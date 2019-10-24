От бизнес-леди до сельской учительницы: владелица кафе из Орла уехала преподавать детям в глубинку

Деревня Яковлево Свердловского района Орловщины - настоящая глубинка, со всеми вытекающими. Как и многие сельские населенные пункты Яковлево потихоньку пустеет: кто-то перебирается в районные центры, другие едут в Орел, Москву. Молодежи делать здесь нечего, а старики потихоньку доживают свое.

Здесь, всего за 40 километров от Орла и 400 от Москвы жизнь идет совсем иначе. Но у людей остаются все те же потребности: взрослое поколение нуждается в работе, а юное в образовании. В Яковлево все еще жива общеобразовательная школа – оптимизация, из-за которой многие учебные учреждения отдаленных деревень навсегда закрыли свои двери, до нее пока не добралась.

Именно сюда и приехала преподавать молодая бизнес-вумен Рита Кузнецова. Оставив в Орле свой небольшой, но успешный семейный бизнес, девушка не смогла остаться равнодушной к сельским ребятам. Молодой педагог рассказала «Комсомолке» как отважилась на такой шаг и почему ее привлекает жизнь в деревне

БАБУШКА ВМЕСТО НАВИГАТОРА

Добраться до Яковлево можно на электричке или личным транспортом. Автобусы приезжают в село только в ярморочные дни.

Добраться без своего автомобиля до Яковлеко не простая задачаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

К счастью, нам повезло и трястись в общественном транспорте, а затем идти от станции пару километров нам не пришлось. Навигатор в такси уверенно указал маршрут и мы отправились в дорогу. Городской пейзаж с многоэтажками быстро скрылся из виду, радио бормотало тише, пока и вовсе не зашипело.

- Цивилизация закончилась, - подметил таксист и выключил магнитолу.

Начал барахлить и навигатор, искать школу через мобильный интернет оказалось бесполезной идеей: он здесь просто не работает.

Сделав пару кругов и заехав в тупик, мы остановились на обочине.

- Ну что, куда дальше? – спросил наш водитель и вопросительно посмотрел на нас, а мы в поисках ответа – в окна. Маленькая худенькая старушка в черной курточке и платочке медленно шла по обочине в сторону церкви.

- Здравствуйте, вы не подскажите, как нам до школы добраться?

- А вы поезжайте прямо до развилки, а потом налево и вверх, а там не заблудитесь.

Помахав рукой в нужное нам направление, бабушка неспешно продолжила свой путь.

СКРИПУЧИЕ ПОЛОВИЦЫ

Калитка открыта, узкая заасфальтированная тропинка петляет между деревьев. Двухэтажное здание школы утопает в них и неожиданно вырастает только перед самым входом. Детей во дворе нет. Непривычно тихо.

Директор школы Наталья Новикова очень довольна новой сотрудницейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Вскоре нас приглашают в здание, мы оказываемся непривычно большими для него: невысокие потолки, маленькие коридорчики и узкая высокая лесенка, на которой чтобы разминуться с попутчиком, нужно прислониться к стене. А главное, давно забытый скрип половиц. Словно оказался в старинном музее.

На пороге нас встречает директор школы Наталья Новикова:

- Здравствуйте, вы к нашей Маргарите Сергеевне? А у нее сейчас урок идет на втором этаже. Хотите, я вам пока небольшую экскурсию проведу?

И мы отправляемся в путешествие по школьным закоулкам, а заодно узнаем от Натальи Юрьевны о положении дел в школе. Как оказалось, в ней учатся ребята с первого по девятый класс. Сейчас их всего 39 человек, в среднем по 4 человека в классе. Первоклашек же в этом году всего двое. Трудно удержаться и не спросить, а как же оптимизация?

- У нас в районе школы на селе пока сохраняют и о закрытии речь не идет, - коротко поясняет директор и распахивает перед нами дверь в школьный музей.

Черно-белые снимки учеников, фотохроника посещений села детской поэтессой Еленой Благининой (которая, кстати, здесь родилась и выросла), детские поделки и собранные учителями предметы крестьянского быта аккуратно теснятся на столах вдоль стен, объединяя сразу несколько эпох из жизни Яковлево.

- По архивным данным, наша школа открыта в 1900-м году. Сначала она была церковно-приходской и работала в церковной сторожке. После войны в селе начали строить новое здание и вот с середины 50-х мы обосновались на этом месте, на территории бывшей помещичьей усадьбы, - вводит нас в курс дела Наталья Юрьевна.

Сейчас в сельской школе учится всего 39 человекФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Только вот сама барская усадьба не сохранилась, также как и двухэтажная больница и колхоз. Первая сгинула еще в советские времена, а остальные не пережили лихих 90-х.

Звенит звонок. Коридор заполняется детскими голосами, на встречу к нам уже спешит самая юная в школе учительница Маргарита Кузнецова.

ИЗ КОФЕЙНИ К ШКОЛЬНОЙ ДОСКЕ

Сложно поверить, что человек может добровольно отправиться работать и жить в деревню, когда из нее все наоборот стремятся уехать. Особенно, если в городе уже налажен размеренный образ жизни и свой бизнес.

Чтобы стать учителем и полностью посвятить себя детям Рита она оставила управление семейной сыроварней-кофейней. И бывшая бизнес-вумен об этом вовсе не сожалеет.

- Желание попробовать себя в роли педагога было всегда, - признается девушка.

Даже когда поступала в университет, Рита выбирала между журналистикой и педагогикой. После долгих колебаний выбор все же пал на первое направление, и девушка стала дипломированным журналистом. Правда судьба вновь распорядилась по-своему, Рита вместе с мужем открыли свою городскую кофейню.

Тогда ей пришлось самой осваивать профессию бариста и встать за барную стойку. Время шло, семейное дело продолжало развиваться, но мысли об учительстве не оставляли. Второе образование, уже педагогическое, Рита получала целенаправленно.

Правда о том, что вскоре окажется перед школьной доской и учениками в десятках километров от Орла, она даже не думала. Все решил случай. Однажды, когда Рита ехала в кофейню проверять дела, ей позвонили и предложили работу в сельской школе. Дальше события развивались стремительно.

ПРОФЕССИЯ-ПРИЗВАНИЕ

Затем был семейный совет. Как быть? Продолжить помогать любимому супругу в кофейне или заняться тем, к чему зовет сердце? Женские сомнения и страхи по-мужски развеял муж Риты.

Он поддержал жену и убедил, что ей нужна самореализация, а за барной стойкой она просто зачахнет. Взяв все в свои руки, супруг начал помогать Рите осваиваться на новом месте. Даже первые шаги в сельской школе они сделали вместе: приехали, познакомились с коллективом и поняли, с этим местом судьба их свяжет надолго.

- Когда мы стали обсуждать с супругом вопрос с работой, он сам, первый, настоял, чтобы я устроилась в школу. Мы оба убеждены, что есть профессии-призвания. Для супруга – это наше маленькое дело, а для меня – работа с детьми, - признается Рита.

ИСТОРИЯ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

Как оказалось, с Яковлево судьба Маргариту связала еще задолго до рождения.

Мама Маргариты (кстати, тоже учитель) еще будучи совсем юной девчонкой, выпускницей педагогического колледжа попала в это село по распределению. Здесь красавица и приглянулась старшекласснику, влюбившемуся в новую учительницу с первого взгляда. Но ни объяснений в любви, ни тайных записочек не было. Свои чувства парень скрывал.

Хотя между педагогом и учеником всего два года разницы в возрасте, но близкие отношения были в те времена табу. Вскоре молодой человек ушел служить в армию, а мама Риты осталась работать в школе в Яковлево. Но когда парень вернулся, он уже ни на минуту не оставлял свою любимую. Вскоре в семье появились дети, сынишка и дочка. Даже в месте рождения у Риты значится Яковлево, возможно судьба сама возвращает ее к родным корням.

Когда дети немного подросли, семья переехала в районный центр Змиевку, в Яковлево же остались многочисленные друзья и родные.

- Когда иду по коридору школы, меня охватывает дежавю. Словно я встаю на место своей мамы и прохожу ее маршрутом. Кажется, здесь каждый закоулок родной и знакомый, - говорит Рита.

В школьном музее, среди черно-белых повыцветших фото, мы нашли снимок класса, в котором учился ритин папа. Так и получается, что эта школа объединила сразу несколько поколений семьи.

СЧАСТЛИВЫЕ УРОКИ

Рита проводит нас по узенькой лесенке на второй этаж школы. Мимо пролетают и ловко огибают препятствия ребята с разрумяненными лицами.

- Здравствуйте! – раздаются запыхавшиеся детские голоса.

Маргарита наконец-то нашла свое призваниеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Когда мы заходим в класс, то ученики 6 класса уже сидят на своих местах в окружение книжек и тетрадок. И снова протяжное «здравствуйте!».

Мы располагаемся за задней партой. Урок начинается.

Вместе с Маргаритой Сергеевной ребята приступают к изучению диалектов русского языка и наперебой начинают вспоминать всевозможные бабушкины словечки и выражения.

Ребята так увлечены, что мы, неожиданные гости, для них уже не представляем никакого интереса. Все их внимание приковано к молодой учительнице русского языка и литературы. Она ловко переключает их внимание от вопроса к вопросу. Ученики шуршат тетрадными листами, старательно выводят что-то…

- Удивительные они все-таки. Хотя это мой первый большой педагогический опыт, но мне кажется они не такие, как в городе, более общительные и открытые, - признается Маргарита, когда ребята убегают на перемену.

Конечно, и здесь есть свои отличники и двоечники, но, по словам девушки, и те и другие относятся к ней уважительно.

Подтверждает это и высокая оценка директора школы. Наталья Юрьевна рассказала нам, что уже через пару недель работы Маргариты, она встретила одну из мам своих учеников и та поделилась с ней впечатлениями своего ребенка.

- Мам, с Маргаритой Сергеевной так интересно! А нам столько всего рассказывает. Мне уроки с ней очень нравятся! – признался мальчик.

ДОМИК В ДЕРЕВНЕ

В роли учительницы Рита уже несколько месяцев. Коллеги приняли ее как родную, а ученики сразу признали за ней старшинство. Единственная сложность: приходится жить на несколько домов.

Маргарита Кузнецова: "Нас привлекает жизнь в деревне, не смотря на то, что мы городские жители"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Да и добираться до школы не просто. Помогает муж, подвозит, по возможности забирает после работы. Как признается Маргарита, они все чаще задумываются перебраться в Яковлево насовсем.

- Сейчас мы думаем о том, как жить дальше. На самом деле нас привлекает жизнь в деревне, не смотря на то, что мы городские жители. Для нас настал очень важный период времени, когда мы решаем, где остаться – здесь или в Орле, - говорит девушка.

По мнению семьи, списывать деревню со счетов, еще рано. Здешняя атмосфера привлекает их тишиной, спокойствием и особым отношением людей к миру.

Сельские жители живут по своим сложившимся традициям и обычаям, ведут хозяйство, занимаются огородами, в хорошую летнюю погоду ходят купаться и рыбачить на озеро. Время здесь будто остановилось.

Одно плохо: работать тут, кроме как в школе, негде.