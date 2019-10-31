На страже охраны труда и здоровья

Одной из главных тем круглого стола стало обсуждение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, трудящихся на предприятиях региона. На Орловщине проживает около 230 тысяч застрахованных (работающих) граждан, 38 тысяч из них заняты на работах с вредными и опасными производственными факторами.

Как отметили в ходе дискуссии представители Орловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, улучшение уровня охраны труда на предприятиях является комплексной проблемой, которая требует объединения усилий всех заинтересованных сторон для того, чтобы найти способы и методы создания безопасных и благоприятных условий труда. Сегодня средства Фонда направляются на специальную оценку условий труда, приобретение средств индивидуальной защиты, санаторно-курортное лечение работников, проведение периодических медицинских осмотров, обучение по охране труда, приобретение аптечек.

При этом в Орловской области с ФСС взаимодействуют не только крупные страхователи, но и бюджетные организации: школы, детские сады, учреждения здравоохранения.

Кроме того, в Орловской области реализуется проект, целью которого является свести травматизм к нулю: «Vision Zero». Орловское отделение ФСС получило статус партнера программы. В рамках данного направления Фондом будет продолжена работа по профилактике и предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.