Госуслуги с ориентиром на клиента: новые сервисы в социальном страховании

10 октября в Орле состоялся круглый стол, организатором которого выступило Орловское региональное отделение Фонда социального страхования РФ при поддержке «Комсомольской правды». В зале собрались сотрудники регионального ФСС во главе с его руководством, представители медицинского сообщества, бизнеса, руководящих, социальных и общественных структур, журналисты региональных СМИ. Какие же современные государственные сервисы существуют и развиваются сегодня?

Принцип клиенто ориентированности

Фонд социального страхования - государственное учреждение, которое помогает обеспечивать взаимодействие между государством и гражданами в самых разных жизненных ситуациях, от радостных до печальных. Будь то беременность и пополнение в семействе, больничный отпуск или реабилитация после травмы на производстве - Фонд всегда рядом. Сами за себя говорят цифры: за год Фондом оплачивается около 43 миллионов больничных, выдается почти 2 миллиона родовых сертификатов, миллионы женщин получают пособия по беременности и уходу за ребенком.

Орловская область является регионом, в котором ФСС успешно реализовал уже несколько пилотных проектов. О деятельности Фонда сообщил управляющий Орловским региональным отделением ФСС РФ Олег Ревякин.

- Быть клиентоориентированным учреждением - это уже не роскошь, а стратегическая необходимость. Такова позиция Орловского регионального отделения Фонда социального страхования. Нам важно, чтобы каждый обратившийся к нам заявитель получил интересующую его услугу на высшем уровне в максимально комфортных для него условиях - без очередей, дополнительных действий и необоснованной траты времени, - отметил Олег Ревякин в начале своего выступления.

Именно поэтому ФСС на Орловщине реализует такие важные социальные проекты, как Центр клиентского обслуживания, прямые выплаты, электронный листок нетрудоспособности, передвижная мобильная приемная, колл-центр. Они помогают не только облегчить процесс получения государственных услуг, но и дают возможность сэкономить личное время и средства.

Госуслуги в один клик

Говоря о важных социальных проектах, нельзя не отметить и те, без которые жизнь современного человека невозможна: это онлайн-сервисы. Фонд социального страхования Орловской области работает над созданием современных интерактивных сервисов как для граждан, так и для страхователей. Да как иначе в век быстрого развития технологий? Так, орловцы уже сегодня могут воспользоваться проектом «Социальный навигатор», который позволяет практически в один клик получить необходимую информацию или услугу по линии ФСС.

В Орловской области с успехом продвигается и переход к системе выдачи электронных листков нетрудоспособности (проще - больничных).

- Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) содержит те же сведения, что и бумажный вариант. Отличием ЭЛН является лишь то, что он формируется в виде электронного документа, заверяется электронными цифровыми подписями врача. В Орловской области все медицинские организации выдают ЭЛН, более 85% врачей обеспечены электронными подписями, - отметила Ольга Мацкевич, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством регионального ФСС.

Удобство перехода на электронные больничные отметили и медики. В зале присутствовали главные врачи городских поликлиник, и в своем мнении представители медицинского сообщества оказались едины.

- ЭЛН позволяет экономить время и врача, и пациента: уже не нужно ходить по разным кабинетам, чтобы оформить больничный. Электронный листок удобен и для работодателей, его нельзя подделать, испортить или потерять, - отметила Надежда Лебедева, главный врач БУЗ Орловской области «Поликлиника № 5».

Электронный родовый сертификат и Соцпин

ФСС на достигнутом не останавливается. Сейчас Орловская область вступает в новые значимые проекты.

«Социальный персональный информационный навигатор для детей-инвалидов» (СоцПИН) - сервис, который позволит предварительно уведомлять родителей (или представителей) детей с ограниченными физическими возможностями об их праве на получение технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий за счет средств бюджета. Проще говоря, это некая памятка-календарь, которая позволит сверяться с временем и местом получения очередной пары ортопедической обуви, инвалидной коляски либо ежедневных средств ухода.

- Для каждого ребенка, состоящего на учете в региональном отделении Фонда, будет составлена годовая программа, где обеспечение ребенка техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями будет расписано по месяцам в течение года. Актуальность и важность данного проекта в том, что работа с каждым ребенком-инвалидом будет вестись индивидуально, согласно его потребностям и особенностям, - отметил начальник отдела по связям с общественностью регионального отдела ФСС Никита Майоров.

С тем, что такой сервис станет подмогой и подспорьем для семей, воспитывающих детей-инвалидов, согласилась и Лилия Павлова, специалист аппарата уполномоченного по правам ребенка.

- Думаю, после внедрения проекта в жизнь родителям детей с ограниченными возможностями здоровья станет несколько проще. Не будет возникать путаницы, они смогут экономить время, больше уделяя его ребенку, - отметила Лилия Вячеславовна.

Проект на территории региона начнет реализовываться уже с 2020 года.

Обсудили участники круглого стола и еще один проект.

Другой немаловажный проект - электронный родовый сертификат ФСС. Он позволит полностью исключить участие женщины из процесса передачи информации. Сейчас проект находится в стадии подготовки к пилотному тестированию в отдельных регионах, в число которых попала и Орловская область.