Сердце отдаем детям

Бывшие воспитанники, вырастая и создавая собственные семьи, с удовольствием приводят сюда своих детей. Это особенный мирок, в котором кипит своя жизнь, наполненный кропотливым трудом, заботами, переживаниями, радостью и гордостью за педагогов и их воспитанников, мир, в котором во главе угла стоят внимание, забота, любовь и тепло.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В 1987 году детский сад открыл колхоз СПК им. Мичурина. В 1998 году дошкольное учреждение было передано на баланс администрации Верховского района и стало муниципальным.

Первым руководителем была Валентина Горбова, которую отличали высокий профессионализм, неиссякаемая энергия, трудолюбие, целеустремленность, любовь к своему делу и детям. Валентина Алексеевна сумела сплотить вокруг себя творческих и преданных делу педагогов, чья работа способствовала всестороннему развитию личности каждого ребенка. Именно тогда сформировался образ воспитателя мичуринского детского сада: добрая, милая, улыбчивая женщина, умеющая все - и развеселить, и утешить, и спеть, и сплясать, и поиграть…

Здесь всегда работали и работают замечательные педагоги, которые к любому делу подходят творчески, с душой и любовью к детям. Первыми воспитателями детского сада были Любовь Воронова, Елена Тулина, Наталья Купцова, младший воспитатель Татьяна Алдошина музыкальный руководитель Людмила Агибалова и Елена Сучкова, которая продолжает работать и на данный момент. Немного позже пришли воспитатели - Татьяна Филонова, Оксана Стрельникова, музыкальный руководитель Татьяна Полухина. Недавно влилась в дружный коллектив младший воспитатель Людмила Короленко. Практически все педагоги имеют высшую категорию, участвуют в районных, областных и международных конкурсах, где неоднократно занимали призовые места. Они постоянно совершенствуются, повышают квалификацию, находят современный подход к детям.

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ - КАКОЙ ОН?

В 2002 году детский сад возглавила Наталья Кавыршина, которая руководит детским садом до сих пор. Опытный, грамотный руководитель с хорошими организаторскими способностями она всегда в курсе современных достижений педагогической науки, заботится о повышении статуса дошкольного учреждения, совершенствовании форм и методов воспитания и обучения дошкольников.

- Воспитатель XXI века - это творческий, самобытный, образованный, интеллигентный, самостоятельный и инициативный педагог, умеющий прогнозировать и оценивать свои результаты, рационально управлять своим временем и эмоциями, ведущий здоровый образ жизни, - считает Наталья Викторовна. - По-другому сегодня работать нельзя. Это требование нашего времени.

Сейчас в детском саду работает две группы, в которых воспитываются 42 ребенка. Благодаря энтузиазму педагогов в нем создана разнообразная, эстетически и педагогически целесообразная предметно-развивающая среда. В группах есть условия для необходимого баланса совместной и индивидуальной деятельности, уютные уголки для организации сюжетно-ролевых игр, организованы мини-лаборатории для экспериментирования, игр с песком и водой, «творческие центры», в которых дети занимаются лепкой, рисованием, конструированием. Все это позитивно влияет на эмоциональное состояние детей, создает у них чувство защищенности и уверенности в себе.

Немаловажными факторами являются и соблюдение режима дня, занятия физической активностью, правильное питание. Повар Наталья Морина проработала в детском саду уже 30 лет и как никто знает, как приготовить вкусную и полезную еду.

Территория вокруг детского сада ухожена, разбиты клумбы, каждый год обновляются поделки из природного материала. Чистоту и порядок территории обеспечивают персонал, дети, а также их родители.

Заведующая Мичуринским детским садом Наталья Кавыршина: «Накануне Дня дошкольного работника я искренне хочу поздравить всех работников дошкольных учреждений с праздником! Их труд очень важен! Желаю им выдержки, терпения и говорю огромное спасибо за их душевную щедрость, за то, что, не жалея сил, они ежедневно отдают свое сердце детям!»