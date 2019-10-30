2019-10-30T14:29:49+03:00
Общество

Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

Управляющий банка «Открытие» в Орле Светлана Волобуева вновь ответила на вопросы читателей
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Благодарим всех, кто принял участие в он-лайн конференции, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

Осуществляет ли банк консультирование бизнесменов? Например, в юридических вопросах, в деле сбора документов для налоговой?

Мы поставили перед собой сложную задачу – стать опорным банком в регионе по работе с предпринимателями на основе профессионализма, понимания проблем бизнеса и предложения наиболее эффективных решений для него. В офисе нашего банка предприниматели всегда смогут получить профессиональную консультацию по всем банковским продуктам, любую банковскую услугу, в том числе: открытие расчетного счета, получение кредита на развитие бизнеса, привлечение банковских гарантии, размещение средств в депозиты, в том числе, в юридических вопросах, в деле сбора документов для налоговой. Помимо традиционных кредитов и финансирования, банк организует образовательные проекты для бизнеса. У нас есть собственная «Open академия» - отдельный портал с уникальным контентом банка «Открытие» и его партнёрами – известными и успешными предпринимателями, которые рассказывают о секретах бизнеса, о том, как стоит вести своё дело, и какие ошибки и опасности могут подстерегать на этом пути.

Дайте совет начинающим предпринимателям или желающим открыть свой бизнес?

Во-пе6рвых, нужно правильно выбрать организационно-правовую форму своего предприятия и систему налогообложения. В отношении налоговой нагрузки - обратить внимание на регулярное сравнение выбранной системы налогообложения с действующими видами в условиях изменения вашего бизнеса. Во-вторых, нужно выбрать надежный банк с высокоммуникабельным профессиональным менеджером по продуктам. В-третьих, максимально перевести расходы по бизнесу в официальную плоскость, т.к. на начальных этапах развития характерна высокая доля наличных затрат. И в-четвертых, использовать только легальные инструменты оптимизации налогов.

Где я могу пополнять карту, которую получал в «Бинбанке»? Слышал, что не во всех банкоматах доступна эта операция?

Да, эта операция, действительно, доступна не во всех банкоматах (в том числе для Клиентов экс-БИНБАНКА), а только в банкоматах нашей сети банка «Открытие», которые настроены на функцию приема наличных денежных средств. Список банкоматов г. Орла наши клиенты могут получить при обращении в любой из офисов Банка г. Орла или, позвонив на горячую линию банка. В сети банкоматов банка «Открытие» услуга внесения наличных денежных средств на Opencard бесплатна. Можно внести наличные денежные средства на карту и в банкоматах сторонних коммерческих банков, но за это клиенты заплатят комиссию по тарифам стороннего банка. Клиенты экс-БИНБАНКА могут обслуживаться в банкоматной сети Банка «Открытие».

На ваш взгляд, в чем заключаются перспективы развития регионального бизнеса и на что можно рассчитывать предпринимателям?

Я убеждена, что именно малый и средний бизнес позволяют российской экономике не свалиться в штопор в условиях кризиса на мировых рынках. Поддержка этого сегмента экономики со стороны государства, в первую очередь через механизмы субсидирования процентных ставок, уже приносит свои плоды, мы видим по всей стране примеры успешных компаний и индивидуальных предпринимателей, за сравнительно небольшое время добившихся отличных бизнес-результатов. Уверена, их будет все больше.

Какова предельная сумма для рефинансирования кредитов частных лиц?

Максимальная сумма для рефинансирования потребительских кредитов частных лиц составляет 3 млн. рублей. Если клиент имеет зарплатную карту нашего банка - максимальная сумма рефинансирования 5 млн. рублей.

У меня небольшая фирма и я планирую начать обслуживаться в вашем банке. Существуют ли акции для новых клиентов?

Да, конечно, в нашем банке на регулярной основе проходят тематические акции для клиентов различного сегмента. Так же при открытии счета в рамках расчетно-кассового обслуживания для предпринимателей и новых клиентов существуют пакеты услуг комплексного обслуживания «Первый шаг» и «Быстрый рост», которые минимальны по затратам и предусматривают бесплатное открытие расчетного счета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как губернатор и его Семья стали Хозяевами региона. Но споткнулись о маленького прокурора
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона
Новости 24
В Орле семилетний ребенок ушел гулять с собакой и заблудился
Орловцам, нуждающимся в гемодиализе, могут компенсировать расходы на транспорт
В Орловской области шестерым ветеранам купят новое жилье
В Орле завершился ремонт улицы Северной
Орловским спасателям вновь пришлось вызволять из беды кошку
Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!
Подписано соглашение о выделении средств на орловские долгострои
В Орле молодой водитель "Мерседеса" сбил подростка на переходе
Страшные воспоминания: необычная мистическая выставка откроется в Орле
Ночью в Орле автомобиль "Рено" взял на таран бордюр и дерево
Под Орлом машина скорой столкнулась с трактором
Орловским властям предстоит найти средства на отлов бродячих собак
Орловцам покажут, каким был город несколько веков назад
В Орловской области пожаром с двумя погибшими заинтересовался СК
Электронные табло на остановках Орла обещали починить
В Орловской области в пожаре погибли два человека
МЧС: в Орловской области резко ухудшится погода
Волонтерство в Орловской области поддержат материально
В Орловской области пройдет «Тургеневский пробег»
Здоровье орловского дуба-долгожителя проверили специалисты
«Жалоб нет»: орловские власти доложили о ситуации с мостом «Дружбы»
25-летнему орловцу светят годы за решеткой за попытку сбыта наркотиков