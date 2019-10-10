«Ростелеком» поддержал VII Всероссийскую Гимназиаду

Состязания прошли в Орле с 2 по 8 октября. «Ростелеком» организовал высокоскоростной канал связи для онлайн-трансляции соревнований, а также бесплатный Wi-Fi на территории проведения турнира, использовав своё стандартное решение «Управляемый Wi-Fi». Турнир организован Орловским региональным отделением спортивного объединения «Юность России».

Павел Зеленин – и.о. директора филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Спорт и здоровый образ жизни – это положительный тренд в школьной среде. Физическая активность необходима для гармоничного развития детей, которые проводят много времени за партой и компьютером. И «Ростелеком» участвует в популяризации спорта, предоставляя технические возможности для трансляции онлайн-соревнований. На этот раз за состязаниями наблюдали зрители из разных городов и даже стран. А чтобы спортсмены и болельщики могли делиться впечатлениями в социальных сетях, мы развернули Wi-Fi-сеть, использовав «Управляемый Wi-Fi» – наше стандартное решение».

Широкий функционал «Управляемого Wi-Fi» позволяет контролировать трафик, вести анализ и даже размещать рекламные сообщения на странице авторизации. Кроме того, бизнес может организовать Wi-Fi-сеть без лишних затрат: не нужно покупать и настраивать оборудование – всё это сделают специалисты цифрового провайдера.

Председатель Орловского регионального отделения ОГФСО «Юность России» Николай Королёв:

«Мы благодарны «Ростелекому» за обеспечение онлайн-трансляции соревнований. Дети приехали из разных регионов, и для их родителей было очень важно увидеть, как организован турнир и как проходят состязания. Благодаря цифровому провайдеру они болели за своих спортсменов, находясь за тысячи километров от Орла».

Участниками соревнований стали более 2000 человек из 52 регионов страны. Состязания прошли по 15 видам спорта, в том числе по лёгкой атлетике, плаванию, дзюдо, стрельбе из лука и многим другим.

Подробное описание услуг и условия подключения доступны на сайте компании или в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

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