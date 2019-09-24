Продавать, как «доктор»!

Именитые спикеры Евгений Колотилов, Сергей Семенов, Дмитрий Кот и Владимир Якуба делились с участниками технологиями и инструментами, разбирали проблемы участников. В число ситуаций, которые рассматривались на форуме, вошел и кейс от компании «Пронто Телеком».

Компания «Пронто Телеком» разрабатывает и предоставляет услуги мобильного маркетинга с 2012 года. За это время в компании выросло целое поколение экспертов по продажам и техническому сопровождению SMS/Viber-рассылок, голосовых сообщений. «Пронто Телеком» работает по всей России и СНГ в перспективном сегменте дополнительных услуг связи. Штаб-квартира компании располагается в Орле, в современном бизнес-центре.

- Продавать инструменты мобильного маркетинга интересно, - рассказывает руководитель федеральных проектов Василий СЛАВОВ. – Сегодня каждый бренд использует тот или иной инструмент, поэтому доказывать клиенту, что ему нужна SMS-рассылка или голосовой сервис нет необходимости. Задача наших менеджеров по продажам – продать не услугу, как таковую, а НАШ ПРОДУКТ: техническое решение, сопровождение 24/7 персональным менеджером, оптимизацию расходов на услугу. Для этого менеджеру нужно развиваться, понимать, как быть полезным клиенту. Поэтому весь наш департамент продаж регулярно принимает участие в мероприятиях, подобных форуму «Buisness Insight».

Действительно, оспаривать необходимость использования рассылок современный бизнес не станет, с этим согласились все участники форума, с которыми удалось пообщаться. Во-первых, хорошо подобранные и настроенные инструменты мобильного маркетинга повышают лояльность и продажи, во-вторых, SMS-рассылки – это вполне самодостаточный рекламный канал, способный на равных конкурировать с контекстной рекламой.

- Мы должны помочь клиенту встроить наши услуги в общую маркетинговую стратегию, - объясняет коммерческий директор «Пронто Телеком» Александр РУБИНШТЕЙН. – И каждый сотрудник департамента продаж должен понимать, для чего клиенту нужна рассылка и каков ожидаемый результат. Важно не просто продать услугу, важно, чтобы клиент был ею удовлетворен. Разумеется, есть компании, в которых есть уже разработанные маркетинговые схемы и тогда наша задача - обеспечить качество услуги. Вместе с тем, большое количество клиентов консультируются с персональными менеджерами по вопросам периодичности и содержания рассылок. И в этом случае менеджеры становятся своего рода внештатными маркетологами. Чтобы обеспечить такой высокий уровень квалификации наших сотрудников, мы вкладываем значительные ресурсы в их обучение.

Участие в форуме «Buisness Insight» стало очередным подтверждением того, что принципы работы с клиентами в «Пронто телеком» соответствуют современным стандартам. Бизнес-тренер Евгений Колотилов отметил, что нынешний менеджер по продажам обязан эволюционировать из «пассивного аптекаря» в «заботливого доктора»: не просто продать что-то, но и убедиться в том, что проблема клиента решена.

.

- Я продаю, как «доктор», – Говорит менеджер отдела активных продаж Елена МАРТЫНОВА. – Этому я научилась в «Пронто Телеком» и рада, что внутри компании уже сформирована концепция продаж, о которой говорили такие известные бизнес-тренеры. Мне приятно, что для кого-то все озвученное спикерами на форуме, было в новинку, а для нашей команды – это уже реальность!

.

Продавать, как доктор, умеют не все, и научиться этому не так-то просто, убеждена менеджер по работе с персоналом компании Марина АНДРИАНОВА:

- Именно поэтому попасть в Департамент продаж компании не так-то легко. Мы не испытываем острого дефицита сотрудников и подбираем кандидатов тщательно. – Рассказывает Марина. – Мы готовы инвестировать в сотрудников, выводить их на перспективный и интересный рынок дополнительных услуг связи, помогать им развиваться в уникальных специалистов на рынке – сегодня серьезных специалистов по дополнительным услугам связи в Орле не более пяти человек. Согласитесь, перспективы привлекательные еще и в сочетании с конкурентной заработной платой. К кандидатам также предъявляем высокие требования, даже не столько к компетенциям, сколько к личностным характеристикам: способность помогать, искренний интерес к людям, желание сделать больше, чем требуется. Компетенции можно развить, а вот с доброжелательностью и человеколюбием – у многих кандидатов беда. Без этих качеств как «доктор» продавать не сможешь.

реклама