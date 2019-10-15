КФХ из села Бунино: история каждодневной борьбы и побед

С каждым годом с экранов телевизоров мы все чаще слышим, что нужно возрождать деревни, развивать собственное сельскохозяйственное производство и обеспечить полное импортозамещение. Однако рассуждать об этом могут многие, а вот реально делать - единицы.

На Орловщине, где аграрный сектор экономики всегда был на первом месте, это особенно чувствуется. Не все колхозы пережили суровый удар в лихие 90-е. Многие из них без поддержки государства ветшали, а затем и вовсе закрывались. Вместе с ними из села уходила и жизнь. Что там делать, если работы нет и семью содержать не на что?

Удивительно, но даже в такие тяжелые времена находились те, кто не поддался сиюминутным порывам уехать, взял ситуацию в свои руки и буквально с нуля возродил традиционное производство. Яркий пример - коренной житель села Бунино в Урицком районе, Виктор Дмитриевич Сидоров.

СЕЛО БУНИНО: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

В 50 км от Орла среди бескрайних лугов и полей спряталось маленькое село с большой историей. Бунино - родовая вотчина поэта Василия Жуковского. Литературный гений частенько здесь гостил и черпал вдохновение. Не забывали село и его знаменитые друзья.

В советское время Бунино тоже не опускало голову. Простые люди честно трудились на земле, создавали семьи, растили детей. Вот только перестройка и разгул 90-х больно ударили по селянам. Тогда колхоз переживал нелегкие времена, вот и начали люди разъезжаться кто-куда. Так и могло сгинуть известное орловское село и оказаться в числе забытых «мертвых деревень», если бы не потомственный аграрий Виктор Сидоров.

- Здесь все было разбито до фундамента, все пришлось восстанавливать и строить заново. Работа была проведена огромная, вложено немало труда и сил, но главная цель достигнута - хозяйство в селе мы возродили и уже добились немалых успехов, - рассказывает Виктор Дмитриевич.

Начинать приходилось без помощи инвесторов и государства, преодолевая многочисленные препятствия.

Владимир Ефимцев: «Работа стабильная в хозяйстве, зарплата тоже. А что еще нужно?»

С ЧЕЛОВЕКОМ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ

Сегодня для Виктора Сидорова главное - это люди. По его мнению, кадры определяют большую часть успеха и наращивать производство можно только с работниками, заинтересованными в конечных результатах и относящимися с ответственностью, любовью к своему делу.

Под руководством Виктора Дмитриевича в полях и на животноводческой ферме трудится около 70 человек. С каждым он знаком лично.

- Я ведь сам в нашем селе всю жизнь работаю, знаю, как это непросто. Коллектив у нас небольшой, всех наперечет знаешь, и хочется, чтобы с каждым по-человечески диалог шел. Ведь нужно не только самому хорошо жить, но чтобы люди вокруг тебя тоже жили, нельзя их унижать и использовать, как рабов, - говорит Сидоров.

Сейчас Бунино снова становится местом притяжения людей, причем не только местных сельчан. Переселяются сюда люди и из соседних деревень, районов и даже областей.

Для своих работников КФХ строит жилье и передает в их полное пользование. Многие уже успели осесть на земле, обзавестись семьями и дать новые всходы.

- Конечно, соблазн уехать в город за легкой жизнью всегда велик. Но если у людей на селе будет стабильная работа, достойная зарплата, детский сад и школа для их детей, поверьте, не будет никаких «мертвых деревень». Наше крестьянско-фермерское хозяйство можно назвать «градообразующим», - улыбаясь, поясняет Виктор Дмитриевич.

Каждая доярка или скотник на ферме на вес золота. Одно тревожит: с каждым годом найти настоящего труженика, ответственного работника сложнее.

- Раньше все-таки другое отношение у молодежи к своему делу было. Разве можно было представить, чтобы доярка корову недоеной бросила? Каждая знала: не подоишь вовремя - животное страдать будет. С любовью к своим буренкам относились, - говорит фермер.

Но все же он надеется, что со временем и новое поколение наберется мудрости, а помочь в этом фермер всегда готов. В пример своему коллективу Виктор Сидоров ставит водителя погрузчика Владимира Ефимцева. О нем фермер отзывается с большим теплом и искренней радостью за настоящего трудягу. Отец большого семейства (у Владимира две дочки и сын), он уже полтора года работает в КФХ.

- Я ведь тоже здесь родился, вырос и всю жизнь проработал. Раньше вот на школьном автобусе, а потом предложили перейти на погрузчик, и я согласился. Виктор Дмитриевич, конечно, человек строгий, но справедливый. Работой обеспечивает стабильно, зарплатой тоже, дети одеты-обуты. А что еще нужно? - признается Владимир Ефимцев.

КУРС НА СТАБИЛЬНОСТЬ

Сельское хозяйство всегда было непростым производством. Есть много рисков, успех дела зависит и от погоды, и от непростых взаимоотношений с рынком. В ценовой политике на сельскохозяйственное сырье до сих пор царит сумбур.

- Никогда не знаешь, какие сюрпризы преподнесет тебе осень. Маленький урожай - плохо, а большой… Жди резкого понижения цены по закупкам. Растишь урожай, с весны покоя нет, сплошные заботы, а как слышишь о новой цене, так обидно становится, что никому до нас нет дела, - сетует Виктор Дмитриевич.

В этом году с 4 тысяч гектар пашни хозяйство собрало хороший урожай кукурузы, озимой и яровой пшеницы, ячменя, рапса и подсолнечника. Конечно, о том, куда реализовать их, в КФХ позаботились заранее, уже есть постоянные закупщики. Но все же отдавать то, на что уходит столько сил, за бесценок - это больно. Одна надежда, появится в регионе больше собственных производств - и цены станут адекватными.

Пока же в хозяйстве не ждут у моря погоды, а действуют, обновляя автопарк, пополняя поголовье крупного рогатого скота. Кроме того, хозяйство построило новое зернохранилище, заложило фундамент для строительства фермы для откорма молодняка, озаботилось оно инфраструктурой села и отремонтировало дорогу.

Аграриям некогда расслабляться, началась подготовка к будущему сельскохозяйственному сезону: на полях посеяны озимые, ведется обработка почвы. Впереди еще много работы.

Руководитель КФХ Сидорова Виктор Сидоров.

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- Хочу поздравить сотрудников нашего предприятия и коллег, всех, кто не покладая рук работает на благо региона и нашей страны с профессиональным праздником - Днем работника сельского хозяйства.

Желаю всегда урожайного года, хороших удоев и стабильного роста, процветания и достатка, здоровья и хорошего настроения. Спасибо вам большое за ваш труд и душу, которую вы вкладываете в нашу нелегкую работу.

БЛАГОДАРНОСТЬ ИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Елена Кравчук (выпускница Глазуновского СХТ, 1996 год):

- 23 года назад я проходила в этом хозяйстве практику от сельхозтехникума. Тогда я и познакомилась с Виктором Сидоровым и его специалистами - инженером Валерием Капетинским и агрономом Маратом. Они меня тогда многому научили.

Я хотела работать на земле, и внимательность и доброта Виктора Дмитриевича и ребят мне очень помогли. Жаль, не удалось остаться там работать, я уехала в Беларусь. Но с теплотой вспоминаю те золотые, самые счастливые два месяца в этом хозяйстве, практика была просто незабываемой. Очень бы хотела вернуться.

Хочется пожелать Виктору Дмитриевичу и его коллективу терпения и крепкого здоровья. С уважением, Елена Кравчук, выпускница Глазуновского СХТ (1996 год).

Автор: Наталья МЕРКУЛОВА