В ноябре в Орле состоится Всероссийский юношеский турнир по бадминтону

Впервые в истории города Орла, при поддержке Администрации Орловской области, состоится Всероссийский юношеский турнир по бадминтону серии Гран-При ***. Соревнования серии Гран-При имеют ранг «три звезды», являются этапом Первенств России 2019 года и самыми титулованными юношескими состязаниями, результаты которых учитываются при формировании рейтинга спортсменов и состава молодежной сборной России по бадминтону.

Соревнования Всероссийской юниорской и юношеской серии Гран-при ранее проводились в Омске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Саратове, Самаре, Ростове-на-Дону, Казани, Санкт-Петербурге и Москве. В Орле даты проведения турнира - 17-21 ноября 2019 года. Он будет проходить на 10 бадминтонных кортах, которые вмещает в себя современный зал, сертифицированный для проведения всероссийских соревнований, расположенный на территории «ГРИНН ЦЕНТР» ТМК «ГРИНН».

Организатором выступает ОРОО «Федерация бадминтона Орловской области» при поддержке Национальной федерации бадминтона России. Герой России, летчик-космонавт, Президент Федерации бадминтона Орловской области Александр Мисуркин, прокомментировал предстоящее событие: «Проведение турнира такого уровня для Федерации спустя всего полтора года со дня начала работы - это серьезное достижение, но и огромная ответственность. Статус «три звезды», присвоенный соревнованиям, является наивысшей оценкой в бадминтоне.»

Официальным спонсором Всероссийского юношеского турнира по бадминтону серии Гран-При в этом году стал региональный строительный холдинг – ПАО «Орелстрой». Свое решение представители компании объяснили безусловной высокой значимостью этого мероприятия для всего активного молодого поколения. Техническую поддержку турнира осуществляет компания «Ростелеком», в том числе предоставляет помощь в организации особого подарка для участников и гостей события.

Организаторы поделились некоторыми подробностями. Помимо основной спортивной состязательной части, Федерация готовит 3 конкурса: для тренеров, игроков и гостей. Условия Фотоконкурса, в котором могут принять участие абсолютно все желающие, будут простыми, а приз победителю при этом «космически-привлекательным» - Туристическая поездка на Байконур, на старт космического корабля в 2020 году!

По завершении мероприятия состоится концерт рок-группы из Санкт-Петербурга - «7 СОЗВЕЗДИЙ». И это еще не все сюрпризы, которые подготовили организаторы. Особенностью мероприятия станет приветствие от экипажа Международной космической станции.».

В планах Федерации бадминтона Орловской области на следующий 2020 год уже присутствует проведение турнира такого же уровня. Таким образом, это яркое спортивное мероприятие займет постоянное место в списке самых интересных и важных событий как для жителей города и области, так и для гостей из других регионов России.