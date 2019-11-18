«Ростелеком» поддержал крупнейшие соревнования по бадминтону в Орле

Состязания такого уровня проходят в Орле впервые, они продлятся до 21 ноября. «Ростелеком» организовал высокоскоростной канал связи для онлайн-трансляции соревнований, а также бесплатный Wi-Fi на территории проведения турнира, использовав своё стандартное решение «Управляемый Wi-Fi». Турнир организован Федерацией бадминтона Орловской области.

Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Поддержке спорта и здорового образа жизни «Ростелеком» уделяет особое внимание. Наша компания участвует в популяризации спорта, предоставляя технические возможности для видеотрансляций онлайн-соревнований. На этот раз за состязаниями наблюдали зрители из разных городов и даже стран. А чтобы спортсмены и болельщики могли делиться впечатлениями в социальных сетях, «Ростелеком» развернул Wi-Fi-сеть».

Широкий функционал «Управляемого Wi-Fi» позволяет контролировать трафик, вести анализ и даже размещать рекламные сообщения на странице авторизации. Кроме того, бизнес может организовать Wi-Fi-сеть без лишних затрат: не нужно покупать и настраивать оборудование – всё это сделают специалисты цифрового провайдера.

Александр Мисуркин, президент Федерации бадминтона Орловской области, лётчик-космонавт, Герой России:

«Мы благодарим «Ростелеком» за обеспечение онлайн-трансляции соревнований. Нашему турниру присвоен статус «три звезды», что для бадминтона является наивысшей оценкой. Спортсмены приехали из разных регионов, и для их болельщиков было очень важно увидеть, как организован турнир и как проходят состязания. Благодаря цифровому провайдеру они переживали за своих спортсменов, находясь за тысячи километров от Орла».

Участниками соревнований стали более 300 человек из 30 городов России. Состязания прошли в пяти возрастных категориях от 11 до 19 лет.

Подробное описание услуг и условия подключения доступны на сайте компании или в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

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