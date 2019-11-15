2019-11-15T16:42:11+03:00
Общество

Билайн стал лидером по скорости развития сети 4G

Билайн продолжает реализовывать самую масштабную в своей истории программу развития сети в регионах России, включая Орел
Поделиться:
Фото предоставлено компанией БилайнФото предоставлено компанией Билайн
Изменить размер текста:

Согласно отчету Роскомнадзора*, в 3 квартале Билайн стал лидером среди российских операторов по скорости роста сети 4G - прирост составил 44% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Билайн за последние 1,5 года в 2,2 раза увеличил количество базовых станций, которые поддерживают все современные технологии связи, в том числе LTE и LTE-Advanced. В Орле за год (с Сентября 2018 по сентябрь 2019) сеть 4G увеличилась на 45%, на 79% сети установлено современное оборудование стандарта 4G. Кроме строительства новых базовых станций, компания модернизирует сеть (модернизация завершена в 25 филиалах, работы продолжаются на 52 территориях). В результате средняя скорость мобильного интернета увеличилась на 30%. Благодаря развитию сети 4G, клиенты стали чаще использовать скоростной мобильный интернет. В Орле потребление 4G трафика абонентами Билайн за год увеличилось на 82%.

Билайн готовит инфраструктуру к внедрению нового стандарта связи 5G: в Москве на всей сети активированы стандарты NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) и LTE Cat-M, в которых могут работать десятки миллионов умных устройств и доступны сервисы интернета вещей. В пилотной зоне 5G, созданной осенью в Лужниках, работает тестовый фрагмент сети нового поколения, и максимальная скорость на одно абонентское устройство достигает 3,3 Гбит/сек. «Билайн постоянно развивает сеть, но за последние два года темпы строительства новых базовых станций 4G значительно возросли, - прокомментировал исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» Мартин Шкоп. - Клиенты используют больше новых сервисов, и такое масштабное строительство и модернизация сети 4G превентивно готовит инфраструктуру к дальнейшему росту трафика. Новая технологичная сеть Билайн даст возможность клиентам пользоваться интернетом на увеличенных скоростях».

*https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news70220.htm

на правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Обучение после 50: востребованное и доступное
Заместитель генерального директора по подготовке кадров Союза «Молодые профессионалы» (ВорлдСкиллс Россия) Светлана Крайчинская рассказала о перспективах программы обучения и переквалификации людей в возрасте 50 и старше
Новости 24
В Орле ветеринарную аптеку оштрафовали за нарушение правил хранения лекарств
Орловский боксер Эдуард Трояновский вновь вышел на ринг и победил
Четыре человека пострадали в столкновении двух "ВАЗов" в Орловской области
Погода на выходных 16-17 ноября теплом жителей Орла не побалует
Два человека пострадали в ДТП под Орлом
На трассе "Орел-Тамбов" фура учинила ДТП и перегородила пол дороги
В субботу, 16 ноября, в центре Орла будет запрещена стоянка
В центре Орла снова развернется новогодняя ярмарка
В Орле 15 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке
Стоимость выставленных на торги непрофильных активов на портале Сбербанка Distressed Assets превысила 200 млрд рублей
В Орле задержали магазинного вора, скрывавшегося от полиции два года
Орловцы, сбывавшие элитный алкоголь без маркировок, пойдут под суд
В Орле открылся детских технопарк «Кванториум»