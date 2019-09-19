2019-09-19T16:05:00+03:00
Общество

«Фантастические версии и прямая клевета»: в Орле экс-бизнесмен Артур Шлейхер рассказал об уголовном преследовании

Бывший директор «321 ВСУ», ранее обвиняемый в финансовых махинациях, ответил на вопросы журналистов
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В Орле состоялась пресс-конференция экс-бизнесмена и экс-директора «321 ВСУ» Артура Шлейхера. Фигурант двух уголовных дел, связанных с финасовыми махинациями времен юбилейной стройки (реконструкции объектов к 450-летию Орла – прим. ред.) ответил на вопросы журналистов, опровергнув появлявшиеся до этого в ряде СМИ материалы о нем и его деятельности.

- Все это фантастические версии и прямая клевета, - отметил Артур Шлейхер.

Шлейхер, до смены фамилии Артур Саркисов, работал на субподряде при реконструкции доминантных объектов к 450-летию города Орла в 2016-м году. В свое время он получил скандальную известность, а СК завел на бизнесмена два уголовных дела: по статьям «Преднамеренное банкротство» и «Мошенничество в особо крупных размерах».

- Сегодня дела закрыты, а интерес к моей персоне был раздут по политическим причинам, - отметил спикер пресс-конференции.

Водил ли он дружбу с бывшим главой Орловщины Вадимом Потомским? Смог ли незаконно заработать на юбилейных объектах? Почему сменил фамилию во время следственных действий? Связана ли ранее возглавляемая бизнесменом фирма с провальной реконструкцией так называемого «титаника» и стадиона им. Ленина? Будет ли он судиться с журналистами?

На все эти вопросы Артур Шлейхер ответил в развернутом интервью.

Любовь Романова

Владимир Панфилов ВИЗАВИ Артур Шлейхер.

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