Мой бизнес в Орле: стать предпринимателем легко

- Если вы - автор своей жизни, если вам нравится свобода и возможность притворять в жизнь свои самые смелые идеи, обязательно открывайте свой бизнес, - говорит Наталья Афонина, владелец студии ковки и ландшафтного дизайна «АртПарк» и бизнес-тренер. – А в Центре вам всегда помогут, подскажут и обучат азам. Для начинающего предпринимателя это очень важно.

В Центре поддержки любой желающий стать предпринимателем может получить исчерпывающую, а главное бесплатную консультацию по регистрации и налогообложению. Речь идет о выборе организационно-правовой формы бизнеса, порядке государственной регистрации бизнеса и т.д.

Более того, можно воспользоваться опцией бесплатной подготовки документов для подачи в налоговую инспекцию, а также зарегистрировать свой бизнес, без визита в налоговую и уплаты госпошлины. Оказание услуги не займет более 30 минут. А через 3 дня уже будет присвоен статус субъекта предпринимательства.

В конце октября губернатор Орловской области Андрей Клычков открыл центр услуг «Мой бизнес»

Здесь можно получить консультацию юриста и бухгалтера, а также принять участие в образовательных программах, направленных на обучение азам предпринимательского дела, анализу, оценке и развитию бизнеса. Только в этом году по 39 образовательным программам обучение прошли более 500 человек.

Еще с 2015 года Центром поддержки предпринимательства осуществляются мероприятия поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства направленные на софинансирование части консалтинговых расходов за счет средств федерального бюджета. Это финансирование бухгалтерских и аудиторских услуг, оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории Орловской области, а также финансирование услуг по разработке прототипа интернет-сайтов, их созданию и продвижению.

-Бизнес – это интересно и увлекательно. Ты имеешь возможность делать то, что хочется тебе. Делать так, как хочется тебе. Получать результат и гордиться им, потому что это сделал ты. Это счастье, что ты определяешь свою жизнь. Не кто-то, а ты. Прекрасно, что сейчас есть инструменты господдержки, которые могут помочь начинающему предпринимателю реализовать свою мечту, - говорит Мария Животова, генеральный директор Центра дошкольного образования Academy Montessori Pre-school.

Центр оказания услуг «Мой бизнес» - единое окно для начинающих и действующих предпринимателей для получения сервисов государственной поддержки бизнеса.

Напомним, в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» в России до 2024 года число россиян, занятых в сфере МСП, должно достичь 25 млн человек, самозанятых – 2,4 млн. Малый бизнес будет давать 32,5% ВВП РФ и 10% несырьевого экспорта. К 2023 году количество центров «Мой бизнес» по России должно достичь 100.

В Орле Центр оказания услуг «Мой бизнес» работает в будни с 9:00 до 18:00 по адресу г. Орел, Салтыкова-Щедрина, д.34. На консультацию можно прийти без предварительной записи. Также можно позвонить по телефону горячей линии для предпринимателей 49-02-09 или задать свой вопрос на сайте Центра https://msb-orel.ru/