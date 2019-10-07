Tele2 в Орле:достижения и перспективы

В 2003 году компания Tele2 вышла на российский рынок мобильной связи. Новый оператор заявил о себе громко и нетривиально, предоставив пользователям мобильных телефонов выгодные и честные предложения, а также качественные услуги связи.

Спустя 16 лет Tele2 не изменяет своим корпоративным ценностям и при этом выступает новатором отрасли, устанавливая «другие» правила на телеком-рынке. Оператор разрабатывает инновационные продукты и продолжает удивлять абонентов уникальными возможностями. Уже на протяжении целого десятилетия услугами Tele2 пользуются и жители Орловской области.

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10 лет на связи с Tele2

Коммерческий запуск сети в Орловской области альтернативный оператор мобильной связи осуществил ровно 10 лет назад. Сегодня голосовые услуги Tele2 доступны уже 96% жителей региона.

Важным этапом развития компании в области стал одновременный запуск в 2015 году сетей третьего и четвертого поколения. Их активное развитие дало возможность обеспечить высокоскоростным интернетом жителей во всех крупных городах и районных центрах.

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- Мы продолжаем расширять территорию покрытия и увеличиваем емкость сети. Только с начала этого года наша техническая служба модернизировала 15% базовых станций, а технология LTE была запущена на 25% объектов связи в регионе. На сегодняшний день 94% жителей Орловской области проживают в зоне устойчивого покрытия высокоскоростного интернета от Tele2», - отметил Владимир Поваров, коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2.

В этом году доступ к интернету 4G получили жители 7 районных центров. В зону покрытия LTE вошли Малоархангельск, Колпна, Шаблыкино, Новосиль, Корсаково, Красная Заря и Сосково. Таким образом, в Орловской области сегодня не осталось районов, неохваченных сетью четвертого поколения.

Однако оператор не собирается останавливаться на достигнутом. В ближайших планах Tele2 строительство базовых станций в новых микрорайонах «Болховский» и «Зареченский».

Вместе с сетевой инфраструктурой компания активно развивает розницу. Стать клиентом Tele2 очень просто и удобно: приобрести SIM-карту можно в более чем 700 торговых точках, в том числе в отделениях «Почты России», киосках «Роспечати» и крупных федеральных магазинах электроники. Если же, помимо подключения, необходимо получить консультацию, настроить смартфон или воспользоваться услугами неоператорского сервиса, вам всегда будут рады в монобрендовых точках продаж Tele2. Сегодня в Орловской области работают 18 фирменных салонов связи и 4 модуля.

Такого еще не было!

Tele2 за последние несколько лет стала настоящим трендсеттером на телеком-рынке и предоставляет своим клиентам уникальные возможности.

Наверняка каждый сталкивался с ситуацией, когда пакет минут или интернет-трафика в течение месяца не расходуется до конца. Например, во время отпуска или отдыха от смартфона и соцсетей. Оператор первым подарил клиентам возможность переносить неиспользованные остатки на следующий месяц. А потом и вовсе предложил переносить остатки трафика от других операторов при подключении к сети Tele2.

Кроме того, орловцы, как и все клиенты компании, могут делиться гигабайтами с родными, друзьями и коллегами по всей стране. Воспользоваться этим уникальным сервисом можно в личном кабинете в мобильном приложении или на официальном сайте.

А с 25 сентября абоненты открытой тарифной линейки «Мой Tele2» и тарифа «Премиум» могут сформировать лот из минут, гигабайтов или SMS и выставить его на продажу на онлайн-площадке «Биржа Tele2»! Оператор первым в России позволил своим клиентам распоряжаться пакетом услуг так, как они сами захотят: сохранить, подарить, продать или купить.

Стоимость лота устанавливает сам продавец, поэтому здесь можно будет найти нужное предложение по выгодному курсу. Tele2 гарантирует честную сделку: покупатель точно получит купленный пакет, а продавец – деньги на мобильный счет. Полученные средства можно потратить на связь и полезные сервисы.

Путешествовать выгодно

Во время командировок и путешествий за рубежом многие из нас опасаются излишних расходов на связь в роуминге (вне «домашней» сети). Tele2 и поездках заботится о своих клиентах и разрабатывает выгодные предложения, чтобы абоненты не опасались за средства на мобильном счете.

- Мы понимаем, что в зарубежных путешествиях бывает много хлопот и возникают непредвиденные обстоятельства. Например, по прибытии на новое место нужно заказать такси, связаться с отелем или с близкими. С июня этого года мы предоставляем абонентам тарифа «Мой онлайн+» возможность в первый день в международном роуминге бесплатно пользоваться услугой «Безлимитный интернет за границей», а у пользователей тарифа «Премиум» эта услуга уже включена в абонентскую плату, они могут бесплатно выходить в интернет все дни поездки», - отметил Владимир Поваров.

Кроме того, теперь у абонентов этих тарифов из всех регионов в путешествиях по Финляндии и Черногории исходящие звонки в Россию будут стоить как дома, то есть расходоваться будет пакет услуг, включенных в абонентскую плату.

Больше,чем просто оператор

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Сегодня Tele2 – это не только оператор, предоставляющий качественные услуги мобильной связи. Компания поддерживает увлечения и стиль жизни своих абонентов выгодными предложениями от партнеров и интересными мероприятиями. Кроме того, орловский филиал Tele2 принимает активное участие в общественной жизни города и области.

Эти летом одним из главных проектов оператора стал онлайн-кинотеатр, в рамках которого жители и гости Орла смогли бесплатно посмотреть популярные фильмы и приятно провести время на свежем воздухе. Уже не первый год 4G-кинотеатр Tele2 собирает десятки киноманов на кинопросмотр под открытым небом.

Оператор не обходит стороной и образовательные проекты. Tele2 поддерживает уроки кибербезопасности в Орле, а также всемирную акцию грамотности «Тотальный диктант». Кроме того, у студентов есть уникальная возможность пройти стажировку и попасть в штат компании.

Автор: Наталья МЕРКУЛОВА

Подробности о тарифах и условиях на сайте www.orel.tele2.ru