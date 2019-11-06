2019-11-06T13:16:08+03:00
Общество

Конкурс правовой грамотности среди орловских пенсионеров прошёл в Орле в прошлую пятницу

1 ноября 2019 года, в Орловском региональном центре интернет-образования на Наугорском шоссе г. Орла, д. 40 состоялся Конкурс правовой грамотности среди орловских пенсионеров
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Его организатором выступила межрегиональная общественная организация «Центр защиты прав потребителей» (МОО «ЦЗПП»), которая реализует в Орловской области проект «РУКА ПОМОЩИ СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

В число участников Конкурса вошло 30 орловцев пенсионного возраста или 3 команды по 10 человек – в каждой. В зале разместились зрители и болельщики.

Суть Конкурса состояла в том, что Команды отвечали на вопросы и решали жизненные задачи от организаторов, связанные со знанием российского законодательства и имеющие разную степень сложности.

Победителем Конкурса стала команда пенсионеров под названием «ОПТИМИСТЫ» - она набрала наибольшее количество баллов по итогам выполнения всех заданий!

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Проигравших же в Конкурсе нет – абсолютно ВСЕ УЧАСТНИКИ получили не только ценные знания, заряд бодрости и позитива, но и качественные, полезные для людей старшего поколения ПРИЗЫ – приборы медицинского назначения (измерители артериального давления двух видов и глюкометры «Ай чек»), приобретенные на средства гранта Президента Российской Федерации.

Зрители тоже не остались без внимания – им были вручены чай и конфеты (как и наиболее активным членам всех команд)!

В итоге все присутствующие остались довольны прошедшим мероприятием и ждут его повторения в следующем году!

ИСТОЧНИК KP.RU

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