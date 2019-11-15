2019-11-15T10:12:43+03:00
Происшествия

В Орловской области главврача районной больницы избили на дороге

Напавшего на доктора уже нашли, возбуждено уголовное дело
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области в конфликте на дороге серьезно пострадал главный врач Малоархангельской центральной районной больницы. Нападавшего уже поймали, возбуждено уголовное дело.

Об инциденте сообщило "Орловское информбюро". По информации источника, после ссоры с другим участником дорожного движения доктор оказался в реанимации Орловской областной клинической больницы. В региональном УМВД информацию подтвердили. Полицейским удалось по горячим следам установить личность оппонента, причинившего серьезные травмы врачу.

- Личность гражданина, причинившего потерпевшему телесные повреждения, установлена. Им оказался мужчина 1986 года рождения. По признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ возбуждено уголовное дело, - сообщила корреспонденту "КП" Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Во всех деталях произошедшего сейчас разбираются следователи, подробности выясняются. "КП" следит за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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