«Это для людей, а не для вас»: как инвалидам живется в Орле

Корреспонденты «Комсомолки» отправилась в рейд по Орлу, чтобы узнать, насколько город приспособлен для людей с особыми потребностями. В этом нам помогла Екатерина Ларина, инвалид-колясочник, руководитель Северного отделения Всероссийской организации инвалидов в нашем городе.

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ

С Екатериной мы знакомы достаточно давно. Эту удивительную молодую женщину можно встретить на общественных мероприятиях, праздниках, спортивных соревнованиях, в очередном выпуске новостей.

Екатерина Ларина и ее мама Валентина всегда рады гостямФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Екатерина – не дочь и не протеже какого-либо чиновника или богатого бизнесмена, она обычный человек со своими повседневными заботами, рабочими авралами, редкими мгновениями отдыха и встречами с друзьями. В общем, все как у всех. За исключением того, что она инвалид детства и всю жизнь передвигается на коляске.

Но об этом позже, а пока, немного предыстории.

К Кате мы приехали вечером. Когда касаешься такой темы, как инвалидность никогда не знаешь, что тебя ждет за закрытой дверью – жалобы или обиды. Но в этом доме дверь перед нами распахнулась и в подъезд нас вышла встречать женщина с невероятно доброй улыбкой. В этот момент мы поняли, здесь обиды и жалобы не живут.

МОДНАЯ ТЕМА?

Рассуждать о жизни инвалидов в последние годы стало если уж не модным, то обязательным явлением. У многих общественных организаций и бюджетных учреждений даже появился специальный пункт в годовом плане – «работа с инвалидами». В отдельной графе обычно ставится количество проведенных мероприятий (поштучно) и число присутствующих.

Однако в погоне за количественными показателями, зачастую забывают о самом главном – о людях, их историях и надеждах. К слову, до того, как мы встретились с Катей, мы тоже мало осознавали, насколько запущена ситуация.

ИЛЛЮЗИЯ ЖИЗНИ БЕЗ РАМОК

Гости в доме Лариных – нередкое явление. Здесь привыкли к веселым, дружным посиделкам. Как рассказывает Валентина, когда дочка была совсем маленькой, ее одноклассники так любили приходить и играть с ней, что сильно расстраивались, если у них это не получалось сделать.

Выбраться из дома Екатерине помогает пандус. Чтобы его его установить, родителям девушки пришлось собрать собрать подписи всех жильцов домаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Хотя Катя изучала школьную программу на дому, в школе о ней хорошо знали. Все праздники и творческие занятия она посещала наравне с другими ребятами, а когда пришло время прощаться, ее всем классом уговаривали прийти на выпускной бал.

- Помню тогда одноклассники примчались к нам домой, и начали меня упрашивать. Я не знала, стоит ли идти. Все же будут веселиться, танцевать… боялась помешать ребятам, но они поставили ультиматум – или я приду на праздник, или они сами к нам придут и на руках принесут на выпускной, - говорит Екатерина.

Девушке повезло, рядом с ней оказалось много добрых и отзывчивых людей. До сих пор она поддерживает теплые дружеские отношения со своими школьными и институтскими друзьями. Кстати, инвалидная коляска не помешала Кате закончить вуз и стать дипломированным специалистом по профессии социальный педагог.

Екатерина Ларина: «Это транспорт для людей, а не для вас» - сказал мне однажды водитель маршрутки".Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Дальше же наступила взрослая жизнь и практически каждодневная борьба за право быть полноправным членом общества. Началось все с установки пандуса в доме. Как выяснилось, чтобы сделать съезд для коляски нужно собрать кипу бумаг и получить согласие жильцов всего дома. Родители Кати тогда обошли всех соседей, к счастью, люди оказались понимающими и без вопросов все подписали.

За пределами же дома ситуация сложилась куда более сложная.

- «Это транспорт для людей, а не для вас» - сказал мне однажды водитель маршрутки. Ему просто не хотелось тратить свое время, чтобы разложить подъемник для коляски. В итоге этот товарищ нехотя предложил занести меня в салон на руках. Ну и что из этого вышло? Он поскользнулся на порожках, упал и уронил меня. Я тогда очень сильно ушиблась, - призналась нам Катя.

Добраться в больницу, на работу или просто на встречу с друзьями в кафе на такси тоже оказывается не просто. По словам девушки, стоит сказать диспетчеру, что инвалид-колясочник и машину приходится ждать очень долго. Таксисты тоже без особого энтузиазма берутся за перевозку таких клиентов.

- Вы мне всю машину своей коляской испачкаете! – такие слова я слышу частенько.

ОБЩЕСТВО РАЗДЕЛИЛОСЬ?

Такое отношение к инвалидам в общественном транспорте и в целом его не приспособленность для перевозки особенных пассажиров в один момент поставило Екатерину перед выбором – сидеть дома и смотреть в окно или взять ситуацию в свои руки.

После этого девушка начала обзванивать все городские автошколы, чтобы самой получить водительские права и сесть за руль. Вот только это едва не довело ее до отчаяния. Куда бы она не обращалась, везде слышала отказ – «у нас нет подходящих для обучения инвалидов машин». Помог случай, Катя поделилась своими переживаниями с друзьями и те подключились к поискам. В итоге, в Орле нашлась одна единственная автошкола с нужной ей машиной!

Как прилежная ученица, Катя прошла обучение, сдала экзамены и получила водительские права. Так что на поиски доступной среды в городе мы уже отправились в автомобиле с опытным водителем.

За рулем своей "Лады" Катя чувствует себя как настоящая автоледиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Главный помощник в вождении для Кати – это мама. Девушка уже мастерски справляется с управлением своей «Ладой» на дороге, но сесть за руль одной, ей не просто. Изначально авто не было приспособлено для инвалидов и его пришлось переделывать в Москве. Чтобы занять место водителя Кате приходится перебраться из коляски в кресло, коляску же мама заботливо убирает в багажник.

Мы приезжаем к одному из крупных торговых центров в Северном районе и пытаемся припарковаться на стоянке для инвалидов. Здесь таких парковочных мест много, правда, заняты они явно не инвалидами.

Как признается нам Катя, с тех пор, как она сама села за руль, одна из самых больших проблем – это найти специализированное парковочное место. Ведь чтобы выбраться из машины, ей нужно полностью открыть дверь, а это сложно сделать, когда другие авто стоят очень плотно друг к другу.

В этот раз мы успели занять место и отправились проверять территорию рядом с торговым центром. Высокие бордюры, отсутствие пешеходных дорожек, канализационный люк посреди дороги: все это мало замечаешь, когда полностью здоров. Зато, когда ты инвалид-колясочник, каждая кочка - сложно преодолимое препятствие. Пока мы обсуждали очередной строительный ляп, доведенный до абсурда, на наших глазах к магазину подъехала иномарка и встала на место для инвалидов.

- Вот о чем я и говорила! – заметила Катя.

Из авто выходит блондинка в красном костюме и на высоких каблуках. Мы спрашиваем у незнакомки: «А у вас какая группа инвалидности?»

Та, взглянув на нас сверху вниз, делает паузу, осмысливая неожиданный вопрос, отвечает: «Чтооо?» Кажется, автоледи оскорблена, но после того, как мы показываем на спецразметку, догадывается о причине претензии.

- То, что здесь нарисовано, не имеет значения. Я слышала, что если знака нет – значит можно становиться. А так все себе нарисуют, что хотят. И вообще, вам что, места мало? – деловито отвечает дама в красном, теребя в руках смартфон.

Беда Орла - бордюды, преграда не только для инвалидов, но и для мам с коляскамиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Наши слова о том, что знак стоит в начале ряда, ее не убеждает. Девушка недовольно цокает и отъезжает на другое место. Но буквально через 10 мин парковку для инвалидов занимает отечественная «девяносто девятая», из которой выходит мужчина лет сорока пяти. Наш вопрос повторяется. Реакция оказывается бурной.

- Вам что мест не хватает? И вообще никто эти правила не соблюдает. Все машины здесь свои ставят. А почему я должен вам уступать и соблюдать эти выдумки? Я – как все! – с гордостью говорит водитель и еще долго пытается уделить нас в том, что «не я такой, а жизнь такая».

Мы смущены и разочарованы такой реакцией горожан (люди даже не скрывают своего пренебрежения). Правда Катя, словно не замечает этого и продолжает нам улыбаться.

И вновь высокие бордюры, ступеньки без пандусов, пешеходные переходы, упирающиеся в «стену».Идем на остановку, с трудом преодолевая столбы посреди тротуара. Постоянно приходится выезжать на газон. Наш эксперимент – дождаться автобус №26 с подъемником. Скажем сразу, он оказался не удачным. Маршрутку мы не дождались, несколько пронеслись мимо нас.

- Вы думаете это только для нас проблема? Вовсе нет. Те же мамочки с колясками! Им ведь тоже приходится все это преодолевать и таскать тяжелые коляски с детьми через эти препятствия. Вот одного не понимаю, почему нельзя сделать нормальные съезды? – задает философские вопросы Катя. К сожалению, на них мы не в силах ответить.

Столбы по середине тротуара - привычное в Орле явление. Приходится подъездать по газонуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Тем временем, нами наконец-то найдена доступная среда, о которой так много говорят! Центр города, Ленинский (Александровский) мост, лестница вниз к аллее влюбленных. Пандус здесь даже заботливо зацементирован, вот только расположен он под углом чуть ли не 90 градусов. Хороший доступный трамплин! Рисковать мы не стали.

- Это еще что! Вы еще кнопки вызова на уровне двух метров не видели. До них нужно подпрыгнуть, чтобы нажать. Так зачем мне они? Уж если я подпрыгну, так по лестнице точно заберусь! – смеется Катя.

Мы тоже смеемся, правда, в душе все меньше веселья. Ляпы повсюду: на входе в магазины, на остановках, на уже установленных пандусах, кнопках вызова и так далее. Обновление и ремонт ситуацию не меняют. Кладут плитку и асфальт по старинке – чтоб порог повыше был. К слову, о стандартах (ГОСТ, СПиН, СП) проектировщики и строители, кажется, не задумываются. Они же умеют ходить. Да и жители города, особого сочувствия к землякам на колясках не выражают. В этом мы и сами убедились.

- Все нарушают, так почему я должен соблюдать правила? – звучит в голове вопрос незнакомца.

СДАЮТСЯ ТОЛЬКО СЛАБАКИ

Хороший доступный трамплин для инвалидов в Орле!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Во время нашего рейда с Екатериной Лариной, мы не надеялись найти полностью обустроенные улицы, подъезды, магазины. Однако встреченное нами равнодушие людей оставило самый неприятный осадок. Получается, что действует две реальности: в одной - отчеты, в которых активно ведется работа по социализации инвалидов, в другой – люди, которым это и вовсе безразлично?

- Ну что вы, не все такие! Да, есть люди, которые на улице делают вид, что не видят нас. Но есть и те, кто вызывается помочь. Мне вот в большинстве случаев везет, - отвечает на наш вопрос Катя.

Оптимизм нашей героини заразителен. Ее словно и не беспокоит то, что о ней думают. Девушка не собирается сдаваться, продолжает вести активную жизнь.

- Главное, это не опускать руки и не закрываться от людей, даже если некоторые из них обошлись с тобой грубо. А за доступную среду мы еще поборемся, - говорит Катя.