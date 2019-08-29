Высокотехнологичная медицинская помощь: вопросы и ответы

Высокотехнологичная медицинская помощь осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования с 2014 года и предполагает применение новых сложных или уникальных, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью. В Орловской области участие в оказании ВМП принимают 4 бюджетных учреждения здравоохранения: Орловская областная клиническая больница; НКМЦ имени З. И. Круглой; Орловский онкологический диспансер и Больница скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко. Наиболее востребованными профилями оказания ВМП являются: сердечно-сосудистая хирургия (стентирование коронарных артерий), травматология и ортопедия (эндопротезирование суставов), неонатология (выхаживание недоношенных). За 5 лет количество случаев госпитализации при оказании ВМП в нашем регионе увеличилось с 856 до 2035 случаев госпитализации.

ТФОМС Орловской области отвечает на самые распространенные вопросы граждан в части ВМП.

- Если нет уверенности в точности диагноза, можно ли воспользоваться консультацией специалистов более высокого уровня?

- Согласно Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» пациент имеет право на получение консультаций врачей-специалистов.

Своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента организует лечащий врач. Он же по требованию пациента приглашает для консультаций врачей-специалистов.

В случае необходимости установления окончательного диагноза при нетипичном течении заболевания лечащий врач выдает пациенту направление в федеральный медицинский центh на консультацию. По направлению консультация осуществляется для пациента бесплатно.

Кроме того, пациент может обратиться в федеральный центр самостоятельно. Например, для того чтобы перепроверить диагноз, поставленный по месту жительства. В этом случае обследование для него будет платным.

- Если пациенту рекомендована высокотехнологичная операция, можно ли провести ее не в Орле, а в другой российской клинике бесплатно по полису ОМС?

- Согласно Федеральному закону «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», каждый обладатель полиса ОМС имеет право на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории РФ в рамках базовой программы ОМС, в медицинских организациях, участвующих в ее реализации.

Направление пациентов в региональные и федеральные медицинские организации для оказания медицинской помощи осуществляется лечащим врачом медицинской организации, в которой пациент проходит диагностику и лечение в рамках оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи.

- ЭКО входит в программу ОМС, то есть по полису и бесплатно можно пройти эту процедуру?

- Расходы на вспомогательные репродуктивные технологии (экстракорпоральное оплодотворение) осуществляются за счет средств ОМС.

Средний норматив объема на 1 застрахованное лицо включает в том числе проведение I этапа ЭКО, проведение I - III этапов ЭКО с последующей криоконсервацией эмбрионов, полный цикл ЭКО без применения криоконсервации эмбрионов, полный цикл ЭКО с криоконсервацией эмбрионов, размораживание криоконсервированных эмбрионов с последующим переносом эмбрионов в полость матки. При этом хранение криоконсервированных эмбрионов за счет средств ОМС не осуществляется.

Принятие решения о направлении (об отказе в направлении) пациента для проведения процедуры ЭКО за счет средств ОМС и выдачу направления на проведение процедуры ЭКО осуществляет комиссия департамента здравоохранения Орловской области по отбору пациентов для проведения процедуры ЭКО.

- Возможна ли консультация врачом-специалистом из федерального медицинского центра, но без транспортировки больного, дистанционно.

- Да, возможна. При возникновении сомнений в диагнозе или выбранной схеме лечения лечащий врач может получить дополнительную консультацию в федеральных медицинских центрах дистанционно с применением телемедицинских технологий (приказ Минздрава России от 30.11.2017 № 965н).

Подробно с Перечнем ВМП, оказываемой бесплатно в 2019 году, можно ознакомиться в составе региональной Программы государственных гарантий, размещенной на официальном сайте ТФОМС Орловской области oreltfoms.ru в разделе «Нормативные правовые акты».