День открытых дверей: Надежное партнерство аграриев с Ростсельмаш

В этом году компания отметила 90-летие. Сегодня Ростсельмаш владеет десятком производственных площадок в пяти странах мира, а 150 различных модификаций 24 типов техники уже приобретают аграрии 40 стран. Это один из крупнейших отечественных производителей сельскохозяйственных машин. Отличительная черта Ростсельмаш – готовность к непосредственному диалогу с потребителями

В рамках проекта «Один день на Ростсельмаш» компания регулярно приглашает своих партнеров лично посетить производственные площадки предприятия, где собирают современные, высокопроизводительные машины. Такие туры проводятся для сельхозпроизводителей, чтобы они могли своими глазами увидеть, как собираются TORUM, ACROS, RSM 161, RSM 2375, которые работают на их полях, оценить уровень действующих технологий и системы менеджмента качества.

В конце ноября этого года, поездку для делегации аграриев из Курской и Орловской областей на производственную площадку производителя сельхозтехники организовал официальныq дилер Ростсельмаш - компания «Агропромсервис». Успешные фермеры нацелены на развитие своих хозяйств и обновление технического парка. В первую очередь, для этого им нужно подобрать современные эффективные агромашины. Именно поэтому участникам делегации было важно побывать непосредственно на самом предприятии, увидеть производственные мощности, обсудить особенности конструкции и эксплуатации машин Ростсельмаш, да и просто поблагодарить сотрудников компании.

В ходе экскурсии гости посетили несколько основных производственных точек. Экспокомплекса под открытым небом, где представлена вся линейка техники, комплекс гибких технологий, сборочные цеха и автоматизированные складские помещения.

- Я участвую в таком мероприятии уже не первый раз,- поделился Владимир Корнеев, руководитель ЗАО «Победа», Орловская область.- Конечно, масштабы компании впечатляют, радует и качество выпускаемой техники. Ещё раз удалось убедиться в том, что на предприятии внедряют современные технологии, усовершенствуют, модернизируют производство. Менеджеры компании прислушиваются к пожеланиям сельхозпроизводителей.

- От поездки остались только положительные впечатления. Посмотрели весь процесс производства машин, пообщались и обменялись опытом с другими фермерами, поделились своими практическими наработками с опытными конструкторами предприятия, которые заложили основу техники Ростсельмаш, - отметил Александр Павлов, глава КФХ Павлово Курской области.

Компания Ростсельмаш предлагает наиболее эффективные решения по выполнению сельскохозяйственных работ, создавая технику, обеспечивающую не только минимальные издержки для сельхозтоваропроизводителей, но и отвечающую всем современным требованиям эффективности, производительности и качества, гарантируя оперативный сервис и оригинальные запасные части. Одна из самых востребованных машин на внутреннем рынке – это трактор RSM 2375. Машина относится к 6-му тяговому классу и предназначена для агрегатирования с орудиями шириной захвата до 15 м, что позволяет обрабатывать до 5 000 га в сезон, укладываясь в агросроки. Трактор RSM 2375 считается одним из редчайших примеров оптимального соотношения производительности и стоимости. Он отличается экономичностью, высоким эксплуатационным ресурсом, простотой в обслуживании, что делает его одним из самых универсальных и востребованных.

Автор: Валентина Васильева