Куда сходить в Орле на выходных: афиша на 14-15 сентября

Накануне выходных, по традиции, «КП» публикует афишу мероприятий. Читайте ее и выбирайте, куда сходить и чем заняться в Орле 14-15 сентября.

14 сентября

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

В грядущие выходные орловцев приглашают на «Музыкальные выходные» в Спасском-Лутовиново. Любителей творческого наследия Ивана Тургенева ждет спектакль и русские романсы.

«Музыкальные выходные» в Спасском-ЛутовиновоФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Откроет праздник спектакль «Безмолвие. Сон о крохотном счастье» в постановке актера Орловского академического театра Тургенева Антона Карташова. Зрителей ждет оригинальное прочтение повести «Муму» с большим количеством мистики и народных поверий. Начала в 12.00.

В 13.30 череду праздничных мероприятий концерт-посвящение «Тихого голоса звуки любимые». На сцене в исполнении молодых вокалистов прозвучат старинные русские романсы, оперные арии, шедевры русской и европейской классики. В роли хозяйки музыкального салона традиционно выступит Любовь Казарновская.

14 сентября, с 12.00

Музей-заповедник «Спасское-Лутовиново»

OPEN-AIR «МУЗЫКА ДУШИ»

Для тех, кто решил провести выходные в городе, студия бальных танцев «Орион» подготовила насыщенную программу open-air «Музыка души». Потанцевать, научиться нескольким танцевальным движения и спеть любимые песни можно будет в литературно-музейном квартале около музея Тургенева.

14 сентября, в 17.00

Рябиновая аллея возле музея Тургенева (ул. Тургенева, 11)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ И ШЕДЕВРЫ КАВКАЗСКОЙ КУХНИ

В грядущую субботу у жителей Орла и его гостей появится возможность прикоснуться к культуре народов разных национальностей. На главной площади облцентра развернется фестиваль с говорящим названием «Орел многонациональный».

Фестиваль «Орел многонациональный» пройдет уже завтраФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Чем же можно будет заняться на фестивале? Во-первых, отведать кулинарные шедевры из разных уголков Земли. Гостей попотчуют блюдами Грузинской, Киргизской, Дагестанской, Таджикской, Туркменской, Армянской и других кухонь. 12 национальных подворий свою работу начнут с 11.00 утра.

Не обойдется на фестивале и без традиционной русской еды: тут тебе и выпечка, и травяной чай. А на индийском подворье ваше тело можно будет украсить мехенди – красивейшими узорами, выполненными с помощью хны уроженцем Индии. Словом, скучать точно не придется!

В 12.30 на площади Ленина закружится «хоровод мира». В единый круг бок о бок встанут представители десятков национальностей.

Ну а с 17.00 и до завершения фестиваля а сцене выступят представители различных народностей. Они расскажут о своих мечтах в песнях, передадут яркие эмоции в танцах.

14 сентября, весь день с 11.00

Площадь Ленина

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ

Любителей творчески проводить время ждет удивительное погружение в мир ярких красок и отражений. Маленьких художников научит рисовать пейзажи с отражающимися в воде осенними деревьями Иван Булохов, заведующий картинной галереей художника Курнакова.

При себе иметь акварель, масляную пастель, лист для акварели, кисть № 2 и 5 белка.

Внимание! Необходима предварительная запись по телефону +7(900)488-04-92.

14 сентября

10:00 — старшая группа с 7 до 14 лет;

11:00 — младшая группа с 3 до 6 лет.

Салтыкова-Щедрина ул., 3Б

Бесплатный мастер-класс по живописи пройдет в сквере Ермолова

ОСЕННИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ ПЛЕНЭР

А вот в сквере Ермолова можно будет попрактиковаться всем желающим без ограничения. Профессиональные художники проведут здесь бесплатный мастер-класс по живописи в технике импрессионизма и вручат всем участникам памятные дипломы.

14 сентября, с 14.00 до 17.00

15 сентября, 12.00 до 17.00

15 сентября

ЗАРЯДКА СО ЗВЕЗДОЙ

В грядущее воскресенье центральная площадь перевоплотится в фитнес-площадку для всех желающих: зарядку для собравшихся проведут звезды спорта, а затем состоится фестиваль единоборств.

В Орле стартует фестиваль единоборствФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В воскресенье, 15 сентября, к 10.00 утра на площади Ленина горожан будут ждать Оксана Яценко, заслуженная мастер спорта России, четырехкратная чемпионка Европы и мира по спортивной акробатике, и Ольга Никиточкина, мастер спорта по спортивной гимнастике. Вход свободный, только не забудьте одеться поудобнее.

Далее, в 15.00 стартует фестиваль единоборств.

Свое мастерство в поединках представят лучшие спортсмены направлений кикбоксинг, бокс и универсальный бой. Также зрителей ожидают показательные выступления Орловской Федерации УШУ.

15 сентября, с 10.00

ЗНАКОМСТВО С СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ

15 сентября в Орле пройдет встреча молодых писателей из Брянска, Калуги, Тулы и ряда других городов. Наставниками начинающих поэтов и прозаиков станут известные российские авторы.

В программе встречи семинар, творческая дискуссия, мастер-классы от зампредседателя правления Союза писателей России Василия Дворцова (Москва) и сопредседателя Вадима Терехина (Калуга).

- С помощью этой встречи Союз писателей России хочет найти новые имена талантливых авторов, передать свой профессиональный опыт и создать единое информационное пространство современной литературы, - рассказал «КП» Андрей Фролов, председатель орловского отделения Союза писателей России.

Завершится творческая встреча литературным вечером «Литература XXI века: новые имена» в библиотеке Бунина в 15.00. Прийти на нее могут все желающие. Вход свободный.

15 сентября, в 15.00

ул. М. Горького, 43

А ЧТО МУЗЕИ?

А что музеи?Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На этой неделе в Орле открылись сразу три новые выставки. На них жители и гости города смогут познакомиться с богемной жизнью французского общества, узнать о том, какие тайны скрывает портретная фотография и увидеть картины известных орловских художников, преподавателей и выпускников худграфа.

«Paris, Paris…»

Выставка с таким названием ждет гостей музея изобразительных искусств. Более 50 литографий французского художника-постимпрессиониста Анри Мари Раймон де Тулуз-Лотрек-Монфа (1864-1901) откроют тайны легендарных парижских заведений, танцовщиц и артисток кабаре, повседневной жизни куртизанок и позволят прикоснуться к атмосфере эпохи «La Belle Epoque».

Выставка продлится до 20 октября.

ул. Октябрьская, 29

Фотовыставка «ПОРТРЕТЫ. Образы, встречи, эксперименты».

В минувший четверг, 12 сентября, в Орловском краеведческом музее открылась фотовыставка «ПОРТРЕТЫ. Образы, встречи, эксперименты». Ее автором стал преподаватель факультета журналистики МГУ и внештатный фотокорреспондент ИД «Коммерсантъ» Евгений Гурко. На презентации мастер раскрыл некоторые секреты создания идеального портрета.

О портретной съемке Евгений Гурко знает практически все, ведь он профессиональный портретист, лауреат конкурса Nikon «Я – в сердце изображения» в соответствующей номинации.

- Создание портрета — это не просто фотографирование героя в пространстве-времени, но и переживание встречи с человеком «по ту сторону объектива». Используя эстетически взвешенный язык цветной фотографии, ты должен рассказать о герое самое важное — не для себя, а для него самого, - говорит Евгений Гурко.

По мнению мастера, фотография создает «мост» между героем, ее автором и зрителями.

Представленные на выставке портреты сделаны в 2007—2019 годах и являются результатом сотрудничества Гурко с разными журналами.

Выставка продлится до середины октября.

ул. Гостиная, д. 2

«Орловскому худграфу – 60!»

Краеведческий музей представляет орловцам и гостям города выставку, посвященную 60-летию со дня основания художественно-графического факультета. Осенью далекого 1959 года Орловский государственный педагогический институт распахнул двери будущим учителям черчения, рисования и труда. У истоков художественного образования на Орловщине стояли хужожники Георгий Дышленко, Андрей Курнаков, Ида Лучинина и многие другие.

Посетители выставки увидят более 100 экспонатов, познакомятся с разнообразием технологий, представленных работами студентов разных лет в произведениях живописи и графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, дизайна и фотографии.

Выставка продлится до начала октября.

ул. Гостиная, д. 2