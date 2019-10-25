Кабельный завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” – команда профессионалов!

Дома, на работе, в поездках мы пользуемся разными электрическими приборами, техникой, электротранспортом и многим другим благодаря существованию разнообразной кабельно-проводниковой продукции.В нашей стране много профессиональных праздников, одним из которых является – День работника кабельной промышленности.

Для сотрудников кабельной промышленности дата их профессионального дня является исторической, именно 25 октября 1879 года К. Сименс получил свидетельство на проведение работ по производству изолированной проволоки и телеграфных кабелей.

В преддверии этого праздника, мы расскажем вам об одном из ярких представителей этой отрасли – кабельном заводе “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ”. www.expert-cable.ru

Кабельный завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” основан 1 апреля 2014 года, располагается на территории Индустриального Парка «Орёл» и занимает более 20 000 кв. м. производственных и складских площадей.

.

На сегодняшний день - это молодое, высокотехнологичное и многофункциональное производственное предприятие полного цикла. Среди основных направлений деятельности компании можно выделить:

Медеплавильное производство

На заводе запущен процесс восходящего непрерывного литья, налажено серийное производство катанки диаметром от 8 до 25 мм. Производительность линии до 12 000 тонн в год.

.

Металлопрокат

Установлена линия длинномерного металлопроката методом непрерывной экструзии Conform 500, что позволяет осуществлять изготовление медных профилей различной формы. Налажен серийный выпуск медных электротехнических шин по ГОСТ 434-78. Диапазон сечений от 200 до 3800 мм и ширина до 240 мм.

Кабельно-проводниковая продукция

КЗ “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” располагает более 50 современных производственных линий от ведущих мировых производителей, с возможностью ежемесячной переработки до 1 000 тонн меди и 800 тонн алюминия в месяц. Каждый этап технологии выпуска готовой продукции на предприятии автоматизирован и имеет строгий контроль: от момента подбора сырья до передачи на склад. Собственная развитая измерительная и испытательная база обеспечивает проведение всех видов испытаний в процессе разработки и производства кабельных изделий.

.

Вся продукция КЗ “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” проходит обязательную и добровольную сертификацию. Качество продукции подтверждено государственными и межгосударственными сертификатами соответствия. На предприятии внедрена и активно развивается система менеджмента качества по ГОСТ РИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

В дополнение ко всему, КЗ “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” имеет собственный склад готовой продукции и автопарк, благодаря чему осуществляется оперативная доставка продукции по всей территории России и странам ближнего зарубежья.

Партнерами КЗ “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” являются крупные российские предприятия энергетики, нефтегазовой, нефтехимической, строительной отраслей, предприятия сфер обслуживания подвижного железнодорожного состава, метро и социальных объектов, Министерство обороны и Министерство внутренних дел РФ.

КЗ “ЭКСПЕРТ- КАБЕЛЬ” сегодня:

350

Квалифицированных сотрудников

20 000 кв. м.

Производственных площадей

20 000

Маркоразмеров

10 000 тонн меди

Переработано в 2018 году

от 5 дней

Cрок производства готовой продукции

5 000+

Довольных заказчиков

КОНТАКТЫ

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

ПН-ПТ С 9:00 ДО 20:00, СБ-ВС И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ С 10:00 ДО 16:00 Прием заявок в нерабочие дни: service@expert-cable.ru 8 (495) 248-66-70 доб. 555

реклама