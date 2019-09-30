«Ростелеком» представил Единую биометрическую систему на дне открытых дверей Банка России в Брянске

Специалисты компании рассказали жителям города о том, что такое биометрия и удаленная идентификация, как зарегистрироваться в Единой биометрической системе и пользоваться ею для получения банковских услуг. В ходе интерактивной лекции эксперты продемонстрировали процесс сбора и верификации биометрических данных, а также ответили на вопросы граждан. Мероприятие прошло более чем в 70 регионах России.

Эта система в России начала работать 30 июня 2018 года. Она создана по инициативе Центрального банка Российской Федерации и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Единая биометрическая система — один из ключевых элементов механизма удаленной идентификации, которая позволяет гражданам дистанционно получать финансовые услуги. Зарегистрироваться в системе можно в более чем 10 000 отделений банков, расположенных в 800 городах России. В Орле насчитывается 64 офисов банков, где можно сдать биометрию, всего в Центральном федеральном округе – 2671 отделений, регистрирующих биометрию.

Сеть пунктов приема биометрии постоянно расширяется. В начале сентября сбор информации начался в отделениях «Почты России» нового формата. Планируется регистрация данных и в других организациях, в том числе в Центрах государственных услуг «Мои документы» (МФЦ). С помощью удаленной идентификации граждане России уже могут получить следующие финансовые услуги в электронном виде: открыть счет, вклад, оформить кредит. Такой сервис уже предоставляют «Почта Банк», «Тинькофф», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк», «Хоум кредит». По мере накопления биометрических данных в Единой биометрической системе будет появляться все больше возможностей ее применения в разных сферах. Например, один из сценариев — это оплата товаров на кассе и в вендинговых аппаратах с использованием биометрии лица.

Чтобы зарегистрироваться в Единой биометрической системе, гражданину необходимо всего один раз прийти в банк, где у него есть счет, или открыть его во время посещения. Сотрудник банка поможет ему зарегистрироваться на портале госуслуг (в Единой системе идентификации и аутентификации — ЕСИА), если ранее человек этого не сделал. После этого сотрудник банка «снимет» биометрические данные клиента — сделает фото и запись голоса — и загрузит их в Единую биометрическую систему. Весь процесс занимает не более 7 минут.

Подробнее о Единой биометрической системе можно узнать на сайте: https://bio.rt.ru.

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