Через тернии к звездам: история успехов Орловского общества инвалидов

Автор: Наталья Меркулова

Инвалиды, маломобильные группы населения, граждане с ОВЗ - их называют по-разному, но суть остается той же, они особенные. Нет, они не требуют к себе жалости. Они просто хотят жить полноценной жизнью, радоваться, делать открытия и достигать успеха, быть нужными и полезными обществу.

В этом году, 17 августа, Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) отметило уже свой 31-й день рождения. За это время в нашей стране произошло много изменений. Затронули они и инвалидов.

Поменялось ли сознание людей? Готовы ли сами инвалиды выйти в общество? Ответы на эти и многие другие вопросы мы искали в Орловской областной организации ВОИ.

Екатерина Ларина успевает и творчеством заняться, и людям помочь.

КАКИЕ ИНВАЛИДЫ? У НАС ИХ НЕТ!

- «Какая доступная среда? Для кого? Для инвалидов? У нас их нет!» - Вот что приходилось нам слышать еще лет десять-пятнадцать назад, - улыбаясь, рассказывает Николай Столяров, председатель областной организации ВОИ.

Ему ли не знать, что инвалиды были всегда и везде. Он сам инвалид детства, и ему пришлось пройти нелегкий путь, чтобы доказать окружающим, что он ничем не хуже других.

- Меня всегда тянуло к технике и электронике. Но когда окончил школу и поехал поступать в институт МИФИ, оказался перед закрытыми дверьми. Таких, как я, людей с дефектами опорно-двигательного аппарата, в то время не принимали на учебу, - говорит Николай Николаевич.

Спустя много лет он все же занялся любимым делом и смог стать настоящим профессионалом в своей области, связав всю жизнь с Орловским часовым заводом. Был главным конструктором проекта в конструкторском бюро, затем начал внедрять свои разработки и стал заместителем главного технолога, начальником АСУП (автоматизированная система управления производством).

Когда в 1988 году появилось ВОИ и на заводе решили создать «первичку», Николай Николаевич без раздумий в нее вступил, чтобы помогать другим инвалидам занять достойное место в жизни.

- Сейчас удивляются, что стало так много инвалидов. На самом деле их и раньше хватало. Просто была установка - калек не показывать. Вы посмотрите, где строились интернаты. На самой окраине, вдалеке от крупных городов. Да и многие сами не хотели выходить на улицу, скрывали свои дефекты. Ведь не очень приятно, когда на тебя пальцем показывают.

СОЗНАНИЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

С тех пор прошло много времени. Об инвалидах заговорили, их заметили и с больших экранов признали, что они ничем не хуже других людей.

Общество медленно и со скрежетом, но все же перестраивается на новый лад. Уже не так дико видеть людей в инвалидных колясках на пляжах и горнолыжных трассах.

За тридцать лет существования ВОИ приложило много усилий, чтобы этого достичь. В Орле областная организация была создана даже на месяц раньше Всероссийской - 5 июля 1988 года. Тогда она насчитывала около сотни членов. Сейчас - 5 тысяч человек и 20 местных подразделений.

Именно ВОИ подняло вопрос о необходимости создания для инвалидов доступной среды. Установка пандусов, специальной разметки и кнопок вызова еще недавно казалась сказкой.

- Да, еще не везде это есть. Некоторые места в городе остаются для многих из нас недоступными. Но то, что общество поняло, что нам это нужно, - уже большой успех! - говорит Николай Столяров.

Главная победа ВОИ - принятие первого закона о социальной защите инвалидов в РФ (1995 год), ставшего правовой базой полноценной жизни для людей с нарушениями здоровья. Теперь одним из приоритетных направлений работы общества становится вовлечение инвалидов в общественное пространство.

Николай Столяров: наши ребята на конкурсе «Абилимпикс».

ВРЕМЯ МАСТЕРОВ

Получить образование и найти работу по душе - об этом мечтают не только здоровые люди. Для инвалида работа - это не столько способ заработать деньги, сколько возможность почувствовать себя нужным.

В 2014 году Россия присоединилась к международному движению «Абилимпикс», уникальному конкурсу профессионального мастерства для людей с инвалидностью.

Орловцы участвуют в нем практически с самого начала. В мае этого года в Орле прошел уже V Национальный чемпионат.

В состязаниях мастеров в 16 номинациях принимали участие 90 учащихся техникумов, колледжей, вузов и школ региона. 48 из них стали победителями и призерами чемпионата.

Орловские повара, швеи, веб-дизайнеры и программисты уже готовятся представить регион в финале «Абилимпикса». А ведь еще в 2017 году Орел представлял на конкурсе всего 5 номинаций. Ежегодно растет и число участников.

Орловцы с инвалидностью все чаще доказывают: болезнь - это не приговор. Ярким примером этого стал Александр Востриков, победивший в 1-м региональном конкурсе «Молодые кадры Орловщины» и получивший должность замруководителя департамента социальной защиты.

Александру всего 34 года. Он выпускник знаменитой Бауманки. Еще будучи студентом, получил тяжелую травму позвоночника и оказался в инвалидном кресле. Но парень не сломался и начал все с нуля, занялся общественной деятельностью.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Члены орловской областной организации ВОИ - постоянные участники спортивных состязаний, творческих конкурсов и фестивалей. Сидеть дома и смотреть в окно им некогда. Да, порой не хватает сил. Хочется сделать больше и лучше, но здоровье вносит свои коррективы.

Но они не сдаются, им просто нельзя этого делать. На них смотрят другие - те, кто еще стесняется себя, боится сделать шаг к своей мечте и даже просто мечтать о чем-либо.

Николай Николаевич с гордостью показывает на заставленные грамотами и кубками шкафы, фотографии своих подопечных.

- Вот, посмотрите, это Ирочка Гуляева, наша чемпионка! На Паралимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году она стала бронзовым призером в биатлонной гонке на 10 км. Ира выпускница Болховского детского дома для детей-инвалидов. Вот-вот! Смотри, ей президент медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» вручает, - говорит он. Сейчас Ирина живет в Москве.

- А вот наша Катя Ларина. Тоже невероятная умница! Везде успевает. Ей только удивляться остается.

НАЙДИТЕ ДЕЛО ПО ДУШЕ!

Екатерина действительно очень активный и жизнерадостный человек. Коляска не мешает ей бывать практически на всех городских мероприятиях, а недавно она получила водительские права и сама стала водить машину.

В свои тридцать пять педагог-психолог Екатерина имеет за плечами немало побед в региональных и всероссийских конкурсах. В 2018 году она представляла Орловскую область на Вторых Международных Парадельфийских играх в Ижевске и покорила жюри своим мастерством рукодельницы. Страстное увлечение Кати - бисеро- и кружевоплетение фриволите.

Но своим главным успехом она считает участие во Всероссийском фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Сейчас Катя возглавляет отделение Северного района Орловской областной организации ВОИ и работает в Кризисном центре помощи женщинам и детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

- Для того чтобы человек с инвалидностью мог вести полноценную жизнь и реализовал себя, ему нужно не замыкаться в себе и найти занятие по душе. ВОИ - это как раз то место, которое помогает объединить людей и развить их творческий потенциал, - поясняет Екатерина Ларина.

ЗНАЙ!

Орловское общество инвалидов ежегодно принимает участие в десятках крупных мероприятий. Среди них межрегиональный конкурс бардовской песни (Сыктывкар), конкурс семей инвалидов «Я и моя семья» (Рязань), всероссийский фестиваль «Пара - Крым » (Евпатория) и многие другие.

Уже сегодня орловцы находятся на Всероссийском конкурсе литературного творчества инвалидов «СТИХиЯ Пегаса», который проходит в Оренбурге с 19 по 23 августа.