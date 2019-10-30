Здоровье начинается с детства: профосмотры детей по полису ОМС

Это возможность для родителей своевременно обнаружить признаки начинающихся заболеваний и упредить их развитие.

НУЖНО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ

Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся бесплатно. Им подлежат:

новорожденные,

дети до года - ежемесячно,

дети в возрасте 1 года 3 месяцев,

1 года 5 месяцев,

дети от 2 до 17 лет - ежегодно.

Цели мероприятия: установить состояние ребенка, диагностировать начало заболевания или стадию уже имеющихся хронических болезней, выявить факторы риска. А у детей старшего возраста осмотр позволяет определить еще и следы употребления наркотических или психоактивных веществ.

Важно: обязательным условием начала профосмотра для детей, не достигших 15 лет, является подписание родителями или законными представителями информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство.

ИССЛЕДОВАНИЯ - СОГЛАСНО ВОЗРАСТУ

Для детей разного возраста определен перечень осмотров врачами-специалистами и набор исследований, которые можно посмотреть в приложении 1 к приказу Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних».

Для детей в возрасте 2 лет предусмотрено проведение скрининга на выявление группы риска возникновения или наличия нарушений психического развития посредством анкетирования родителей. По результатам дети, включенные в группу риска, проходят осмотр врачом-психиатром детским.

По итогу информация о состоянии здоровья предоставляется несовершеннолетнему, достигшему 15-летнего возраста, лично врачом, принимающим непосредственное участие в проведении профилактических осмотров. В остальных случаях информация предоставляется родителю или иному законному представителю.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ

По результатам осмотра врач вырабатывает тактику наблюдения и присваивает пациенту группу здоровья. Это важный показатель, позволяющий сделать выводы о необходимости диспансерного наблюдения, дополнительных обследований, оказании специализированной медицинской помощи, объеме реабилитационных мероприятий, построить индивидуальный маршрут для детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, группы здоровья нужны для того, чтобы понимать, к какой физкультурной группе относить ребенка. Также при необходимости пациента могут направить на дополнительную консультацию или исследование.

При выявлении факторов риска развития психических расстройств или расстройств поведения, связанных с употреблением наркотических и психотропных веществ, несовершеннолетний направляется на консультацию к психиатру-наркологу для диагностики клинического состояния.

ПОЛНАЯ КАРТИНА ЗДОРОВЬЯ

Если по каким-либо причинам родители хотят получить больше сведений о здоровье ребенка, стоит обратиться в Центр здоровья для детей. В Орле он функционирует на базе БУЗ «Детская поликлиника № 1». Обследования проводятся бесплатно для всех обратившихся вне зависимости от места проживания.

Посетить его можно в удобное время без направлений и талонов. Для экономии времени лучше записаться на прием по телефону. При себе нужно иметь полис, свидетельство о рождении или паспорт. Пациентами могут стать дети от одного месяца до 18 лет. Процедура обследования занимает около 40 минут.

В 2018 году за счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области для Центра закуплено необходимое оборудование, в том числе биоимпедансный анализатор для определения обменных процессов в организме и состава тела.

По результатам комплексного обследования педиатр Центра здоровья с учетом возрастных особенностей ребенка составляет индивидуальный план по здоровому образу жизни, дает рекомендации по динамическому наблюдению в Центре здоровья или в кабинетах медицинской профилактики в поликлинике по месту жительства.

Берегите здоровье детей - это ваш вклад в их полноценную жизнь!