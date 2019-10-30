Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

Благодарим всех, кто принял участие в он-лайн конференции, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

Осуществляет ли банк консультирование бизнесменов? Например, в юридических вопросах, в деле сбора документов для налоговой?

Мы поставили перед собой сложную задачу – стать опорным банком в регионе по работе с предпринимателями на основе профессионализма, понимания проблем бизнеса и предложения наиболее эффективных решений для него. В офисе нашего банка предприниматели всегда смогут получить профессиональную консультацию по всем банковским продуктам, любую банковскую услугу, в том числе: открытие расчетного счета, получение кредита на развитие бизнеса, привлечение банковских гарантии, размещение средств в депозиты, в том числе, в юридических вопросах, в деле сбора документов для налоговой. Помимо традиционных кредитов и финансирования, банк организует образовательные проекты для бизнеса. У нас есть собственная «Open академия» - отдельный портал с уникальным контентом банка «Открытие» и его партнёрами – известными и успешными предпринимателями, которые рассказывают о секретах бизнеса, о том, как стоит вести своё дело, и какие ошибки и опасности могут подстерегать на этом пути.

Дайте совет начинающим предпринимателям или желающим открыть свой бизнес?

Во-пе6рвых, нужно правильно выбрать организационно-правовую форму своего предприятия и систему налогообложения. В отношении налоговой нагрузки - обратить внимание на регулярное сравнение выбранной системы налогообложения с действующими видами в условиях изменения вашего бизнеса. Во-вторых, нужно выбрать надежный банк с высокоммуникабельным профессиональным менеджером по продуктам. В-третьих, максимально перевести расходы по бизнесу в официальную плоскость, т.к. на начальных этапах развития характерна высокая доля наличных затрат. И в-четвертых, использовать только легальные инструменты оптимизации налогов.

Где я могу пополнять карту, которую получал в «Бинбанке»? Слышал, что не во всех банкоматах доступна эта операция?

Да, эта операция, действительно, доступна не во всех банкоматах (в том числе для Клиентов экс-БИНБАНКА), а только в банкоматах нашей сети банка «Открытие», которые настроены на функцию приема наличных денежных средств. Список банкоматов г. Орла наши клиенты могут получить при обращении в любой из офисов Банка г. Орла или, позвонив на горячую линию банка. В сети банкоматов банка «Открытие» услуга внесения наличных денежных средств на Opencard бесплатна. Можно внести наличные денежные средства на карту и в банкоматах сторонних коммерческих банков, но за это клиенты заплатят комиссию по тарифам стороннего банка. Клиенты экс-БИНБАНКА могут обслуживаться в банкоматной сети Банка «Открытие».

На ваш взгляд, в чем заключаются перспективы развития регионального бизнеса и на что можно рассчитывать предпринимателям?

Я убеждена, что именно малый и средний бизнес позволяют российской экономике не свалиться в штопор в условиях кризиса на мировых рынках. Поддержка этого сегмента экономики со стороны государства, в первую очередь через механизмы субсидирования процентных ставок, уже приносит свои плоды, мы видим по всей стране примеры успешных компаний и индивидуальных предпринимателей, за сравнительно небольшое время добившихся отличных бизнес-результатов. Уверена, их будет все больше.

Какова предельная сумма для рефинансирования кредитов частных лиц?

Максимальная сумма для рефинансирования потребительских кредитов частных лиц составляет 3 млн. рублей. Если клиент имеет зарплатную карту нашего банка - максимальная сумма рефинансирования 5 млн. рублей.

У меня небольшая фирма и я планирую начать обслуживаться в вашем банке. Существуют ли акции для новых клиентов?

Да, конечно, в нашем банке на регулярной основе проходят тематические акции для клиентов различного сегмента. Так же при открытии счета в рамках расчетно-кассового обслуживания для предпринимателей и новых клиентов существуют пакеты услуг комплексного обслуживания «Первый шаг» и «Быстрый рост», которые минимальны по затратам и предусматривают бесплатное открытие расчетного счета.