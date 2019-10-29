2019-10-29T16:18:39+03:00
Общество

Где в Орле запретят парковку грядущей зимой

"Комсомолка" публикует список адресов, по которым не удастся поставить свое авто на стоянку в снежное время года – всего 11 участков
Ольга СУПОНЕВА
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В теории, запрет на парковку поможет сделать зимнюю уборку в Орле более эффективнойВ теории, запрет на парковку поможет сделать зимнюю уборку в Орле более эффективнойФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловские коммунальщики придумали, как увеличить эффективность уборки города от снега грядущей зимой. Для того, чтобы снегоуборочные машины могли справляться со своими обязанностями, на 11 улицах зимой 2019-2020 в Орле запретят парковку автомобилей. "Комсомолка" публикует список адресов, по которым автолюбители не смогут оставить на стоянку свой транспорт.

- ул. Полесская (от ул. Генерала Родина до ул. Лескова, от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Октябрьская)

- ул. Пионерская (от ул. Октябрьская до ул. Приборостроительная)

- ул. Приборостроительная (от ул. Октябрьская до ул. Матвеева)

- ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Пионерская до пл. Ленина, от ул. Полесская до ул. 7 Ноября)

- ул. Картукова

- ул. Герцена;

- ул. Красноармейская (от ул. Лескова до ул. Сурена Шаумяна)

- ул. Советская (от ул. Покровская до ул. Степана Разина)

- ул. Революции

- ул. Карачевская (от дома № 14 до дома № 31, от ул. 1-я Посадская до пер. Воскресенский)

- ул. Степана Разина (от дома № 25 до наб. Дубровинского

Список этот составили сотрудники "Спецавтобазы", которая занимается уборкой городских улиц, 24 октября его утвердили на комиссии по Безопасности дорожного движения.

Как пояснили "КП" в пресс-службе администрации города, по всем указанным адресам будут установлены знаки сообщающие о запрете парковки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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