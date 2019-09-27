Детство - это значит дети, дети - это значит мы!

Так важен труд дошкольного работника потому, что в каждого ребенка в его первые годы закладывается зерно, которое будет прорастать и крепнуть во взрослой жизни, давая плоды. И от того, каким будет это зерно, зависит каждая отдельно взятая жизнь. В детском саду № 75 ОАО «РЖД» города Орла эту истину прекрасно знают, поэтому вкладывают в своих воспитанников только самое лучшее.

ПОЛВЕКА ТРУДА НА БЛАГО ДЕТЯМ

Детский сад № 75 - настоящая «Страна Детства». Здесь в содружестве творческих воспитателей и специалистов дети не только получают знания, играют, общаются, но в первую очередь учатся отзывчивости, доброте и позитивному, открытому взгляду на мир. Опытный руководитель Московская Людмила Ивановна делает все для того, чтобы детский сад процветал, комфортно работалось сотрудникам, а родители доверяли своих детей.

Книга истории детского сада ведет отсчет с 1962 года: тогда в центре Железнодорожного района Орла были открыты ясли-сад № 122 на станции Орел МЖД МПС РФ. В 2004-м детский сад вошел в состав ОАО «РЖД». За эти годы из стен дошкольного учреждения вышло не одно поколение орловцев, многие из которых уже с детства знали, что свяжут свой путь с железными дорогами.

И это неудивительно. Компания уделяет большое внимание воспитанникам детского сада, помогает в развитии качественного обновления дошкольного образования, создает современную материальную техническую базу и финансово-экономическое обеспечение.

К ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ С ЛЮБОВЬЮ

В детском саду дети загораются интересом к профессиям железнодорожного транспорта. Предметно-развивающая среда по ранней профориентации очень разнообразна: есть мини-музей железнодорожного транспорта, макеты поездов и паровозов, железные дороги в миниа-тюре, с которыми можно играть. Тематическая символика железных дорог встречает с порога. Родители-железнодорожники принимают активное участие в мероприятиях детского сада. Машинисты, монтеры пути, дежурные по станции рассказывают о своих интересных профессиях, отвечают на все вопросы детей, которых возникает немало. В гости приходят и с удовольствием проводят время с детьми, дарят подарки и участвуют в жизни дошкольного учреждения Юрий Серафимович Кобзарь, заместитель начальника Московской железной дороги по Орловско-Курскому региону, Василий Михайлович Бородин, руководитель Орловско-Курского регионального обособленного подразделения Дорпрофжел на Московской железной дороге.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНЕ ДЕТСТВА

В детском саду царит атмосфера творчества и успешности, поэтому для любого ребенка годы, проведенные в стенах детского сада, являются важной ступенью на его пути к успеху в дальнейшей жизни.

Сегодня 150 воспитанников посещают детский сад. Это замечательные дети: милые и добрые, умные и веселые, порой шумные и всегда любознательные. Вместе с ними и с заведующим, Людмилой Ивановной Московской, мы отправляемся в путешествие по необыкновенной «Стране Детства» и попадаем в групповые помещения. С первых минут понятно, что развивающая среда для детей соответствует современным требованиям. В группах созданы необходимые условия для разнооб-разных видов деятельности детей: игровой, познавательной, творческой, трудовой.

- Большое внимание уделяется физическому развитию, сохранению и укреплению здоровья воспитанников, познавательному, речевому развитию, социально-коммуникативному и художественно-эстетическому развитию. Также ведется работа по коррекции речевых нарушений у воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, - рассказывает Людмила Ивановна, показывая нам детский сад.

Следующий пункт нашего путешествия - спортивный зал, оборудованный инвентарем и тренажерами, необходимыми для физического развития и двигательной активности воспитанников. Инструктор по физическому воспитанию Каверина Елена Ивановна - увлеченный спортом педагог, помимо традиционных занятий она организует занятия степ-аэробикой, одной из современных форм организации двигательной активности детей, организует «Школу мяча», совместно с родителями проводит спортивные праздники, соревнования.

И вот мы входим в студию иностранного языка, где нас встречает педагог дополнительного образования Коковенко Ольга Анатольевна. Воспитанникам с ранних лет даются азы английского и французского языков. И выстроена эта работа по уникальной методике. Реализуется проект «Письма дружбы», в рамках которого дети состоят в переписке с французским детским садом города Шомон, обмениваются рисунками и общаются в процессе телемостов. На занятиях английским языком дети узнают о культуре изучаемого языка, в игровой форме осваивают базовый словарный запас и имеют возможность практиковать приобретенные знания на совместных занятиях с иностранными гостями - носителями языка - студентами ОГУ.

Еще одну остановку в «Стране Детства» делаем в «Царстве правильной речи». Учителя-логопеды высшей квалификационной категории Екатерина Алексеевна Белоножко и Эльвира Васильевна Шарапова с помощью традиционных и инновационных технологий, программного обеспечения, мультимедийного оборудования добиваются высоких результатов в коррекционной работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи.

- Учитель-логопед не только исправляет речь детей, учит грамотно выражать свои мысли, но и формирует полноценную личность ребенка, готовую к успешному обучению в школе, - рассказывает Екатерина Алексеевна.

Движемся дальше и попадаем в «Комнату сказок». Именно в ней педагог-психолог высшей квалификационной категории Ирина Юрьевна Шекшуева находит подход к каждому воспитаннику.

- Каждое занятие - это уникальная история, где используются сказко-терапия, арт-терапия, песочная терапия. Дети в такой атмосфере развиваются играя, - поясняет она.

Затем мы посещаем «Мастерскую педагогических идей», где нас встречает Мария Николаевна Шавыркина - заместитель заведующего по воспитательной работе. Она рассказывает, что в детском саду накоплен большой инновационный опыт работы, который представляется на Всероссийских форумах, конференциях, конкурсах, в СМИ. Работает «Школа наставничества».

В этой удивительной стране детства еще много станций - это изостудия и экспериментальная студия, экологическая студия, где реализуется образовательный проект ОАО «РЖД» «Эколята-дошколята - защитники природы», и настоящая экологическая тропа! И, конечно, нельзя не уделить внимание огромной благоустроенной территории, оборудованным игровым участкам, современной спортивной площадке, где дети играют и развиваются на свежем воздухе.

ТЕ, КТО ОТДАЕТ СЕРДЦЕ ДЕТЯМ

Конечно, прекрасные игрушки, развивающее оборудование и полная материально-техническая обеспеченность - это важно и здорово, но главное в детском саду - это его коллектив. Ведь трудятся здесь те, для кого профессия в первую очередь призвание, те, кто без малейшего сомнения отдает сердце детям.

Людмила Ивановна с гордостью рассказывает о своих сотрудниках: педагогах и тех, кто обеспечивает хозяйственную деятельность учреждения. Многие отмечены государственными и отраслевыми наградами: Почетными грамотами Министерства путей сообщения РФ, Почетными грамотами и благодарностями Министерства просвещения РФ, наградами губернатора Орловской области. Достойные награды - предмет гордости всего коллектива. В 2019 г. детский сад награжден дипломом лауреата 3-й степени в конкурсе «Детский сад года ОАО «РЖД», также он стал лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная организация 2019 г.», лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших дошкольных образовательных учреждений России 2018 г.», лауреатом Всероссийского конкурса «Образовательная организация ХХI века. Лига лидеров - 2017».

Но заслуженные награды - это не главное. Самое важное, что каждый педагог ДОУ - педагог от Бога. Каждый горит любовью к своему делу и готов отдавать детям всего себя, вкладывая в каждого воспитанника только лучшее.

.

Автор: Ольга Супонева

реклама