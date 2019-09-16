Из воздуха: сидеть в браузере Мандарин и получать деньги

Впервые для этого ничего не требуется от пользователя: вы просто сидите в Интернете в привычном режиме. Фактически браузер собран на платформе Chromium (основа многих известных браузеров, например, Chrome и тд). Это позволяет достаточно быстро привыкнуть к интерфейсу и функциям внутри. Разница заключается лишь в дополнительных рекламных блоках, которые находятся сбоку и сверху. При желании вы можете скрыть рекламу на день или неделю, в этом случае в вашем распоряжении просто быстрый и понятный браузер.

На счета пользователей уходит 70% от рекламных поступлений. Остальные 30% - это комиссия браузера за техническую поддержку и обеспечение продукта.

Почему браузер платит пользователю

Реклама усложняет пользователям жизнь, поэтому создатели решили компенсировать это и платить пользователю из рекламных денег. В отличие от платформ для заработка в Интернете, Браузер Mandarin не заставляет подразумевает специальных действий (кликать на рекламу, просматривать видео). Пользователь использует браузер в привычном ему режиме. Главное быть активным, в противном случае, во время рандомной проверки вам могут не начислить

Как получить деньги на свой счет

Вывод средств на личные счета простой и быстрый: переводом на электронный кошелек или мобильный телефон. Для этого достаточно накопить сумму более 1 рубля и ввести данные для перевода. Важно сохранить пин-код, который выдается при первой регистрации, он является паролем к выводу. При выводе автоматически будут переведены 10% в пользу одного из российских благотворительных фондов. Фонд можно выбрать, либо оставить перевод на усмотрение команды разработчиков.

Деньги браузер получает из собственной рекламной сети Mandarin Ads

Сеть создана для использования внутри браузера. Доходы с размещенной в ней рекламе как раз делятся между пользователями. Это позволяет отдавать пользователям большую часть денег, так как между браузером и рекламодателем нет прослоек в виде агентств и других партнеров. Помимо этого, для рекламодателей есть ряд уникальных функций. Во-первых, возможность таргетироваться по доменам и показывать свою рекламу буквально на любом сайте. Вы даже можете разместить рекламу на сайте конкурента, просто введя его домен при настройке рекламной кампании. Сайты можно выбирать по категориям, если вы хотите выбрать более широкую аудиторию в нужной тематике. Во-вторых, можно выбирать ключевые поисковые запросы и показывать рекламу в моменте поиска пользователя.

Продукты Mandarin Browser и Mandarin Ads позволяют пользователям и рекламодателям получить то, что ранее было недоступно. Теперь первые могут получать деньги с рекламы, а вторые размещать ее там, где раньше было невозможно. Для пользователей присоединиться можно, скачав браузер. Для рекламодателей попробовать Mandarin Ads можно по ссылке.

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