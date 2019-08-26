Как правильно выбрать автошколу?

Для начала задайте себе вроде бы простой, но самый главный вопрос: зачем лично вам автошкола? Чтобы просто получить корочку и как-нибудь сдать экзамены? Мы интересуемся этим не случайно: к сожалению, исторически сложилось так, что многие воспринимают автошколы, как место, где всё равно ничему не научат.

А теперь задумайтесь вот о чём: сколько раз в жизни вы будете учиться в автошколе? Правильно: один. И всё обучение займёт всего лишь три месяца. Наверняка вы планируете, как минимум, жить до ста лет, и в рамках всей жизни три месяца это ничтожно маленький промежуток времени. Но то, как вы их проведете, повлияет на всю вашу дальнейшую жизнь, качество которой будет зависеть от вас и вашего выбора автошколы. Знания и навыки, полученные здесь, останутся с вами навсегда, и напрямую будут влиять не только на вашу судьбу и здоровье, но и окружающих. Поэтому к выбору автошколы нужно отнестись со всей ответственностью, а мы подскажем вам как это сделать.

Совет 1. Не ищите автошколу по принципу «где дешевле».

Дешево - далеко не всегда квалифицированно и качественно, поэтому не перехитрите самого себя. Если цена в автошколе ниже, чем в среднем по региону, если вам рассказывают, как вам повезло и вы попали в период скидок и акций – не верьте! Обучение в автошколе – это услуга, основная стоимость которой складывается из зарплаты сотрудников, ГСМ, налогов и проч. И если стоимость низкая, значит, где-то сэкономили. Догадайтесь где? Правильно - на вас. Например, по программе предусмотрено 56 часов вождения. Вам дадут в два раза меньше. Ну и что, скажете вы. И так научусь. Друг научит, отец, брат. Не поленитесь, поговорите с инструкторами авторитетных автошкол, того же ДОСААФ, и они расскажут вам, сколько людей приходит переучиваться. Ездят год, два, три, даже пять, а потом всё равно приходят учиться заново, уже имея права и опыт вождения. И они, эти люди, очень удивляются, сколького они не знали и не умели! Помните, что ваше здоровье и даже мелкий ремонт машины в разы дороже стоимости обучения даже в самой дорогой автошколе, не говоря уже о потерянном времени и потраченных нервах. Поверьте, даже после того, когда вам будут просто сигналить и ругать на дороге за ваше неумелое поведение, уже не захочется никакой экономии. Не будьте наивными детьми. Никакой хозяин автошколы не будет учить вас в ущерб себе: его задача получить выгоду. Так что с вас в любом случае возьмут эти деньги. Теми же дополнительными платежами, о которых вы узнаете уже после того, как начнете учиться, и у вас уже не будет выбора. Или же на вас просто сэкономят, не дав вам достаточного количества и качества часов обучения. Итог – скупой платит дважды, переучиваться все равно придется.

Совет 2. Не соглашайтесь на «упрощенные» программы.

А экономия, как это ни печально, чаще всего происходит на часах практического вождения с инструктором. Почему печально? Да потому, что практика это как раз то, что дает вам реальные навыки управления автомобилем. Лекции – это только знания, их на дороге мало. Не зря программа обучения водителей категории «В» включает в себя 56 часов. И это закреплено законодательно! Поэтому если вам предлагают другую, «упрощенную» программу, с сокращенным количеством часов – это нарушение закона и ваших прав. Так же, как и, так называемый, час «ученический», который может быть всего 40 минут, вместо положенных 60-ти, или оплата на руки инструктору, являющаяся прямым уходом от налогов. За такие нарушения автошколу могут закрыть в любой момент и водительское удостоверение вы не получите, как, впрочем, и знаний, даже если ее не закроют.

Не стоит соглашаться на так называемые «упрощенные» программы еще и вот почему: вам это просто не выгодно, ни с какой позиции. Практическое обучение в автошколе обойдется вам дешевле, даже если бы вы ездили эти 56 часов на такси. А тут вы сидите за рулем (причем даже не своей машины, без риска разбить свою «ласточку»), а рядом еще и инструктор, который вас учит. Разве стоит отказываться от такой возможности? Так что для вас со всех сторон выгодно откатать всю программу вождения: как с точки зрения дальнейшего уверенного поведения на дороге, так и с финансовой. Поэтому выкатывайте все положенные часы и поинтересуйтесь, как автошкола будет это контролировать. Например, в ДОСААФ это поставлено по-военному чётко: каждое занятие фиксируется, и позволить себе не откатать хотя бы час инструктор не может - это грозит ему увольнением.

Совет 3. Внимательно читайте договор и проверяйте лицензию.

Конечно, договор читать нужно, но при этом надо понимать, что написать и наобещать можно всё, что угодно, а вот что будет на самом деле – покажет жизнь. Но всё-таки обращайте внимание на самые главные пункты: чему вас обязуются научить, за какую цену (стоимость должна быть указана полная: и за теорию и за практику), и в какие сроки. Тут можно лишь посоветовать обращаться в крупные и зарекомендовавшие себя автошколы, которые много лет на рынке. Для них важна репутация и никаких махинаций мелким шрифтом между строк они себе не позволяют.

Проверьте и лицензию на образовательную деятельность, выданную Рособрнадзором, а также на наличие разрешения ГИБДД. Эти документы должны быть с актуальным сроком действия. Не поленитесь залезть на сайты этих организаций и удостовериться, что ваша автошкола там зарегистрирована. Если где-то что-то не так, учиться вы, конечно, можете, но водительское удостоверение не получите.

Совет 4. Ищите автошколу с собственным автодромом, желательно чтобы экзамен сдавался на нем же.

Стоит посмотреть на всю материально-техническую базу автошколы, оценить автопарк. Хорошо, если он не старше трех лет, а в наличии есть иномарки и машины, как с автоматической, так и механической коробкой передач.

Не лишним будет поговорить с теми, кто уже проходит обучение, или хотя бы почитать отзывы в интернете. Но надежнее всего пройти пробное занятие. Большой плюс, если автошкола позволяет сдавать экзамен ГИБДД на собственной площадке. Такую возможность, например, дает Орловский учебный центр ДОСААФ России.

Совет 5. Узнайте, кто будет вас учить.

К сожалению, большая часть работающих сейчас инструкторов — самоучки, а рекомендованных государством программ их обучения не существует. Чтобы стать инструктором, достаточно иметь водительское удостоверение и документ на право обучения, который легко получить за пару недель. Из-за дефицита квалифицированных инструкторов, страдают и ученики, и автошколы.

Ведь без специальной подготовки научить вас навыкам управления и движения в транспортном потоке разной интенсивности, учету всех факторов риска, умению оценивать поведение пешеходов и водителей, предугадывать ситуацию на дороге, чувствовать себя уверенно за рулем, может только инструктор, периодически проходящий специальное обучение и подтверждающий свою квалификацию. Такие требования к инструкторам предъявляют только в ДОСААФ: здесь готовят не только водителей категории «В», но и военных, поэтому спецподготовка преподавательского состава обязательна! В том числе и психологическая - здесь всегда найдут подход к любому ученику. Да и сами инструктора в этом кровно заинтересованы: их зарплата напрямую зависит от процента сдачи экзамена в ГИБДД.

Подытоживая вышесказанное, вывод напрашивается сам собой – идите учиться в крупные автошколы, работающие давно, имеющие хорошую репутацию, которые не позволяют себе допускать ни малейших хитростей и отступлений от правил. Старейшие учебные заведения дорожат своей историей и никаких двояких ситуаций с сомнительными скидками и «упрощенными программами» не допустят. И помните: от вашего выбора зависят жизнь и здоровье. Не только ваши, но и окружающих.

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