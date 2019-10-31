В Орле поговорили о промежуточных итогах «мусорной» реформы

Накануне, 30 октября, в Орле состоялось очередное обсуждение "мусорной реформы". На встрече подвели промежуточные итоги внедрения новой территориальной схемы обращения с отходами, которая реализуется на протяжении 10 месяцев.

Мероприятие организовали представители общественного движения «Граждане Орла», пригласив к обсуждению всех причастных. Правда, руководитель компании-регионального оператора "Зеленая роща" Александр Ворожбит не пришел, хотя большая часть вопросов должна была быть адресована именно ему. Ответ, в рамках своей компетенции, пришлось держать Юрию Парахину, директору мусоросортировочного центра на который свозится сегодня порядка 60% отходов со всей области.

В целом, ситуация с вывозом мусора в Орловской области и самой областной столице, по мнению Юрия Алексеевича улучшилась. Сегодня уже нет того коллапса, при котором горожане засыпали жалобами ответственные структуры.

- Если сравнивать положение дел в январе и сейчас, то улучшения налицо, - отметил Парахин.

Однако в территориальной схеме очень много подводных камней и ответ на главный вопрос: «Не обманывает ли схема жителей? Не платим ли мы за вывоз мусора больше, чем должны?» весьма не однозначен.

По словам Юрия Парахина, мусоросортировочный центр, согласно схеме обращения с ТКО (твердыми коммунальными отходами - прим ред.) должен был принять в 2019 году порядка 240 тысяч тонн отходов. Однако год завершается, а на завод привезли только чуть больше 100 тысяч тонн. При этом около 60% из того, что было в мусоровозах – вовсе не твердые коммунальные отходы, которые жители образуют в своих квартирах.

- Нам везли машины со снегом, с бетонными плитами, с ветками и деревьями. Хотя в договоре четко прописано, что принимать мы должны только ТКО, - отметил Юрий Алексеевич.

Вышеприведенные цифры говорят о том, что фактическое количество мусора производимого орловцами меньше того, что на бумаге.

- Машины мы каждый день взвешиваем, проверяем содержимое мусоровозов. Я считаю, что указанные в территориальной схеме 347 тысяч тонн мусора – это завышенная цифра. Есть нестыковки больше чем в 100 тысяч тонн, - заявил спикер.

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