Минстрой оценил, насколько Орел благоустроен для жизни

Министерство строительства России представило рейтинг городов по качеству благоустройства. Индекс качества городской среды эксперты подсчитали и для Орла: из возможных 360 баллов город не набрал и половины.

Работа по вычислению индекса качества городской среды была проведена Правительством РФ впервые, в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Как же подсчитывался балл? Населенные пункты разделили на группы по климатическим условиям и размеру.

- Индекс формируется на основе оценки шести типов городских пространств в соответствии с шестью критериям качества городской среды. В итоге складывается матрица оценки из 36 индикаторов. Поскольку качество городской среды не является простой суммой качества жилья, улиц, озеленения, инфраструктуры и пр. и требует оценки также по индикаторам, значения которых рассчитываются на весь город, к отдельным типам пространств в матрице добавляется общегородское пространство, - объясняется методика на официальном сайте проекта.

Орел с населением в 315 с небольшим тысяч человек попал в группу городов больших и с условно комфортным климатом.

Оценки давали по шести критериям: жилье и прилегающие пространства, улично-дорожная сеть, озеленение пространства, общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства, социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства, а также пространство общегородское. Более половины баллов набрали группы «жилье и прилегающие пространства» и «общегородское пространство». Остальные четыре получили менее половины баллов из возможных. Итого набрано меньше половины от максимального количества баллов: 169 из 360.

Ближайшие соседи Орла набрали столько баллов: Курск - 171, Брянск – 179, Липецк – 197, Калуга – 191, Тула - 217.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"