ООО “Кабельный завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” инвестирует в развитие

Летом 2019 года экспертной группой предприятия был разработан проект «Реконструкция производственного участка по производству кабелей среднего напряжения», который был одобрен 07 ноября 2019 года на 106-м заседании Экспертного совета Фонда развития промышленности. В начале ноября 2019 года оборудование для реализации данного проекта доставлено на предприятие. Совокупный объем инвестиций в проект составляет более 100 млн рублей.

«В настоящее время кабели с пропитанной бумажной изоляцией среднего напряжения уже не могут удовлетворить нужды электроэнергетики по своим техническим и эксплуатационным параметрам, а трудоемкая технология их изготовления приводит к дефициту продукции. В рамках проекта планируется внедрение кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с медной и алюминиевой токопроводящей жилой» - рассказывает генеральный директор ООО “Кабельный завод ”ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” Кутенев Сергей Николаевич.

«Ключевыми преимуществами кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена являются меньшее количество соединительных муфт, повышенная пропускная способность, высокая скорость монтажа и ремонтопригодность, низкая допустимая температура при прокладке без предварительного подогрева, возможность прокладки на трассах с неограниченной разностью уровней, и более экологичный монтаж и эксплуатация за счет отсутствия свинца, масла, битума.»

Кабели среднего напряжения, производимые в рамках данного проекта, предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение от 6 до 35 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц.

«Монтаж новой современной линии и пусконаладочные работы мы планируем завершить к концу первого квартала 2020, а запуск серийного производства уже к середине второго квартала 2020»- говорит Черемисин Егор Владимирович, директор производства ООО “КЗ ”ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ”.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Подольский Александр Владимирович

PR менеджер

ООО "Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ""

тел. раб: 8 (495) 248-66-70 доб. 360

E - mail : a.podolskiy@expert-cable.ru

www.expert-cable.ru

Справка о предприятии:

Кабельный Завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” основан 01 апреля 2014 года, располагается на территории Индустриального Парка «Орёл» и занимает более 20 000 кв. м. производственных и складских площадей.

На сегодняшний день это молодое, высокотехнологичное и многофункциональное производственное предприятие полного цикла. Среди основных направлений деятельности нашей компании можно выделить:

Медеплавильное производство

На заводе запущен процесс восходящего непрерывного литья, налажено серийное производство медной катанки диаметром от 8 до 25 мм. Производительность линии до 12 000 тонн в год.

Металлопрокат

Установлена линия длинномерного металлопроката методом непрерывной экструзии Conform 500, что позволяет осуществлять изготовление медных профилей различной формы. Налажен серийный выпуск медных электротехнических шин по ГОСТ 434-78.

Кабельно-проводниковая продукция

КЗ “ЭКСПЕРТ- КАБЕЛЬ” располагает более 50 современных производственных линий от ведущих мировых производителей, с возможностью ежемесячной переработки до 1 000 тонн меди и 800 тонн алюминия в месяц.

Каждый этап технологии выпуска готовой продукции на предприятии автоматизирован и имеет строгий контроль: от момента подбора сырья до передачи на склад. Собственная развитая измерительная и испытательная база, обеспечивает проведение всех видов испытаний в процессе разработки и производства кабельных изделий.

Вся продукция КЗ “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” проходит обязательную и добровольную сертификацию. Качество продукции подтверждено государственными и межгосударственными сертификатами соответствия.

На предприятии внедрена и активно развивается система менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

В дополнение ко всему, КЗ “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” имеет собственный склад готовой продукции и автопарк, благодаря чему осуществляется оперативная доставка продукции по всей территории России и странам ближнего зарубежья.

Партнерами КЗ “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” являются крупные российские предприятия энергетики, нефтегазовой, нефтехимической, строительной отраслей, предприятия сфер обслуживания подвижного железнодорожного состава, метро и социальных объектов, Министерство обороны и Министерство внутренних дел РФ.

КЗ “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” сегодня:

350

Квалифицированных сотрудников

20 000 кв. м.

Производственных площадей

20 000

Маркоразмеров

10 000 тонн меди

Переработано в 2018 году

от 5 дней

Cрок производства готовой продукции

5 000+

Довольных заказчиков