Выходные в Орле: куда сходить 24-25 августа

Близятся последние летние выходные. «КП-Орел» рассказывает, куда сходить в субботу и воскресенье 24 и 25 августа.

Фестиваль уличного кино

Эстафета фестиваля уличного кино доберется до Орла в грядущие выходные.

- С 2014 года каждое лето по всему миру проходят конкурсные показы фестиваля уличного кино. В этот раз не останутся в стороне от такого события и орловцы, которые наряду с жителями 1100 городов посмотрят короткометражки молодых режиссеров под открытым небом, - говорят организаторы события.

Фестиваль развернется на площадке у ТМК «Гринн» и на летней эстраде парка. Вход свободный!

24 августа, 18.00

(16+)

День игры в военно-историческом музее

Любите ли вы настольные игры? Нравятся ли вам стратегии, военная тематика? Если ответы на эти вопросы – «да», тогда в выходные однозначно стоит побывать на «Дне игры» в военно-историческом музее. Здесь можно будет сыграть в Warhammer, SmallWorld, Munchkin и даже исторические солдатики.

Кроме того на мероприятии появится возможность узнать о том, как же создаются игровые миниатюры.

24 августа, с 10.00 до 16.00

Ул. Нормандии-Неман, 1

(12+)

Фото: организаторы

Ловись рыбка, большая и маленькая

Утром субботы центральная набережная Орла превратится в площадку для состязаний между любителями рыбной ловли. Открытый Чемпионат города по рыболовному спорту соберет под своей эгидой специалистов в области донной удочкой. Соревнования пройдут как в командном, так и личном зачетах.

- К участию в соревнованиях допускаются все желающие без ограничений по полу, возрасту и квалификации. Каждый участник соревнований должен уметь плавать, - сообщает пресс-служба горадминистрации.

Все участники должны при себе иметь:

- документ, удостоверяющий личность;

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал);

- спортивную квалификационную книжку (если имеется).

24 августа, 6.00

Правый берег Оки (от наб. Дубровинского)

18+

Несовершеннолетние участники должны быть в сопровождении взрослых.

Cinema-концерт

Спектакль и в то же время концерт, яркая театральная постановка - прекрасный предлог провести субботний вечер в театре!

Орловский государственный академический театр имени Тургенева приготовил для гостей насыщенный вечер. Участие в нем примут любимые зрителем артисты: Екатерина Гусарова, Екатерина Аршинова, Ольга Форопонова, Александр Лазарев, Александр Козлов, Дмитрий Бундиряков, Михаил Лысанов, Евгений Дронников, Павел Сыромятников.

Продолжительность - 1 час 20 минут.

Билеты в продаже, можно купить онлайн.

24 августа, 19.30

Пл. Ленина, 2

(6+)

Тропа юных Героев

«Тропа Юных Героев» – спортивное мероприятие для подростков, включающее в себя бег с преодолением естественных и искусственных препятствий, в том числе выполнение специальных заданий по ходу прохождения маршрута.

Участниками станут дети в разных возрастных категориях: 8-12 лет, 12-17 лет. Им предстоит пройти полосу препятствий, выполнить придуманные организаторами задания. Поддерживать и сопровождать ребят будут инструкторы.

Стоит отметить, что для участие нужна справка о состоянии здоровья и разрешение от родителей. Подробности можно узнать здесь.

24 августа, 10.00

п. Залегощь

(8+)

Космическое путешествие для самых маленьких

Духовно-православный центр «Вятский посад» приглашает детей и родителей на игровую программу выходного дня. Организаторы устроят для маленьких гостей «Путешествие к звездам».

В программе космические конкурсы и эстафеты, неземной показ мод, галактические танцы и многое другое! Вход свободный!

25 августа, 12.00

Орловский р-н, п. Вятский посад, ул. Южная 1а

(6+)

Назад в СССР

Парк-отель «Мечта» приглашает орловцев на вечеринку в стиле советской эпохи! Организаторы задумали устроить для гостей много интересного: линейка пионеров (конечно, для взрослых), соревнования между отрядами, конкурсы и песни у костра, советская еда, напитки и конечно танцы.

Кстати, напитки можно принести с собой. Подробности по телефону:59-97-77.

25 августа, 17.00

Орловский р-н, п. Зеленый Шум

(18+)

А что в музеях?

С повседневной жизнью конного клуба «Вязки» познакомят жителей Орла на фотовыставке. Экспозиция работ фотографа Натальи Сокольской откроется 1 августа в краеведческом музее.

- На выставке «Вязки – верхом к мечте» преподаватель детского фотохудожественного центра «Ракурс», участник престижных выставок и конкурсов Наталья выступает не только как фотограф, но и как увлеченный спортсмен-конник, - заявили организаторы экспозиции.

Работает до 31 августа

Ул. Гостиная, 2

(6+)

Фото: организаторы

«Путешествуя по миру»: экспозиция с таким названием расположилась в Орловском музее изобразительных искусств.

На выставке представлены живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство из фондов музея. География произведений выставки широкая. Это Англия, Франция, Италия, Венгрия, Болгария, Турция, Америка, Африка, Индия, Китай, Индонезия, а также Армения, Латвия, Молдавия, Киргизия, Туркмения, Закавказье. Есть и работы, привезенные из творческих поездок в Крым.

Работает до 8 сентября

Ул. Октябрьская, 29

(0+)

Выставка военного костюма ждет гостей. Княжеская Русь, эпоха великого полководца Александра Невского, Петровские полки, Война с Наполеоном, грохот пушек Великой Отечественной… На историю России можно смотреть под разными углами, но спустя века интересно узнавать о своей родине что-то новое через призму побед и поражения. Именно такой взгляд дает экспозиция, представленная в Орловском краеведческом музее.

- Выставка, посвященная истории Русского военного костюма за 800-летний период покажет гостям не только образцы униформы Русской армии разных времён, а также элементы снаряжения и макеты вооружения вооружённых сил России, - рассказали в ОКМ.

Весь материал, экспонирующийся на выставке, предоставлен музеем Орловского военно-патриотического клуба «Орёл».

Ул. Гостиная, 2

Работает до 31 августа

(6+)