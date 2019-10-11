Государственные услуги в один клик: новые сервисы представляет Фонд социального страхования

Какие удобные новшества подготовил для граждан ФСС и почему во главе угла - клиентоориентированность, обсудили в ходе круглого стола

10 октября, в Орле состоялся круглый стол организатором которого выступило Орловское региональное отделение Фонда социального страхования РФ при поддержке «Комсомольской правды». Темы на повестке дня стояли интересные каждому: начиная от перехода сферы оказания государственных услуг в онлайн формат, до максимального упрощения их получения гражданами. Какие же современные сервисы существуют и развиваются сегодня?

РАБОТА С ОГЛЯДКОЙ НА КЛИЕНТА

Орловская область является регионом, в котором ФСС успешно реализовал уже несколько пилотных проектов и продолжает активно внедрять в жизнь другие новшества.

- Быть клиентоориентированным учреждением – это уже не роскошь, а стратегическая необходимость. Такова позиция регионального отделения Фонда. Нам важно, чтобы каждый обратившийся к нам заявитель получил интересующую его услугу на высшем уровне в максимально комфортных для него условиях – без очередей, дополнительных действий и необоснованной траты времени, - отметил Управляющий Орловским региональным отделением ФСС РФ Олег Ревякин.

Управляющий отделения ФСС РФ в Орловской области Олег РевякинФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Именно поэтому ФСС на Орловщине реализует такие важные социальные проекты, как Центр клиентского обслуживания, прямые выплаты, электронный листок нетрудоспособности, передвижная мобильная приемная, колл-центр. Они помогают не только облегчить процесс получения государственных услуг, но и дают возможность сэкономить личное время и средства.

ГОСУСЛУГИ – ЭТО ПРОСТО

Сегодня областной Фонд социального страхования работает над созданием современных интерактивных сервисов как для граждан, так и для страхователей. В век быстрого развития технологий иначе никак. В числе подобных проектов - «социальный навигатор». Этот сервис практически в один клик позволяет получить необходимую информацию или услугу по линии ФСС.

В Орловской области с успехом продвигается и переход к системе выдачи электронных листков нетрудоспособности (проще – больничных). За два с небольшим года его реализации в регионе удалось достичь многого.

- Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) содержит те же сведения, что и бумажный вариант. Отличием ЭЛН является лишь то, что он формируется в форме электронного документа, заверяется электронными цифровыми подписями врача. В Орловской области 96% медицинских организаций выдают ЭЛН, более 84% врачей обеспечены электронными подписями, - рассказала Ольга Мацкевич, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством регионального ФСС.

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ НОВЫХ ПРОЕКТОВ

ФСС на достигнутом не останавливается. Сейчас регион вступает в новые значимые проекты: «Социальный персональный информационный навигатор для детей – инвалидов».

«Социальный персональный информационный навигатор для детей – инвалидов» (СОЦ ПИН) - сервис, который позволит предварительно уведомлять представителей детей-инвалидов об их праве на получение технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий за счет средств бюджета. Проще говоря, это некая памятка-календарь, которая позволит сверяться с временем и местом получения очередной пары ортопедической обуви, инвалидной коляски либо ежедневных средств ухода.

Главный врач поликлиники №5 Орла Надежда Лебедева: "Электронный листок нетрудоспособности упрощает жизнь врачам, пациентам и страхователям"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Для каждого ребенка, состоящего на учете в региональном отделении Фонда, будет составлена годовая программа. Актуальность и важность данного проекта в том, что работа с каждым ребенком-инвалидом будет вестись индивидуально, согласно его потребностям и особенностям, - отметил начальник отдела по связям с общественностью регионального отдела ФСС Никита Майоров.

Проект на территории региона начнет реализовываться уже с 2020 года.

Другой немаловажный проект – электронный родовой сертификат ФСС. Он позволит полностью исключить участие женщины из процесса передачи информации. Сейчас проект находится в стадии подготовки к пилотному тестированию в отдельных регионах, в число которых попала и Орловская область.