В Орловской области главврача районной больницы избили на дороге

В Орловской области в конфликте на дороге серьезно пострадал главный врач Малоархангельской центральной районной больницы. Нападавшего уже поймали, возбуждено уголовное дело.

Об инциденте сообщило "Орловское информбюро". По информации источника, после ссоры с другим участником дорожного движения доктор оказался в реанимации Орловской областной клинической больницы. В региональном УМВД информацию подтвердили. Полицейским удалось по горячим следам установить личность оппонента, причинившего серьезные травмы врачу.

- Личность гражданина, причинившего потерпевшему телесные повреждения, установлена. Им оказался мужчина 1986 года рождения. По признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ возбуждено уголовное дело, - сообщила корреспонденту "КП" Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Во всех деталях произошедшего сейчас разбираются следователи, подробности выясняются. "КП" следит за развитием ситуации.