Чужих детей не бывает: девушка из Орла организовала помощь для малышей-сирот

Все мы с грустью вздыхаем, видя по телевизору очередной сюжет о малыше, мечтающем о родителях. Но вот оказать реальную помощь решается далеко не каждый: тут нужны не просто деньги, нужна сила воли и бесконечно доброе сердце. Именно им и обладает молодая мама из Орла Анастасия Сидорова.

Несколько лет назад она впервые пришла навестить малышей, которых бросили родители, и больше не смогла остаться в стороне.

НА ПОРОГЕ БОЛЬНИЦЫ

Мы ждали Анастасию возле калитки больницы имени Зинаиды Круглой. Где-то недалеко, на лавочке, сидели две девушки и что-то живо обсуждали.

- Девчат, вы к отказничкам? Передайте Насте пакеты. Тут пеленки, как договаривались. А то я спешу, нужно еще своих подопечных из интерната навестить, - обратилась к ним невысокая женщина в возрасте.

Молодая мама вместе с неравнодушными орловчанками навещает своих подопечных раз в два месяцаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Девушки заулыбались, поставили рядом с собой пакеты и продолжили общаться. Женщина попрощалась с ними и торопливо прошла мимо нас. Тут мы заметили: вся лавка была заставлена сумками с упаковками памперсов и салфеток. Значит с адресом не ошиблись.

И вот в условленное время Настя и еще несколько женщин-добровольцев появились возле ворот с еще более увесистой ношей. Попытка сфотографировать ее сразу провалилась.

- Да зачем меня фотографировать… Вот лучше наших девушек сфотографируйте, а я не люблю позировать, - застенчиво пояснила Настя.

Затем она достала список и начала сверять, все ли необходимое принесли.

- Мы сейчас пойдем в отделение отказничков. Вы с нами? – спросила она у нас и знакомым маршрутом повела в больницу.

С порога с Настей стали здороваться люди. Охранники, лифтеры, медсестры, сразу видно: здесь ее знают давно.

Старшая медсестра инфекционного отделения для новорожденных Надежда Авраамова разулыбалась, увидев столько гостей. Она разделила нас на две группы по четыре человека и предложила навестить малышей.

«В ПЕРВЫЙ РАЗ Я РЫДАЛА ТРИ ДНЯ»

Это предложение было ожидаемым, но очень волнительным. Особенно зная, как тяжело оно далось в первый раз самой Насте.

После посещения малышей сложно сдержать слезыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Предыстория нашего знакомства с Анастасией Сидоровой началась с группы «Поможем детям вместе» в соцсетях. Мы начали переписываться, и девушка согласилась рассказать, с чего все началось.

Только в этом году Анастасия закончила институт. Как оказалось, она начала помогать детям, после того, как сама стала мамой.

- После рождения дочки, захотелось обнять каждого малыша, помочь ему и дать хотя бы немножко материнского тепла, - рассказывает Настя.

Девушка понимала, что одной ей не справиться. Начала общаться с другими мамами на форумах. Затем создала группу в соцсетях и кинула клич среди неравнодушных.

- Уже в 2016 году мы в первый раз поехали к отказничкам. Когда попали к ним, я рыдала. И дома потом тоже рыдала, понимая, что насколько не справедливо, что они такие маленькие и совсем одни. Долго не могла прийти в себя. Со временем, конечно, выработался иммунитет. Теперь прежде чем зайти к малышам, я всегда спрашиваю у себя: «А кто, если не я? Вот кто им поможет?», - призналась девушка.

СЕКОНД-ХЕНД И ГЛУПАЯ ЗАТЕЯ

Сейчас в группе помощи детям-сиротам, организованной Настей, почти две с половиной тысячи человек, среди которых единомышленники из Москвы, Санкт-Петербурга, Украины и даже США.

А три года назад девушке пришлось пережить много неприятных комментариев в свой адрес.

Участники проекта Анастасии Сидоровой всегда долгожданные гости в отделении отказничковФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Реакция людей была сначала очень неоднозначной. Многие осуждали, говорили, что я собираюсь секонд-хенд открыть, а не детям помогать. Тогда это было очень обидно и больно слышать, - вспоминает Настя.

Финансов помочь всем малюткам у девушки и ее семьи, конечно, нет. Поэтому в начале работы своего благотворительного проекта, она обратилась к одному из орловских депутатов, но итог был печален.

- Он не только отказал в помощи, но еще и сказал, что я моя идея глупая, - говорит девушка, но имени «народного избранника» не раскрывает.

Но позже, когда люди поняли, что она действительно помогает детям, то многие извинились за свои обидные слова, а некоторые сами стали участниками проекта. А вот депутат, посчитавший инициативу Насти бессмысленной, так и не извинился.

- Сейчас мы ездим в Специализированный Дом ребенка, отделение отказничков больницы им. Зинаиды Круглой и отделение патологии новорожденных и недоношенных детей Перинатального центра. Более 50 человек каждый месяц закупают нужные для детей вещи и помогают их доставить по адресам, - поясняет масштаб своей работы Анастасия.

Помимо помощи предметами первой необходимости, она организует в Детских домах, для малышей постарше, шоу мыльных пузырей с аниматорами и кукольные спектакли.

Девушка старается привлечь к поездкам как можно больше людей.

ОБРЕТАЯ СЕМЬЮ

Казалось бы, всего лишь группа по сбору вещей и их доставки в специализированные учреждения, но скольким взрослым и малышам она успела помочь обрести счастье!

Доставку вещей девушка организует раз в два месяца. Перед этим созванивается с сотрудниками отделений для отказников и Дома ребенка, узнает, что необходимо купить, составляет поштучный список и кидает клич в группе.

- Я очень благодарна мужу и своим родным, что они меня поддерживают и помогают. Вы не представляете, что у нас творится на балконе и в зале, когда идет сбор вещей. Дом превращается в огромный склад, но это уже никого не смущает, - рассказывает Настя.

Даже маленькая дочка уже старается помогать маме и знает, все эти вещи предназначены для других малышей.

Главным своим успехов Настя считает то, что поездки к детям помогли обрести семьи уже трем карапузам – двум девочкам и одному мальчику. Их будущие родители увидели их во время очередного визита в больницу и больше не смогли с ними расстаться. Они до сих пор продолжают поддерживать теплые отношения с Настей и помогают другим детям.

- Очень радостно, когда приезжаешь, а тебе говорят, нашего Санечку или Ирочку семья забрала. Помню, у меня были два любимчика - Ромик и Сережка. Сереню год назад усыновили очень порядочные люди и увезли к себе в другой город. А Ромика забрали дальние родственники, - с искренней теплотой говорит Настя.

Благодаря Анастасии Сидоровой три малыша уже нашли родителейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Но не только дети смогли обрести семейное счастье благодаря ее помощи. Девушка никогда не отказывает в адресной помощи мамам, оказавшимся без средств существования и с ребенком на руках.

Благодаря Насте счастье обрела 26-летняя Виктория. Она сама сирота, воспитывалась в детском доме и когда узнала, что у нее будет малыш, даже мысли не допустила о том, чтобы он повторил ее судьбу. Отец ее сына их бросил, и она осталась одна, попала в Кризисный центр.

- Про Настю я узнала, когда лежала с ребенком в детской областной больнице. Она мне сама позвонила, предложила помощь и с этого момента стала поддерживать. Я ей очень сильно благодарна за это, - говорит Виктория.

В группе девушка встретила будущего мужа, который принял малыша как родного.

ДОБРО НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ

- Посмотрите какая девчушка, сразу видно с характером, уже дразнится и язычок показывает, - Настя обращает наше внимание на малышку с огромными ресницами и озорными глазами.

В отличие от других детей она не спит и не плачет, а уверенно смотрит на неожиданных гостей.

- Как же хочется каждого взять на руки и обнять. Жаль, нельзя. Мой декрет подходит к концу, пора устраиваться на работу. Но для себя я точно решила, помогать этим одиноким крохам, я не перестану никогда, - говорит девушка.

Мы провожаем ее до машины, где ее ждет муж. Багажник до отказа забит детскими вещами, ведь впереди у Насти еще два объекта.

Всего же в Орловской области 17 детских коррекционно-реабилитационных учреждений, в которых воспитываются 2 тысячи детей и каждому из них нужна ласка, любовь и осознание своей нужности.

Помогать людям, в частности, малышам-сиротам совсем несложно. Как говорит Настя, даже репост сообщения из группы «Поможем детям вместе» – уже доброе дело.