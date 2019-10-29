Где в Орле запретят парковку грядущей зимой
Орловские коммунальщики придумали, как увеличить эффективность уборки города от снега грядущей зимой. Для того, чтобы снегоуборочные машины могли справляться со своими обязанностями, на 11 улицах зимой 2019-2020 в Орле запретят парковку автомобилей. "Комсомолка" публикует список адресов, по которым автолюбители не смогут оставить на стоянку свой транспорт.
- ул. Полесская (от ул. Генерала Родина до ул. Лескова, от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Октябрьская)
- ул. Пионерская (от ул. Октябрьская до ул. Приборостроительная)
- ул. Приборостроительная (от ул. Октябрьская до ул. Матвеева)
- ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Пионерская до пл. Ленина, от ул. Полесская до ул. 7 Ноября)
- ул. Картукова
- ул. Герцена;
- ул. Красноармейская (от ул. Лескова до ул. Сурена Шаумяна)
- ул. Советская (от ул. Покровская до ул. Степана Разина)
- ул. Революции
- ул. Карачевская (от дома № 14 до дома № 31, от ул. 1-я Посадская до пер. Воскресенский)
- ул. Степана Разина (от дома № 25 до наб. Дубровинского
Список этот составили сотрудники "Спецавтобазы", которая занимается уборкой городских улиц, 24 октября его утвердили на комиссии по Безопасности дорожного движения.
Как пояснили "КП" в пресс-службе администрации города, по всем указанным адресам будут установлены знаки сообщающие о запрете парковки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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