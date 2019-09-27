Всемирный день сердца

Позже акцию поддержали Всемирная организация здравоохранения и ЮНЕСКО. Новую здоровьесберегающую дату ввели с целью повышения осознанности населения Земли по отношению к состоянию собственной сердечно-сосудистой системы. День сердца - это возможность инициировать всеобъемлющие профилактические мероприятия в отношении ишемической болезни и мозгового инсульта - заболеваний-лидеров по количеству неблагоприятных исходов в мире.

4 ШАГА К ЗДОРОВЬЮ

На основании многолетних исследований установлено, что 80% случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить! Для этого нужно лишь внести коррективы в образ жизни. Специалисты ВОЗ, с которыми солидарны все врачи мира, предлагают 4 меры, которые в комплексе способны существенно улучшить состояние сердечно-сосудистой системы:

- Воздержитесь от курения. Никотин понижает уровень кислорода в крови и для компенсации кислородного голодания сердцу приходится работать в усиленном режиме. А тонус и пропускная способность сосудов от никотина падает. Уже через год после отказа от курения риск развития инфаркта миокарда сокращается на 50%.

- Питайтесь правильно. Высококалорийная, жирная и жареная пища не рекомендована. А вот фрукты и овощи, нежирное мясо, рыба, бобовые и цельнозерновые продукты - это оптимальная диета для тех, кто хочет жить долго и быть здоровым. Ожирение и неэластичные сосуды являются причиной нарушения кровотока в организме.

- Будьте в тонусе! Всего лишь полчаса умеренной физической нагрузки в день помогают поддерживать оптимальную массу тела и стимулируют деятельность сердца и сосудов. Важно учесть медицинские противопоказания и не перегружаться. Оптимально наращивать нагрузку постепенно. Ходьба в хорошем темпе, плаванье, велопрогулки (а зимой - лыжи) - такие активности приносят пользу людям всех возрастов.

- Контролируйте себя! Повышенное содержание сахара в крови - это повышенный риск инфаркта или инсульта. При диагностированном диабете за уровнем сахара нужно следить постоянно. Холестерин - еще одна угроза сердцу и сосудам. Позвольте им не перенапрягаться и держите уровень холестерина на приемлемых отметках. И главное, необходимо контролировать артериальное давление. Чем оно выше, тем тяжелее приходится сердечно-сосудистой системе.

БЕСПЛАТНО И БЫСТРО

Если с первыми тремя пунктами человек может справляться самостоятельно, то контроль жизненно важных показателей могут обеспечить профессионалы - врачи в медицинских организациях по месту жительства. Для того чтобы обрести уверенность в собственном здоровье или установить недочеты с последующим их исправлением, следует своевременно проходить бесплатную диспансеризацию и профилактические осмотры. Они как раз предусматривают соответствующую диагностику. Кстати, уже сейчас в страховых организациях вводится практика по информированию населения и напоминанию о сроках прохождения таких мероприятий. А вот без напоминаний и исключительно по собственному желанию достаточно подробный осмотр можно пройти в одном из центров «Здоровье» в Орле. Они расположены:

БУЗ Орловской области «Детская поликлиника № 1»;

БУЗ «Орловская областная клиническая больница»;

БУЗ Орловской области «Поликлиника № 3»;

Посещать центр «Здоровье» можно один раз в год. За одно посещение пациент проходит углубленное обследование с последующей выдачей рекомендаций или - по необходимости - с переадресацией к врачам-специалистам. Кстати, 30 сентября в центре «Здоровье» Областной клинической больницы можно будет посетить лекцию специалиста-кардиолога на тему сердечных заболеваний и их профилактики. Приглашаются все желающие, подробности по телефону (4862) 46-54-72.

И напоследок - еще одна важная рекомендация: старайтесь избегать стрессовых ситуаций. А если стресс уже получен, справляйтесь с ним посредством обязательного расслабления. При необходимости консультируйтесь с врачом, который порекомендует соответствующую терапию.