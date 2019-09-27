Залог будущих побед ребенка

Все чаще современные родители задаются вопросом: «А стоит ли отдавать любимую кроху в детский сад?» Малыш подрастает, маме пора выходить на работу, и после изучения многочисленных форумов и групп в соцсетях начинается паника. Вдруг ребенок заболеет? Вдруг не сможет поладить с другими детьми? А что если его там будут обижать?

В преддверии профессионального праздника работников дошкольного образования мы побывали в одном из старейших орловских детских садов, чтобы узнать, оправданны ли родительские страхи.

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС САМИХ

Елена Ломовская, заведующая муниципальным бюджетным детским садом № 55 города Орла, радушно встретила нас на крыльце и бесшумно, практически на цыпочках провела в свой кабинет. У малышей тихий час!

- Детство - это самая прекрасная пора! Это самое важное и самое потрясающее время в жизни человека. Наша задача - оберегать, заботиться и делать все возможное, чтобы каждый малыш хорошо себя чувствовал, - говорит Елена Зигмундовна.

По ее мнению, ответ на вопрос: «Отдавать ли ребенка в детский сад?» - однозначен: «Да!» Опытный педагог убеждена, что это решение сегодня для многих судьбоносное. Ведь современные дети зачастую мало общаются со сверстниками. Увидеть, как малыши играют вместе во дворе, уже большая удача.

- Поэтому вы можете дарить своему ребенку сколько угодно красивых игрушек и пригласить хорошую няню, но ничто не сможет заменить того полноценного воспитания и развития, которые дает детский сад, - поясняет Елена Зигмундовна.

Ведь прежде всего здесь мальчишки и девчонки учатся общаться со сверстниками и взрослыми, осваивают через игры и разнообразные обучающие занятия навыки работы в команде.

Зачастую в семье, особенно если это единственный ребенок, родители, бабушки и дедушки начинают его чрезмерно баловать. В итоге он привыкает, что с него «пылинки сдувают», и считает, что ему все позволено. Такому малышу будет потом сложно адаптироваться в школе и выстроить полноценные отношения с другими людьми.

- В детском саду с ребенком работает большой педагогический коллектив профессионалов: воспитатели, педагог-психолог, учителя - логопеды, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и другие. Все они трудятся над одной общей целью - сформировать духовно развитую гармоничную личность, ведь именно в дошкольном возрасте у ребенка закладываются основные жизненные установки и поведение, - говорит руководитель.

При этом Елена Зигмундовна признается: зачастую именно от воспитателя зависит, приведут родители ребенка в детский сад или нет. Ведь первое, что спросит мама у другой мамы: «А воспитательница хорошая?» - а уже потом про оснащенность всевозможными игровыми площадками и новизну здания.

- Именно поэтому в нашей профессии должны работать люди по зову сердца, которые будут с радостью идти на работу и с которыми дети будут чувствовать себя как дома, - поясняет Елена Зигмундовна.

Е. З. Ломовская: «Ничто не сможет заменить полноценное воспитание и развитие, которое дает детский сад».

ПОЛУВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ УСПЕХА

Детский сад № 55 в этом году отмечает 55-летний юбилей. В далеком 1964 году, 29 декабря, он впервые распахнул свои двери для дошколят. С тех пор прошло много времени, и вот вчерашние выпускники уже ведут своих детей и даже внуков в родные пенаты.

Сегодня детский сад значительно обновился. Стали внедряться современные образовательные методики, благодаря спонсорской помощи АО «Орелмасло» появилось новое игровое и развивающее оборудование, но главное осталось прежним - уют.

На данный момент здесь функционирует шесть групп, среди которых четыре группы общеразвивающей направленности и две компенсирующей направленности для ребят с общим недоразвитием речи (логопедические).

Всего в детском саду 162 воспитанника. Несмотря на такую наполняемость, каждому ребенку уделяется особое внимание и к которому находится индивидуальный подход.

Детский сад № 55 является инновационной площадкой для внедрения комплексной программы математического образования «Мате: плюс», с помощью которой дошкольники через игры и логические задачи осваивают точную науку. Показатель их успеха - победы во всероссийских и международных олимпиадах.

Так, только за первое полугодие 2019-го воспитанники детского сада получили дипломы первой степени в XV Всероссийской олимпиаде для детей дошкольного возраста «Математика с нуля», Всероссийской интеллектуальной математической викторине «Крестики-нолики» и Международной олимпиаде для дошкольников «Великий математик».

РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

В детском саду мальчишки и девчонки под чутким руководством педагогов находят себе занятия по душе. Все условия для этого есть: музыкальный и физкультурный зал, спортивная площадка, оснащенные играми и оборудованием для творчества группы.

Как признается Елена Зигмундовна, многое сделано благодаря постоянному спонсору детского сада - предприятию, которое на протяжении многих лет помогает в благоустройстве территории, ремонте и улучшении предметно-пространственной среды для комфортного развития малышей.

- Очень радостно, когда знаешь, что если нужна помощь, то тебя всегда выслушают и поддержат. С АО «Орелмасло» у нас ситуация складывается именно таким образом. Его руководство очень отзывчивое и никогда не отказывает в помощи. Благодаря предприятию наши воспитанники вместе с родителями ежегодно бесплатно ходят в театр на праздничные представления и интермедии, - говорит Елена Зигмундовна, показывая нам многочисленные фотографии радостных малышей.

С театром у детского сада особенные отношения. Артисты Орловского областного театра кукол уже стали здесь постоянными и давно полюбившимися гостями. Да и сами малыши активно участвуют в театральном кружке, постигают актерское мастерство и учатся не бояться выступать на сцене.

Кроме того, в рамках дополнительного образования дети могут получать новые навыки в физкультурно-спортивном кружке «Грация» и художественно-эстетическом кружке «Самоделкин».

Развивающая среда детского сада помогает каждому малышу найти дело по душе.

ПОД ДЕВИЗОМ «Я ДЛЯ ДЕТЕЙ ЖИВУ, А НЕ ИНАЧЕ»

Залог будущего успеха ребенка - это его опытный и надежный наставник. Именно он направляет, поддерживает и помогает сделать первые шаги в обществе еще не оперившемуся птенчику.

Елена Зигмундовна гордится своими коллегами. Их профессиональные успехи для нее огромная радость. Ведь она сама педагог с большим стажем и знает, как важно постоянно развиваться и не стоять на месте.

Всего под ее руководством работает 20 педагогов - 17 из них имеют высшую и первую квалификационные категории. Они разрабатывают собственные авторские методики обучения, которые уже успели принести положительные плоды.

- Наши ребята постоянно показывают высокие результаты в соревнованиях по спортивным танцам, гимнастике, каратэ, творческих конкурсах и интеллектуальных олимпиадах. Все это благодаря высокой профессиональной компетенции наших педагогов и всем тем, кто помогает им выстроить индивидуальный подход к детям, - говорит заведующая.

Наталья МЕРКУЛОВА