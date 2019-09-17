Коррекция зрения и лечение катаракты в Орле

17 Сент. 15:30 2019-09-17T16:02:23+03:00

Автор: Ольга СУПОНЕВА. Орловская глазная клиника лазерной микрохирургии глаза отпраздновала новоселье. Теперь пройти обследование, подобрать очки, избавиться от катаракты и восстановить зрение можно в центре города, и в новом просторном здании учтено все для комфорта и безопасности посетителей. Мы побывали на открытии и узнали, какие услуги сегодня предлагает клиника и что нужно сделать, чтобы вновь увидеть мир ярким и четким. ПОДАРКИ В ЧЕСТЬ НОВОСЕЛЬЯ

С переездом в новый дом пациентам станет только комфортнее

Отпраздновала переезд в новый дом Орловская глазная клиника лазерной микрохирургии глаза со своими клиентами, приготовив для них прекрасные подарки главным из которых стала путевка в Турцию на двоих!

Поймать птицу удачи за хвост и поучаствовать в розыгрыше решились три сотни орловцев. Условия для участия в акции сети салонов «Семейной оптики Lege Artis» были несложными. Каждый, кто сделал покупку на сумму от пяти тысяч рублей с 5 августа по 5 сентября смог заполнить купон и принять участие в приуроченном к новоселью розыгрыше 10 сентября.

В честь новоселья Орловская глазная клиника приготовила подарки для своих клиентов

Призов для клиентов было немало: это и сертификаты номиналом по 500 рублей каждый в сеть магазинов бытовой техники и электроники, и плазменный телевизор, и – главный из подарков – путешествие в солнечную Турцию с отдыхом формата «все включено». И этот приз достался одной из счастливиц.

- Так как у членов нашей семьи есть потребность в очках, оптику посещаем регулярно. Но когда я сделала очередную покупку и мне предложили принять участие в розыгрыше, даже не думала, что так все повернется, не могу сдержать эмоций. Спасибо за такую прекрасную возможность. Стоит верить и вам повезет, - рассказала победительница розыгрыша Наталья.

Женщина рассказала, что не ожидала от обычного буднего дня такого сюрприза, но уже точно решила, что поедет в долгожданный отпуск в компании сына.

Счастливчикам достались прекрасные призы, главный из которых - поездка в солнечную Турцию!

- Наши клиенты говорят спасибо нам, а мы говорим спасибо им, - поделилась Галина Алексеева, директор Орловской глазной клиники. – Уверена, что с переездом в новый дом пациентам станет только комфортнее.

НЕДУГ ОРГАНА ЗРЕНИЯ НЕ ПРИГОВОР

Персонал клиники с радостью поможет клиентам найти вопросы на интересующие ответы

Специалисты Орловской глазной клиники лазерной микрохирургии глаза помогают справиться практически с любыми проблемами со зрением. Какого бы возраста ни был пациент и какое бы ни было у него заболевание органа зрения – опытные офтальмологи найдут индивидуальный подход в каждом отдельном случае.

- Наша клиника лазерной микрохирургии глаза располагает всеми возможностями для обретения высокой остроты зрения, о которой мечтает каждый, - говорит Галина Алексеева.

В Орловской глазной клинике царит чистота, уют и стерильность

Сегодня высокие технологии офтальмологии доступны каждому пациенту, а помогает специалистам клиники самое современное оборудование. Стоит отметить, что все расходные материалы в клинике - одноразовые, здесь царит стерильность, а для удобства и комфорта пациентов создан практически домашний уют.

Палаты стационара - светлые, просторные, здесь можно отдохнуть и восстановиться после процедур. Каждая палата стационара оборудована собственным санузлом с душевой кабиной

Какие же услуги предоставляет Орловская глазная клиника?

КАТАРАКТА: ЗАБОЛЕВАНИЕ, КОТОРОЕ МОЛОДЕЕТ

Это заболевание на слуху у каждого, при этом принято считать его возрастным. Это ошибочное мнение. На сегодняшний день недуг настолько помолодел, что порой со своей проблемой к офтальмологам обращаются пациенты в возрасте чуть более 20 лет!

Специалист клиники Андрей Алексеев - врач офтальмолог высшей квалификационной категории

КАТАРАКТА — прогрессирующее заболевание, при котором постепенно снижается острота зрения, а при отсутствии лечения, наступает полная слепота. Различаются два типа катаракты: врожденная и приобретенная. Приобретенная встречается чаще врожденной и развивается в течение жизни. Наиболее распространенная форма приобретенной катаракты — возрастная (старческая). Причиной развития катаракты служит разрушение вещества хрусталика, что является частью естественного процесса старения.

Однако, помимо старения, есть и другие факторы, которые увеличивают риск развития катаракты. В их числе длительное воздействие солнечного света, курение, травмы глаза или перенесенные воспалительные заболевания глаз, хирургические вмешательства на глазах (кроме лазерных вмешательств). Влияют на развитие катаракты и общие заболевания: сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертензия, а также длительный прием гормональных препаратов.

Ухудшение зрения у людей с катарактой приводит к снижению повседневной активности, что отрицательно сказывается на их физическом и психическом здоровье. Даже на начальных этапах заболевания некоторые пациенты уже не рискуют садиться за руль, особенно в ночное время суток, постепенно снижается социальная активность, возникают трудности выполнения обычных домашних дел. В конечном итоге пациенты уже не могут себя обслуживать и в повседневной жизни вынуждены прибегать к помощи других людей. На какие симптомы стоит обратить внимание?

Специалист клиники Елена Жарких владеет современными методами диагностики и лечения заболеваний глаз.

Специалисты к числу тревожных звоночков относят размытое и затуманенное зрение, цвета кажутся тусклыми или блеклыми, вокруг источников света появляются круги, а чувствительность глаз к яркому свету повышенная, зрение ухудшается в ночное время суток, при чтении вам уже недостаточно привычного света и требуется более яркий его источник, а ранее подобранные очки или линзы приходится часто менять из-за потери их эффективности.

Если вы заметили какие-либо симптомы из вышеуказанных - не беда. В Орловской глазной клинике можно пройти диагностику, по результатам которой специалист поставит точный диагноз. Здесь же вам помогут избавиться от катаракты раз и навсегда, и мир снова засияет в прежних красках!

Специалист клиники Сергей Зайцев врач первой квалификационной категории по специальности офтальмология

ВНИМАНИЕ: Катаракта не лечится каплями!!!!

ЛАЗЕРНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗРЕНИЯ

Всероссийская организация здравоохранения начала бить тревогу в связи с проблемами со зрением у россиян еще несколько лет назад. По данным организации, миллионы соотечественников имеют те или иные заболевания органа зрения, более чем у половины населения страны есть нарушения зрения. Помимо наследственности, на ухудшение зрения сильно влияют внешние факторы.

К счастью, вместе с неутешительной статистикой вперед движется и медицина. На сегодняшний день редкий человек не слышал о лазерном методе восстановления зрения: быстром, безболезненном и дающим поразительный результат.

Специалист клиники Маргарита Зайцева постоянный участник профильных научно-практических конференций

Хирурги Орловской глазной клиники лазерной микрохирургии глаза провели множество операций известных как лазерная коррекция зрения.

Процедура является высокоэффективной, восстанавливая зрение практически до идеальных параметров. Многие пациенты после операции жалеют лишь об одном: о том, что не решились на нее раньше.

У операции существует ряд противопоказаний, о которых вам непременно сообщит специалист при консультации.

ОТЛИЧНОЕ ЗРЕНИЕ – ЗАЛОГ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ!

Пройти диагностику и записаться на операцию можно уже сейчас!

Вас проконсультируют по телефону +7 (4862) 49-04-40.

Адрес: г. Орел, ул. Гуртьева, 27, строение 2

https://orelgk.ru

ЗНАЙ!

Орловская глазная клиника предоставляет широкий спектр услуг:

- комплексная диагностика: клиника располагает передовым оборудованием и опытным штатом врачей;

- детская офтальмология;

- ортокератология: современный метод временной коррекции аномалий рефракции (близорукости и астигматизма);

- операции на веках (лечение халазионов, заворота, выворота век, блефаропластика);

- хирургическое лечение катаракты

- лазерная коррекция зрения