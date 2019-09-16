2019-09-16T19:55:56+03:00
Общество

В Болхове был проведен легкоатлетический кросс в память о ветеране

В десятый раз на стадионе «Олимпия» прошли соревнования, посвященные памяти ветерана Великой Отечественной войны, труда и спорта Николая Ивановича Пояркова. Ему в сентябре 2019 года исполнилось бы 98 лет
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Он долгие годы преподавал физическую культуру в Болховской средней школе №1, был непререкаемым авторитетом, служил примером для подражания подросткам и молодежи и вырастил неоднократных победителей соревнований районного и областного уровня по легкой атлетике, лыжным гонкам и гимнастике. Сегодня его ученики сами воспитывают подрастающее поколение спортсменов, ставят новые рекорды, посвящая их памяти Николая Ивановича Пояркова. В честь ветерана спорта на главной спортивной арене района, стадионе «Олимпия», посажена еловая аллея и установлен памятный знак.

К этим состязаниям представители спортивной общественности района относятся с трепетом. Николай Иванович Поярков — настоящий патриот родного края. Его дела живут в сердцах земляков. Своей повседневной деятельностью и кипучей энергией Николай Иванович оставил яркий след. И в этот день около 100 учеников образовательных учреждений Болховского района вышли на старт 10 традиционных соревнований по легкоатлетическому кроссу.

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— Замечательно, что легкоатлетический кросс, посвященный нашему земляку, стал хорошей традицией. Я не первый раз участвую в таком мероприятии, в этот раз стала призером в забеге на 300 метров в младшей возрастной группе, — поделилась впечатлениями участница соревнований Дарья Киндюхина. — Мой выход на спортивную дорожку в сегодняшнем состязании — дань памяти человеку, который посвятил жизнь спорту и воспитанию любви к нему у молодежи.

Инициатор и организатор мероприятия - сын Николая Ивановича, генеральный директор АО «Болховский завод полупроводниковых приборов» Вячеслав Поярков. Он всегда активно поддерживает спортивные мероприятия, сам предан спорту. Вячеславом Николаевичем были учреждены медали с фотографией патриарха болховского спорта, подготовлены призы и дипломы участников и победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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