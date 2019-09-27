Вот так терем теремок!

Вместе с ними они каждый день возвращаются в детство, удивляются и познают мир, ощущают в себе море творческого потенциала, ежесекундно отдавая малышам частичку своей души, тепло сердец, доброту и знания. Сегодня в детском саду работает 25 педагогов, насчитывается 11 групп, в которые ходят 205 детей.

ПРОФЕССИЯ - ВОСПИТАТЕЛЬ

Быть воспитателем сегодня непросто: помимо владения педагогикой и методикой дошкольного образования нужно обладать знаниями психолога, дефектолога, логопеда… Нужно уметь легко переключаться на новое, работать над собой, постоянно совершенствовать свое мастерство, осваивать инновационные технологии. Но список этот был бы не полным, если бы во главе угла не стояли терпение и любовь к детям. Только когда все эти качества присутствуют, можно говорить о том, что педагог состоялся.

Именно так, постоянно совершенствуясь и ежедневно отдавая часть своей души, с открытия детского сада и до сих пор в нем трудятся заслуженные работники образования Вера Николаевна Земских, Ольга Васильевна Салькова, Надежда Алексеевна Балагурова, Тамара Михайловна Панина, Светлана Ильинична Комендантова.

С 1987-го по 2015 годы детским садом руководила Галина Дмитриевна Киселева - грамотный и волевой руководитель. За годы ее руководства улучшилась материальная база, появилось новое оборудование, была приведена в порядок территория. Галина Дмитриевна болела душой за все, что происходило в «Теремке». Ее до сих пор вспоминают добрым словом родители, уважают и ставят в пример коллеги.

НАША ЗАДАЧА - УВИДЕТЬ И РАЗВИТЬ ТАЛАНТ В КАЖДОМ РЕБЕНКЕ

В последние годы коллектив «Теремка» пополнили инициативные, грамотные, творческие педагоги: Елена Ефимова, Вероника Пряжникова, Дарья Ломакина, Ольга Вуколова, Анна Гуреева, Галина Спиридонова, Лилия Прасолова. Есть среди них лауреаты и победители муниципального этапа конкурсов профессионального мастерства «Воспитатель года» - это учитель-логопед Юлия Майер, Елена Филонова, Татьяна Кондрашова. Но все эти регалии и звания, по словам педагогов, не имели бы смысла, если бы не было самого главного: счастливых детских глаз и искрометного смеха в стенах их любимого «Теремка».

- Все наши дети такие разные, по-своему интересные, зачастую непредсказуемые и при этом совсем не похожие друг на друга: они уже рождаются личностями, у каждого свой характер, свои интересы и увлечения. Наша же задача - увидеть и развить талант в каждом воспитаннике, - убеждена заведующая Наталья Быковская.

СНАЧАЛА ПИТАНИЕ - ПОТОМ ВОСПИТАНИЕ

Современные реалии таковы, что ребенок в дошкольном учреждении проводит значительно больше времени, чем дома. Но в «Теремке» жизнь детей организована так, что каждая минута занята интересными делами, играми, общением, познанием нового. Здесь нет времени для скуки или праздного времяпровождения.

«Сначала питание - потом воспитание» - это девиз поваров, Валентины Никитиной, Валентины Спиридоновой, Марины Чижковой и Татьяны Ширкиной, с которыми согласны кладовщик Тамара Быковская и медсестра Светлана Прилепская. Поэтому в «Теремке» плохо кушающих детей нет, а многие так вообще просят мам приготовить именно такую кашу, как в садике.

При этом воспитатели «Теремка» ни в коем случае не пытаются заменить ребенку родителей, а работают с ними сообща, стараются помочь найти эффективные способы развития своих детей, научить понимать мир детства. Но при этом сами всегда остаются на передовой, ежедневно неся ответственность за самое дорогое - жизнь и здоровье детей.

Заведующая детским садом № 1 Наталья Быковская: «Мудрость, доброта, понимание, энтузиазм и вдохновение - вот те черты, которые свойственны людям нашей профессии, - уверена заведующая детским садом Наталья Быковская. - Поэтому в наш профессиональный праздник хочется пожелать коллективу не растерять всего этого ценного багажа и воспитывать отзывчивых и талантливых деток, с верой в лучшее смотря в завтрашний день! Будьте счастливы!»