Банкротство или новая жизнь: что ждет орловское ТТП

Сегодня, 13 августа, на рабочем совещании в городской администрации одной из первых повесток дня стал вопрос о будущем МУП «ТТП». Тема вызвала бурное обсуждение и споры о том, что же ждет трамвайно-троллейбусное предприятие дальше. Корреспондент «Комсомолки» следила за ходом «дебатов».

ОЧНАЯ СТАВКА

Вчера утром в ряде региональных СМИ появилась информация о том, что обеспокоенный коллектив ТТП предлагает Александру Муромскому устроить личную встречу в «красном уголке» трамвайного депо.

Как оказалось, приглашение на встречу через журналистов главу города возмутило. Как пояснил он сегодня на совещании, никто ни разу не позвонил и не предложил ему обсудить назревшие вопросы.

- Очень удивлен, что я узнаю через СМИ, а не от руководства о том, что со мной ходят поговорить. Складывается впечатление, что я игнорирую эти встречи. Мне не на мобильный телефон, ни в приемную звонков не поступало. Я открыт для общения и готов обсуждать любые вопросы о будущем предприятия. Впредь хотелось бы наладить нормальный контакт напрямую, чтобы такие ситуации не повторялись, - заявил Александр Муромский.

Как стало известно, градоначальник все же пошел на открытый диалог с коллективом предприятия. Людей интересовал вопрос заработной платы, замороженных счетов и колоссального долга за электричество.

Бывший директор ТТП заявил о заказной проверкеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Обвинения в том, что у предприятия раздутый штат учетчиков выручки, несоответствие установленного тарифа на цену проезда и расходов, а также огромные премии начальства, вызвали бурную реакцию директора ТТП Александра Коровина.Напомним, ситуация сложившаяся вокруг ТТП, уже давно не сходит с повестки дня. Убыточность предприятия и долги стали поводом его аудиторской проверки Контрольно-счетной палаты в июле. Тогда специалисты обнаружили значительные нарушения в расходовании и распределении бюджетных средств со стороны руководства ТТП.

По его мнению, проверка была заказной и сфальсифицированной.

- Я знаю имена «заказчиков», но называть их не будет. Отчет ТТП мы будем оспаривать в суде, - заявил Александр Коровин.

Однако результаты не были оспорены, а вскоре Александр Коровин, возглавлявший ТТП с 2003 года, сообщил об увольнении по собственному желанию, так как «устал воевать за правду».

Коллектив предприятия остался в подвешенном состоянии, что и стало поводом для возникшей паники и сомнений в том, что его не закроют.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

На вчерашней встрече и сегодня на рабочем совещании Александр Муромский подчеркнул, что никто не планирует банкротить ТТП.

Александр Муромский: "Цели довести ТТП до банкротства нет"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

По его словам, городская администрация прикладывает все усилия, чтобы вывести ТТП из убыточного состояния.

- В минувшей внеочередной сессии городского Совета народных депутатов было принято решение о выделении ТТП 10 миллионов рублей на увеличение зарплаты водителям. Всего с начала года денежные вливания в предприятие составили 56 миллионов рублей. Средства направляются на повышение зарплаты, закупку резины для троллейбусов, - рассказал Александр Муромский.

Сложнее ситуация состоит с разморозкой счетов МУПа, так как на сегодняшний день задолженность предприятия перед ООО «ИНТЕР РАО — Орловский энергосбыт» составляет более 45 миллионов рублей.

Сейчас ведутся переговоры с энергетиками о предоставлении трамвайно-троллейбусному предприятию возможности вести свою хозяйственную деятельность без блокировки счетов.

- Первый вопрос, который вчера прозвучал на встрече, — что будет с предприятием? ТТП является стратегическим в сфере общественного транспорта, поэтому мы будем делать все возможное, чтобы предприятие работало и осуществляло свою деятельность. ТТП не брошено, цели довести его до банкротства нет, - еще раз подчеркнул Александр Муромский.

Редакция «КП-Орел» будет следить за развитием ситуации.