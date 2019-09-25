«Ростелеком» поддержал фестиваль «Тургеневский бережок-2019» в Орле

Цифровой провайдер обеспечил озвучивание праздника с помощью передвижной звукоусиливающей станции, оборудованной генератором, микшерным пультом, колонками и микрофонами. Это позволило транслировать для публики информационные сообщения на хорошем уровне.

Руслан Петрищев, заместитель директора филиала в Брянской и Орловской областях - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком»:

«Компания «Ростелеком» часто помогает организаторам мероприятий с озвучиванием. Для звукоусиления музыкальных и речевых выступлений на концертах, фестивалях, а также на спортивных и музыкальных мероприятиях мы применяем своё стандартное решение – передвижную звукоусиливающую станцию на базе автомобиля. При этом подключение дополнительной электроэнергии для работы оборудования не требуется, комплекс полностью автономен и мобилен».

Использование передвижной звукоусиливающей станции возможно как в рабочие, так и в выходные, праздничные дни. Для удобства заказчика «Ростелеком» предлагает почасовую оплату сервиса по предварительному заказу с указанием даты, времени и места планируемого мероприятия. Подробное описание услуг и условия подключения доступны в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

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