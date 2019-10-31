Эксперты зафиксировали снижение уровня страхового мошенничества в большинстве регионов России

По результатам пятого рейтинга криминогенности регионов, автором которого является Институт региональных проблем, несмотря на достаточно сложное экономическое положение в стране, в регионах России снижается количество «корыстных» преступлений, то есть противозаконных деяний, направленных на неправомерное завладение чужим имуществом, денежными средствами, а также против интересов службы. В том числе позитивную динамику показывает уровень страхового мошенничества.

Согласно результатам рейтинга, в 58-ми из 85-ти регионов зафиксировано снижение уровня страхового мошенничества. В число регионов, показавших самую позитивную динамику по этому показателю, входят Ямало-Ненецкий АО (-49,8%), Республика Алтай (-34,39%) и Орловская область (-25,79). В остальных 27 регионах, где страховое мошенничество растет, можно также выделить позитивную тенденцию: увеличение числа случаев мошенничества в страховании в среднем по этим регионам произошло всего на 18%. Однако на данную цифру негативно повлияли 3 региона, в которых страховое мошенничество значительно возросло: в Ленинградской и Сахалинской областях этот показатель увеличился на 99%, а в Белгородской области на 50%. По остальным регионам он колеблется в пределах 0,5% - 10%.

Страховое сообщество за последние годы несет большие убытки из-за незаконной деятельности граждан, которые изобретают различные способы, с помощью которых они получают незаконные страховые выплаты. К примеру, только за второй квартал 2019 года ущерб от деятельности мошенников оценивается в 3,5 млрд рублей. Страховые компании усиливают работу внутренних служб безопасности, которые помогают как предотвратить страховое мошенничество, так и содействуют правоохранительным органам в расследовании дела. Активное участие в противодействии страховому мошенничеству также принимает регулятор, Банк России, который характеризует данный вид преступления как подрывающий доверие к предпринимательской деятельности, дестабилизирующий инвестиционную деятельность и экономику страны в целом.

В конце прошлого года Банком России была опубликована Концепция по противодействию недобросовестным действиям на финансовом рынке, в том числе страховому мошенничеству. «Мониторинг Банка России позволяет сделать вывод, что в настоящее время за счет активных действий страховщиков по выявлению случаев мошенничества и планомерного повышения эффективности взаимодействия с правоохранительными органами ситуация в целом нормализуется. Основные направления деятельности Банка России в этом направлении заключаются в повышении эффективности использования ЕАИС «Бюро страховых историй»; обеспечении ограниченного и контролируемого доступа страховщиков к информации, необходимой для проверки страхового случая и выявления признаков мошенничества; осуществлении мониторинга региональных рисков мошенничества в ОСАГО; обеспечении соответствия деятельности по противодействию страховому мошенничеству международным стандартам; развитии трансграничного информационного обмена на пространстве СНГ», - отмечается в комментарии пресс-службы Банка России.

Эксперты информационного проекта «Страхование: общественная экспертиза» обращают внимание широкой общественности на данную проблему, как так только с помощью гражданской вовлеченности можно полностью искоренить этот вид преступлений.