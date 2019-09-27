2019-09-27T12:39:57+03:00
Общество

Залог будущих побед ребенка

Руководитель одного из старейших дошкольных учреждений Орловской области рассказала, почему современные дети не могут обойтись без детских садов
Поделиться:
Педагог не просто профессия, это призваниеПедагог не просто профессия, это призвание
Изменить размер текста:

Все чаще современные родители задаются вопросом: «А стоит ли отдавать любимую кроху в детский сад?» Малыш подрастает, маме пора выходить на работу, и после изучения многочисленных форумов и групп в соцсетях начинается паника. Вдруг ребенок заболеет? Вдруг не сможет поладить с другими детьми? А что если его там будут обижать?

В преддверии профессионального праздника работников дошкольного образования мы побывали в одном из старейших орловских детских садов, чтобы узнать, оправданны ли родительские страхи.

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС САМИХ

Елена Ломовская, заведующая муниципальным бюджетным детским садом № 55 города Орла, радушно встретила нас на крыльце и бесшумно, практически на цыпочках провела в свой кабинет. У малышей тихий час!

- Детство - это самая прекрасная пора! Это самое важное и самое потрясающее время в жизни человека. Наша задача - оберегать, заботиться и делать все возможное, чтобы каждый малыш хорошо себя чувствовал, - говорит Елена Зигмундовна.

По ее мнению, ответ на вопрос: «Отдавать ли ребенка в детский сад?» - однозначен: «Да!» Опытный педагог убеждена, что это решение сегодня для многих судьбоносное. Ведь современные дети зачастую мало общаются со сверстниками. Увидеть, как малыши играют вместе во дворе, уже большая удача.

- Поэтому вы можете дарить своему ребенку сколько угодно красивых игрушек и пригласить хорошую няню, но ничто не сможет заменить того полноценного воспитания и развития, которые дает детский сад, - поясняет Елена Зигмундовна.

Ведь прежде всего здесь мальчишки и девчонки учатся общаться со сверстниками и взрослыми, осваивают через игры и разнообразные обучающие занятия навыки работы в команде.

Зачастую в семье, особенно если это единственный ребенок, родители, бабушки и дедушки начинают его чрезмерно баловать. В итоге он привыкает, что с него «пылинки сдувают», и считает, что ему все позволено. Такому малышу будет потом сложно адаптироваться в школе и выстроить полноценные отношения с другими людьми.

- В детском саду с ребенком работает большой педагогический коллектив профессионалов: воспитатели, педагог-психолог, учителя - логопеды, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и другие. Все они трудятся над одной общей целью - сформировать духовно развитую гармоничную личность, ведь именно в дошкольном возрасте у ребенка закладываются основные жизненные установки и поведение, - говорит руководитель.

При этом Елена Зигмундовна признается: зачастую именно от воспитателя зависит, приведут родители ребенка в детский сад или нет. Ведь первое, что спросит мама у другой мамы: «А воспитательница хорошая?» - а уже потом про оснащенность всевозможными игровыми площадками и новизну здания.

- Именно поэтому в нашей профессии должны работать люди по зову сердца, которые будут с радостью идти на работу и с которыми дети будут чувствовать себя как дома, - поясняет Елена Зигмундовна.

Е. З. Ломовская: «Ничто не сможет заменить полноценное воспитание и развитие, которое дает детский сад».

Е. З. Ломовская: «Ничто не сможет заменить полноценное воспитание и развитие, которое дает детский сад».

ПОЛУВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ УСПЕХА

Детский сад № 55 в этом году отмечает 55-летний юбилей. В далеком 1964 году, 29 декабря, он впервые распахнул свои двери для дошколят. С тех пор прошло много времени, и вот вчерашние выпускники уже ведут своих детей и даже внуков в родные пенаты.

Сегодня детский сад значительно обновился. Стали внедряться современные образовательные методики, благодаря спонсорской помощи АО «Орелмасло» появилось новое игровое и развивающее оборудование, но главное осталось прежним - уют.

На данный момент здесь функционирует шесть групп, среди которых четыре группы общеразвивающей направленности и две компенсирующей направленности для ребят с общим недоразвитием речи (логопедические).

Всего в детском саду 162 воспитанника. Несмотря на такую наполняемость, каждому ребенку уделяется особое внимание и к которому находится индивидуальный подход.

Детский сад № 55 является инновационной площадкой для внедрения комплексной программы математического образования «Мате: плюс», с помощью которой дошкольники через игры и логические задачи осваивают точную науку. Показатель их успеха - победы во всероссийских и международных олимпиадах.

Так, только за первое полугодие 2019-го воспитанники детского сада получили дипломы первой степени в XV Всероссийской олимпиаде для детей дошкольного возраста «Математика с нуля», Всероссийской интеллектуальной математической викторине «Крестики-нолики» и Международной олимпиаде для дошкольников «Великий математик».

РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

В детском саду мальчишки и девчонки под чутким руководством педагогов находят себе занятия по душе. Все условия для этого есть: музыкальный и физкультурный зал, спортивная площадка, оснащенные играми и оборудованием для творчества группы.

Как признается Елена Зигмундовна, многое сделано благодаря постоянному спонсору детского сада - предприятию, которое на протяжении многих лет помогает в благоустройстве территории, ремонте и улучшении предметно-пространственной среды для комфортного развития малышей.

- Очень радостно, когда знаешь, что если нужна помощь, то тебя всегда выслушают и поддержат. С АО «Орелмасло» у нас ситуация складывается именно таким образом. Его руководство очень отзывчивое и никогда не отказывает в помощи. Благодаря предприятию наши воспитанники вместе с родителями ежегодно бесплатно ходят в театр на праздничные представления и интермедии, - говорит Елена Зигмундовна, показывая нам многочисленные фотографии радостных малышей.

С театром у детского сада особенные отношения. Артисты Орловского областного театра кукол уже стали здесь постоянными и давно полюбившимися гостями. Да и сами малыши активно участвуют в театральном кружке, постигают актерское мастерство и учатся не бояться выступать на сцене.

Кроме того, в рамках дополнительного образования дети могут получать новые навыки в физкультурно-спортивном кружке «Грация» и художественно-эстетическом кружке «Самоделкин».

Развивающая среда детского сада помогает каждому малышу найти дело по душе.

Развивающая среда детского сада помогает каждому малышу найти дело по душе.

ПОД ДЕВИЗОМ «Я ДЛЯ ДЕТЕЙ ЖИВУ, А НЕ ИНАЧЕ»

Залог будущего успеха ребенка - это его опытный и надежный наставник. Именно он направляет, поддерживает и помогает сделать первые шаги в обществе еще не оперившемуся птенчику.

Елена Зигмундовна гордится своими коллегами. Их профессиональные успехи для нее огромная радость. Ведь она сама педагог с большим стажем и знает, как важно постоянно развиваться и не стоять на месте.

Всего под ее руководством работает 20 педагогов - 17 из них имеют высшую и первую квалификационные категории. Они разрабатывают собственные авторские методики обучения, которые уже успели принести положительные плоды.

- Наши ребята постоянно показывают высокие результаты в соревнованиях по спортивным танцам, гимнастике, каратэ, творческих конкурсах и интеллектуальных олимпиадах. Все это благодаря высокой профессиональной компетенции наших педагогов и всем тем, кто помогает им выстроить индивидуальный подход к детям, - говорит заведующая.

Наталья МЕРКУЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ливнах девушка обчистила несколько частных домов
В Орле выросло число дорожно-транспортных происшествий
В центре Орла посадят туи
В Орле на Октябрьской маршрутка сбила женщину
В Москве завершилась крупнейшая выставка продуктов питания мирового класса
В Орле на медицинскую экспертизу привели крокодила
Накануне открытия «Кванториума» Дворец пионеров в Орле отметил 95-летие
Под Орлом 17-летняя девушка попала в больницу после поездки с ветерком
Сегодня казацкая и православная молодежь устроит в Орле праздник души
В Орле бывшие руководители УКХ могут попасть под суд
Орловцы могут пожаловаться на холод в квартирах, больницах и школах
Орловский учитель проведет уроки для детей из Чечни
В Орловской области потеплеет
В Орловской области работники фермы крали животных и сдавали на мясо
Концерт ВИА "Лейся, песня!" состоится в Орле 8 ноября