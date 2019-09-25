2019-09-25T10:25:34+03:00
Общество

«Ростелеком» поддержал фестиваль «Тургеневский бережок-2019» в Орле

«Ростелеком» выступил партнёром фестиваля «Тургеневский бережок - 2019»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Цифровой провайдер обеспечил озвучивание праздника с помощью передвижной звукоусиливающей станции, оборудованной генератором, микшерным пультом, колонками и микрофонами. Это позволило транслировать для публики информационные сообщения на хорошем уровне.

Руслан Петрищев, заместитель директора филиала в Брянской и Орловской областях - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком»:

«Компания «Ростелеком» часто помогает организаторам мероприятий с озвучиванием. Для звукоусиления музыкальных и речевых выступлений на концертах, фестивалях, а также на спортивных и музыкальных мероприятиях мы применяем своё стандартное решение – передвижную звукоусиливающую станцию на базе автомобиля. При этом подключение дополнительной электроэнергии для работы оборудования не требуется, комплекс полностью автономен и мобилен».

Использование передвижной звукоусиливающей станции возможно как в рабочие, так и в выходные, праздничные дни. Для удобства заказчика «Ростелеком» предлагает почасовую оплату сервиса по предварительному заказу с указанием даты, времени и места планируемого мероприятия. Подробное описание услуг и условия подключения доступны в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко - о том, что пива в России стали пить больше, чем водки: Один яд на другой меняем. Это косит мужчин - как на войне. Просто самоубийство!
Экс-главсанврач, обсуждая алькогольную тему, так осерчал на нашего обозревателя Александра Гамова, что - лишил его звания «самопровозглашенного помощника» [аудио]
Новости 24
В Орле фонтаны отправят в зимнюю спячку
В Орле эвакуировали 20 человек из-за пожара в многоквартирном доме
Instagram Андрея Клычкова вошел в ТОП-10 самых популярных в России
Почти 4 тысячи человек за неделю заболели ОРВИ в Орловской области
Две сотни женщин-боксеров встретятся на ринге в Орле
В Орле и области проверят качество работы систем оповещения
В Орле работников машиностроения поздравили с профессиональным праздником
В Орле задержали дебошира, который напал на людей на заправке
ФОТОФАКТ: в центре Орла появилось здание с окном задом наперед
В Орле задумались над обликом и цветовой палитрой 62 домов
Орловец разнимал ссору в кафе и лишился своего смартфона
В Детском и Городском парках Орла продолжается ремонт
Еще пять остановочных павильонов установят на улицах Орла
Завтра в Орле включат отопление в многоквартирных домах
Несколько орловских водителей попались пьяными за рулем
Орловцев приглашают на творческую встречу с актерами театра
В Орле пройдет встреча с известным лор-врачом Павлом Никоноркиным
Сегодня в орловском сквере Гуртьева включат новые фонари
В Орле силовики накрыли канал поставки наркотиков из Центральной Азии
Поликлинику в Орле обязали компенсировать инвалиду затраты на лекарства
Уже в грядущее воскресенье в Орле выступит группа "Звери"
Житель орловской глубинки сгорел в собственном доме
В Орле начали планировать ремонт на следующий год
Орловчанка уснула на пьяных посиделках и лишилась крупной суммы денег
Австрийцы приедут в Орел, чтобы оценить среду для инвестиций
В Орле промывают ливневую канализацию
Коммунальщики пообещали, что в этом году именных сугробов в Орле не будет
Налоговую службу в Орловской области возглавил Алексей Горбань
В Орле под суд за взятку пойдет специалист «Орелгосзаказчика»