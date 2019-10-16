Орловца оштрафовали на 30 тысяч рублей за запуск квадрокоптера

Жителя Орла оштрафовали на 30 тысяч рублей за запуск квадрокоптера. Мужчина отправил в полет беспилотник без соответствующего разрешения.

Запускал дрон орловец в августе, однако соблюдать все предусмотренные законом процедуры не счел нужным: запуск квадрокоптера в воздушном пространстве запретной зоны он осуществил без подачи плана полета и получения разрешений, предусмотренных законом.

Стоит пояснить, что к запретным зонам относятся режимные объекты (например, воинские части, колонии и т.д.) и просто так запустить квадрокоптер над такими объектами нельзя. Орловца поймали, и Управление государственного авиационного надзора оштрафовало его на 30 тысяч рублей: согласно закону, именно такую немаленькую сумму придется выложить за подобное нарушение.

Этот случай за 2019-й год на Орловщине далеко не первый.

- Всего за аналогичные нарушения в этом году к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 42 000 рублей привлечены 5 жителей Орловской области, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УФСБ России по Орловской области.

Кстати, штраф для любителей запустить беспилотник без согласования увеличился в 10 раз: если в первом полугодии он составлял три тысячи рублей, то сегодня вырос до 30 тысяч.

Всем владельцам квадрокоптеров стоит помнить, что для избежания неприятностей и сохранения в целости содержимого кошелька запуски и полеты беспилотников нужно обязательно согласовывать. В первую очередь, подавать заявку в административный орган населенного пункта, в котором будет запуск осуществляться.

По закону же, запуск беспилотников регламентируется Федеральными правилами использования воздушного пространства РФ.