Мой бизнес в Орле – мир без границ

Это Гарантийный фонд Орловской области. Его главная задача - поддержка бизнеса в Орле и Орловской области в сфере кредитования за счет предоставления поручительства по кредитам и займам для субъектов малого и среднего предпринимательства. Таким образом, фонд предоставляет предпринимателям реальную возможность кредитоваться на выгодных условиях.

Центр услуг «Мой бизнес» в Орле - это принципиально новая платформа взаимодействия власти и бизнеса. В Центре работают 12 функциональных зон по поддержке предпринимателей.

- Без господдержки, начинающему предпринимателю объективно сложно начать и развивать свой бизнес. Был уверен, что поддержка оказывается только узкому кругу людей. Но, обратившись в центр услуг «Мой бизнес», понял, что ошибался. Здесь помогают всем, кто реально хочет построить свой бизнес, - делится своими впечатлениями Владимир Лосев, генеральный директор ООО «Таймлесс». – Использовать все инструменты государственной поддержки, в том числе и финансовые, нужно.

В 2018 году Фонд предоставил предпринимателям более 200 млн. рублей поручительства, так он обеспечил около 3 миллиардов рублей кредитов, полученных бизнесом региона.

К слову, в 2019 году данный вид государственной поддержки входит в число трех самых популярных услуг центра «Мой бизнес.

Процедура получения поручительства фонда проста. Заемщик обращается в один из банков-партнеров фонда с заявкой на получение кредита (займа, банковской гарантии) после чего банк рассматривает заявку и оценивает его финансовое состояние. При недостаточности залоговой базы для получения кредита банк информирует заемщика о возможности привлечения поручительства Фонда.

При согласии заемщика банк направляет в фонд подписанную заемщиком заявку на предоставление поручительства. Одновременно с указанной заявкой банк направляет в фонд необходимый пакет документов, а

фонд в течение трех рабочих дней с момента получения заявки принимает решение о предоставлении поручительства Заемщику. В случае положительного решения фонда заключается трехсторонний договор поручительства между заемщиком, банком и фондом.

Максимальный размер единовременно выдаваемого поручительства фонда составляет 25 млн. рублей, а совокупный лимит поручительства фонда действующий в отношении 1 заемщика не может превышать 30 млн. рублей.

Максимальный срок, на который может быть предоставлено поручительство — 103 месяца, а максимальная ответственность фонда перед банками не может превышать 70% от суммы основного долга.

На площади более 440 кв.м. центра услуг «Мой бизнес» в Орле оказывают более 70 услуг.

Партнерская сеть Гарантийного фонда насчитывает 13 финансовых организаций, которые уже давно положительно себя зарекомендовали на финансовом рынке.

Напомним, что центр услуг «Мой бизнес» создан в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». В Орле он работает в будни с 9:00 до 18:00 по адресу г. Орел, Салтыкова-Щедрина, д.34. На консультацию можно прийти без предварительной записи. Также можно позвонить по телефону горячей линии для предпринимателей 49-02-09 или задать свой вопрос на сайте Центра www.msb-orel.ru/.

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