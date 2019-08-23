2019-08-23T10:23:04+03:00
Происшествия

В погоне за молодостью и красотой орловчанки стали жертвами мошенников

Работники «центра эстетической красоты» набрали на клиенток кредитов на 800 тысяч рублей
Ольга СУПОНЕВА
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Мошенники наживались на стремлении женщин быть молодыми и красивымиМошенники наживались на стремлении женщин быть молодыми и красивымиФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле силовики разоблачили мошенников, спекулирующих на стремлении женщин быть красивыми и молодыми. Работники псевдо-салона красоты набрали на доверчивых клиенток кредитов больше чем на 800 тысяч рублей.

Легкие деньги текли в руки к работникам одного из так называемых «центров эстетической красоты».

«Сотрудники нашего салона прошли специализированное профессиональное обучение от ведущих московских центров эстетической красоты. Почувствуйте себя по-настоящему счастливой и беззаботной в атмосфере комфорта и профессионального сервиса нашего центра!» - обещали потенциальным клиенткам в соцсетях.

Свою историю «КП» рассказала орловчанка, едва не ставшая жертвой таких мошенников.

- Это было в прошлом году. Мне позвонили с неизвестного номера, сказали, что в Орле открылся новый центр красоты, предложили пройти бесплатно пробную процедуру, взяли контакты, записали, я согласилась. Но насторожилась, когда пришла в «салон» и моя бесплатная процедура переросла в целый комплекс с астрономической суммой в чеке, - поделилась Юлия, несостоявшаяся клиентка центра (имя изменено по просьбе героини – ред.).

Затем девушке предложили взять кредит, чтобы оплатить так необходимые ей процедуры: ведь Юля старела буквально на глазах и ее коже срочно нужен был лифтинг, питание и безоперационная подтяжка. В тот момент, по признанию орловчанки, в ее голове что-то щелкнуло, и она отказалась от услуг. Как оказалось, не зря. Ведь у «салона» были те, кто не гнушался оплачивать заемными деньгами насыщение клеток кислородом, маски, пилинги, массажи…

Кредиты оформлялись в одном из банков, с которыми сотрудничал «центр эстетической красоты». Здесь все было официально: договоры, подписи клиентов. Вот только копии паспортов оказывались не в надежном банковском сейфе, а оседали в самом салоне. Чем не преминули воспользоваться его работники: без ведома клиенток по их персональным данным они набрали кредитов на 834 тысячи рублей, женщины об этих махинациях не знали. До того момента, пока им не стали звонить из банков и просить погасить просрочки по платежам.

- По версии следствия, фигуранты с августа по ноябрь 2018 года, воспользовавшись копиями паспортов и анкетными данными клиентов организации, составили подложные кредитные договоры от их имени с банком, не поставив в известность граждан. Далее подозреваемые подписали договоры от лица заемщиков и заверили их своей подписью от имени агента банка, после чего направили необходимый пакет документов в финансовую организацию и получили кредиты на данных лиц, - рассказала «Комсомолке» Олеся Лихобабина, и.о. начальника Отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Полученные мошенническим путем деньги тратились работниками «центра» на собственные нужды, пока конец этой схеме не положили сотрудники регионального УФСБ.

Уголовное дело следователи возбудили по третьей части статьи 159 УК РФ: «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Сейчас ведется следствие, по закону аферистам может грозить до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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