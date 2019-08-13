Пластиковый плен: как корреспонденты "КП-Орел" пытались сделать планету чище

Новая схема обращения с отходами, которая только-только раскочегаривается в России, заставила во всеуслышание говорить о мусоре. Битком набитые контейнеры во дворе? Плохо. Так и не убранный за неделю бункер? Ай-ай-ай! А тарифы на вывоз ТКО, растущие со скоростью плесени на хлебе, - вы их видели? Это же сущий грабеж! Однако горы мусора – это именно та проблема, которую создали и продолжаем усугублять мы сами.

Немного математики. Каждый день на завод по переработке мусора в Орле, нашем родном городе, приезжает, фигурально выражаясь, состав с отходами – сотни тонн мусора, которые легко наполнили бы 50 - 60 вагонов. Пластик, полиэтилен, стекло, бумага, дерево, металл, остатки пищи… И это только один завод, один небольшой регион России.

Корреспонденты орловской «Комсомолки» решили проверить на себе: реально ли внести свой вклад в борьбу за экологию и производить поменьше отходов? На «опыт над собой» мы отвели неделю, и результаты нас удивили.

ПАКЕТИК НУЖЕН?

Оля.

- Здравствуйте, пакетик нужен? - в понедельник, первый день эксперимента, спросила у меня кассир супермаркета.

- Нет, - ответила я и стала собирать покупки в самошитый тканевый мешок.

Первым делом в борьбе с лишними отходами я решила объявить бойкот супермаркетам с их космическими объемами упаковки. Согласитесь: основной мусор в свои дома мы приносим как раз из магазинов.

Между тем кассир недоверчиво взвешивала на весах четыре яблока, которые я не положила в полиэтиленовый мешочек. Люди в очереди косились, шурша пакетами, полагаю, видя во мне новую городскую сумасшедшую.

Забегая вперед, скажу: практику отоваривания «без пакета» я продолжила и после - уже за рамками эксперимента. И сделала вывод: наши бабушки с их смешными ситцевыми сумками в цветочек сто раз правы: такая «тара» для покупок удобна, экологична, экономит не только место в дамской сумочке, но и семейный бюджет. Снова математика. Если в магазин вы заходите хотя бы раз в два дня и каждый раз берете пакет, значит, покупаете и выбрасываете больше полутора сотен полиэтиленовых мешков в год. Если один такой пакет стоит 5 рублей, вы тратите на них больше 700 рублей. Может, в год для одного покупателя это и немного. Но выходит, что супермаркет в центре города, который посещают 5000 человек, лишь на одних пакетах по самым скромным подсчетам делает выручку от 3,5 миллиона в год. А сколько лет эта гора мешков потом разлагается в природе, знаете? От 150 до 400!

Наши бабули были правы: авоська и хлопчатобуманая сумка -это удобно, практично и экологичноФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Итак, «бабушкина хобо» отныне – моя верная спутница в походах по магазинам. Но носить в ней хлеб и кефир в тетрапакете - удобно, а вот от контакта с неумытой картошкой она быстро пачкается. На просторах интернета эко-блогеры и сознательные россияне уже давно воскрешают из небытия старые добрые плетеные авоськи. Но оказалось, в Орле найти их просто нереально. Заказать онлайн и ждать было некогда, поэтому на помощь пришла моя коллега по работе и эксперименту. Корреспондент «Комсомолки» Наташа сама связала несколько небольших мешочков-авосек.

А ЧТО ЭТО ВЫ ЗДЕСЬ ДЕЛАЕТЕ?

Воодушевленная новым опытом, напугавшая домашних предложением выбрасывать отходы из ведра «как раньше» - прямиком в мусоропровод, без участия мусорного мешка, вооруженная авоськами, я в очередной раз зашла в магазин. Набирала фрукты в свой плетеный мешочек, а в это время тихой рысью сзади подкрался охранник.

- А что это вы здесь делаете? – свел он брови у переносицы.

- Персики покупаю, - ответила я, проверяя, не проскочат ли фрукты сквозь авоськины узоры.

- Не положено! – немного подумав, заявил дядя в форме.

- Понимаете, я журналист, мы проводим эксперимент – стараемся жить без лишнего полиэтилена, боремся за экологию. И всем хотим посоветовать.

- Ну, если только журналист, - «разрешил» охранник и отошел в сторону.

Да, сложно нашему человеку в одночасье переключить сознание «на экологию». В магазинах я ловила на себе презрительно-снисходительные взгляды. Но оно того стоило! Тщательно отбирая продукты в бумажной упаковке или вообще без нее (в мясном отделе, например, я обошлась пакетом из плотной крафтовой бумаги – в интернете такие можно заказать по 2-3 рубля за штуку), пользуясь своими авоськами, за неделю я принесла домой ВСЕГО ОДИН полиэтиленовый пакет! Заметила я и один приятный побочный эффект. Как-то само собой я стала более осознанно подходить к выбору продуктов, перестала покупать массу всего ненужного.

Мусор за неделю. Обычно такое количество отходов я выбрасывала каждый деньФото: Ольга СУПОНЕВА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ ДОМЕ

Наташа.

Цель моего эксперимента - узнать, сколько бытовых отходов семья из трех человек производит за неделю. А также постараться утилизировать их раздельно - как принято в цивилизованном мире. В самом деле, ну чем мы хуже европейцев с японцами? Включаем сознательность – здоровье планеты в наших мыслях и руках!

Открыла счет моим «мусорным изысканиям» полиэтиленовая упаковка от пирожка, купленного по дороге домой. Один такой маленький безобидный мешочек. Однако уже через день большой пакет с непищевыми отходами на моей кухне (пищевые мы складывали отдельно, в ведро) наполнен кучей похожих мешочков, пластиковыми контейнерами, бутылками, флаконами, жестяными банками... Пришлось уносить его в хозпостройку во дворе (мы живем в частном доме). Через день ситуация повторилась – на кухне стоял полный мешок «несъедобных» отходов. В выходные их количество росло, увеличиваясь с приходом гостей в выходные. Спустя неделю после начала моего опыта, вечером в воскресенье, мы приступили к взвешиванию. 3 кг 100 граммов непищевого мусора за семь дней. За месяц – больше 12 кило.

Столько непищевых отходов за неделю произвела семья из трех человекФото: Наталья Меркулова

А за год? Включаю калькулятор: 12 месяцев по 12 кг – итого, как минимум 144 кг непищевых отходов за год производит наша маленькая семья! И это еще без учета праздников, когда гора такого мусора увеличивается в геометрической прогрессии - из-за банок от шпротов, кукурузы, горошка, пластиковых коробок от тортиков…

Смущенная цифрами, приступаю к самому интересному моменту эксперимента – сортировке мусора. Еще «на берегу» договорились с родными: раз затея моя, то мне в этом мусоре и ковыряться, раскладывая его «по полочкам». Ну что ж… В конце концов, однажды все сознательные граждане должны начать этим заниматься. Начнем с меня! Развязываю мешки, высыпаю содержимое на землю. Сортирую «нажитое» за неделю и раскладываю по мешкам. Сразу видно – по объему лидируют полиэтилен и пластик. Только пакетов, больших и маленьких, набралось около 50! Ставлю мешок с этим добром на весы – чуть больше килограмма (пластик хоть и объемный, но все же легкий). Отдельно утилизирую стеклянные бутылки и пару разбитых тарелок, взвешиваю – 1,5 кг. Пакет с бумажками «потянул» всего на 100 граммов. А прочие отходы – металлические пробки, старые резиновые перчатки, блистеры от таблеток – составили около 400 граммов.

Скажите "да" авоськам!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Несу свои мешки к мусорной площадке. Жаль, но пока на здешних контейнерах нет надписей «Для стекла», «Для пластика», «Для бумаги», «Для пищевых отходов». Весь мой мусор отправляется в один контейнер...

НЕТ ПЛАСТИКОВОМУ ПЛЕНУ!

Подводя итоги недели сознательного обращения с отходами, мы пришли к выводам:

- самый главный – каждый может помочь родной планете! Стоит лишь задаться целью, а пути ее достижения найдутся. Начните с отказа от лишнего полиэтилена в вашей жизни, заменив его на многоразовые авоськи;

- мусор можно складывать сразу в ведро, а не в отдельный пакет. Не так эстетично, зато экологично. А ведро и помыть можно;

- если вы обедаете на работе, заведите для этого обычные керамические тарелки, металлические вилки и т.д. - откажитесь от одноразовых. Вместо кофе на вынос в стаканчике пользуйтесь термокружкой. Не стесняйтесь попросить налить кофе в принесенную с собой посуду. Привычный нам стаканчик из кофейни разлагается сотню лет! Кстати, касается это не только кофе. В молокоматах, знакомых жителям многих городов, молоко можно набирать не в пластиковую, а в многоразовую стеклянную бутылку;

- начните ответственно подходить к утилизации опасных отходов. Негодные батарейки из пульта не бросайте бездумно в мусорное ведро – сдайте их в пункт приема. Такие есть в каждом городе, поищите их адреса в интернете. Даже одна батарейка наносит непоправимый ущерб природе;

- дарите вторую жизнь вещам. Пальто, которое стало мало или надоело, можно отдать тому, кто в нем нуждается. Ненужную посуду или мебель попробуйте выставить на продажу или подарите кому-нибудь. Сегодня набирают популярность сервисы по обмену бывшими в употреблении вещами;

- попытайтесь изменить мышление, так сказать, отбросить мишуру. Подумайте, а нужен ли вам десятый «красивенький» чехол для телефона или восьмой по счету бальзам для волос? Спрос рождает предложение, и миллионы тонн будущих отходов ежедневно сходят с конвейеров по всему миру. Покупая меньше мусора, мы и выбрасываем его меньше;

- расскажите другим о вашем положительном опыте в сознательном обращении с отходами. Станьте примером для друзей и близких в этом плане! Конечно, все это требует некоторых волевых усилий и чуть больше времени, но внести вклад в борьбу за чистоту планеты, на которой - помните? – еще жить нашим детям, каждому по силам!