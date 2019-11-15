Юные звездочки: орловские гимнастки показали класс!

Автор: Ольга СУПОНЕВА

Большой спорт - отдельный мир, в котором нет места слабости и сомнениям.

Чтобы добиться успеха на этом поприще, одного желания будет мало: нужно обладать силой воли, стальным стержнем и твердым характером. И неважно, сколько спортсмену лет, каким темпераментом наделила его природа или какое у него настроение. Надеваешь форму, и все остается позади, а впереди - лишь бесконечное стремление к победе. Не понаслышке об этом знают юные спортсменки из Орла. На прошедших недавно Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Надежды России» юниорки показали настоящий класс! Так какой же он - путь к победам и большим свершениям?

ЗВЕЗДОЧКА ЗАЖГЛАСЬ

Одна из самых ярких юных спортсменок прошедших соревнований - Полина Овешникова. Копилка ее наград пополнилась серебряной и бронзовой медалями. Поля пришла в спорт, будучи совсем малышкой, - мама привела ее в группу начальной подготовки СШОР № 3. Тренер-хореограф Юлия Фомичева сразу заметила в девочке способности, выделив ее из общего числа воспитанниц.

Девочка с ранних лет была старательной, проявляла прилежность, выносливость, не боялась трудностей. Хотя, конечно, без них никак. Занятия становились сложнее, добавились новые снаряды: скакалка, обруч, мяч, булавы, лента… Начался этап специальной подготовки. Бразды правления в свои руки взяла тренер Евгения Васюкова.

- С течением времени я также стала подмечать в воспитаннице особое старание, трудолюбие и, главное, большой потенциал. Было ясно одно: ей нужно продолжать развиваться на спортивном поприще. И тогда возникла идея предложить Полине более высокий уровень подготовки, ведь я верила в эту девочку, - рассказала тренер Евгения Васюкова.

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В 2017 году юную гимнастку ждал переезд. Из родной Орловщины она перебралась в Нижний Новгород: поступила в здешнее областное училище олимпийского резерва. Затея не была напрасной, ведь уже через пару лет юниорка стала показывать серьезные результаты.

- Летом этого года в групповых упражнениях с пятью лентами она завоевала золотую медаль в Первенстве России по художественной гимнастике. Ну а в конце октября на соревнованиях «Надежды России» Полина взяла «серебро», завоевав второе место в упражнении с пятью лентами, и «бронзу» в упражнении с пятью обручами, - с гордостью говорит Евгения.

Правда, выступала Поля в составе сборной команды Нижнего Новгорода. Это еще одна сложность мира спорта, с которой приходится сталкиваться многим причастным к нему: иногда спортсмены в пути за своей мечтой вынуждены не просто менять место жительства, но и надолго расставаться с близкими людьми.

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ

Сама Полина вспоминает начало своего пути в спорте с теплотой, несмотря на все его трудности.

- Помню, сначала тренировки давались тяжело и морально, и физически. Но ко всему привыкаешь, понимаешь, ради чего все это нужно, - поделилась юная гимнастка.

Сегодня девушка уже не кроха с обручами и лентами, которую мама привела в зал. В копилке ее достижений серьезные награды. В 15 лет Полина - победительница Первенства России. Это достижение не случайность, а результат упорной работы.

Каждый день спортсменки просыпаются в 6.30 утра, с 8 часов уже начинаются тренировки, затем школьное обучение, ну а после обеда - вновь спортивный зал. Свободное время есть только по вечерам.

- Конечно, у обычных детей намного больше свободного времени. У нас нет возможности в любой момент встретиться с друзьями, сходить в кино или по магазинам. Но есть суббота и воскресенье, этого вполне хватает, - рассказала Полина.

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Да и в целом расслабляться юниор-кам некогда, часто соревнования идут одно за другим. Так, в этом году было три важных старта: IX летняя Спартакиада учащихся России 2019 - здесь юниорка завоевала «бронзу», Первенство России, где девушка взяла заслуженное «золото» в упражнениях с лентами, а следом уже - «Надежды России» и две медали.

Сегодня же Поля продолжает обучение, упорно тренируется и уверенно идет к своей цели - получить звание мастера спорта России, а затем стать тренером.

И КНУТ, И ПРЯНИК

Нередко о людях спорта говорят, что они черствые и готовы буквально на все ради медалей. Мол, модель поведения при тренировках переносится в реальную жизнь. Но стереотип этот не совсем верен.

- У нас в коллективе как между воспитанницами, так и в преподавательском составе отношения очень теплые! - делится Евгения Васюкова. - Я бы даже назвала их дружескими. Безусловно, в работе тренера должен быть и кнут, и пряник. Главное, чтобы своевременно. Лично мое мнение, что перегибать палку не стоит - ни в одну, ни в другую сторону. Должен быть баланс.

Тренер рассказывает, что, как и в любом здоровом коллективе, не бывает без недопонимания и споров. Но за границы разумного острые моменты не выходят.

Что касается отношений между воспитанницами, то, по словам Полины, в реальности соперницы козни друг другу не строят. Девочки скорее «коллеги», чем «конкурентки».

- Мы общаемся с девочками из разных регионов России, поддерживаем дружеские отношения, созваниваемся и переписываемся, - рассказывает Полина.

ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА

Несмотря на то, что Поля вот уже несколько лет как учится в Нижнем Новгороде, в Орел она приезжает погостить. Говорит, что скучает. Но переезд был неизбежен, ведь в Орловской области пока что условий для взрослого становления в художественной гимнастике нет.

- Самая основная проблема на данный момент - это отсутствие условий для занятий художественной гимнастикой в регионе. Для нашего вида спорта должен быть специально оборудованный спортивный зал с высокими потолками, - говорит тренер.

Попробуем объяснить специфику. Гимнастки работают с инвентарем, о нем мы уже говорили - булавы, обручи, мячи и другое. Инвентарь летит вверх, а в это время спортсменки выполняют сложные акробатические элементы. Так вот чтобы эти элементы грамотно исполнить, реквизит должен взлететь достаточно высоко.

- В Орловской области подобных залов, где можно тренироваться, нет. Разве что легкоатлетический манеж, но и он не совсем соответствует нормам, - поделилась Евгения.

Поэтому тем, кто действительно хочет добиваться успеха, к сожалению, приходится уезжать и не удается прославить Орловскую область. Так, Евгения Васюкова рассказала нам о еще одной талантливой воспитаннице, которой пришлось покинуть регион, - Ангелине Рытовой.

- Ангелина отправилась учиться в Московскую область. Девочка очень талантливая, гимнастка от природы! Она показывала очень приличные результаты на Первенстве города Москвы, на Первенстве ЦФО, вошла в десятку сильнейших спортсменок, выступающих по первому разряду, - рассказала тренер девушки.

Между тем и другие юные орловчанки подают большие надежды в гимнастике: на «Надеждах России» также проявили себя Кира Пеленицина и Даша Левина.

- Мне бы очень хотелось, чтобы в Орле появился хороший центр подготовки для занятий художественной гимнастикой. Тогда девочки могли бы остаться в своем родном городе, - говорит Полина Овешникова.

Данная публикация появилась при поддержке

Депутата Болховского районного Совета народных депутатов Владимира Ивановича Шашкова;

генерального директора ОАО «Промприбор» Николая Ивановича Кобылкина.