«Ростелеком» поддержал Первенство России по спортивной борьбе «Грепплинг» и «Грепплинг-ги»

«Ростелеком» обеспечил высокоскоростной канал связи для организации онлайн-трансляции поединков, а также организовал бесплатный Wi-Fi на территории проведения турнира. Благодаря национальному цифровому провайдеру финальные бои соревнований в прямом эфире посмотрели почти две тысячи зрителей.

Юрий Солдатенков, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Поддержка спорта и здорового образа жизни – одно из важнейших направлений нашей деятельности. Так, «Ростелеком» участвует в популяризации спорта, предоставляя технические возможности для трансляции соревнований. Грепплинг – это не только состязания атлетов между собой, но и захватывающее зрелище для болельщиков. Поэтому для тех, кто не смог посетить соревнования, «Ростелеком» обеспечил видеотрансляцию. А чтобы присутствующие спортсмены и болельщики смогли делиться впечатлениями в социальных сетях, мы развернули Wi-Fi-сеть».

В соревнованиях приняли участие 1050 спортсменов из 47 регионов страны. Судьями выступили 22 российских и иностранных арбитров.

Президент Орловской региональной спортивно-общественной организации «Федерация Грэпплинга Орловской области» Давит Оганнисян:

«Мы благодарны «Ростелекому» за обеспечение онлайн-трансляции Первенства. Спортсмены приехали из разных регионов страны, и для их родных и близких было очень важно увидеть, как организован турнир и как проходят поединки. Благодаря провайдеру цифровых услуг они смогли болеть за своих спортсменов, находясь за тысячи километров от Орла».

«Ростелеком» предоставляет услугу широкополосного доступа в интернет на скорости до 1 Гбит/с по оптическим каналам связи. Наличие оптоволокна позволяет абонентам воспользоваться любыми телекоммуникационными услугами «Ростелекома», подключившись к самым ресурсоёмким сервисам: видеотрансляции и видеонаблюдение, облачные технологии, Wi-Fi с авторизацией, защита от DDoS-атак и многим другим. Крупнейшая в России собственная магистральная сеть по всей стране гарантируют высокую скорость интернета и отказоустойчивость услуги. Цифровой провайдер предлагает гибкие тарифные планы для клиентов любого масштаба, обеспечивая бесперебойность информационных сервисов для решения бизнес-задач.

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Грепплинг – это спортивное единоборство, техника которого имеет сходство со многими борцовскими дисциплинами. Правила данной борьбы разрешают использовать разнообразные болевые и удушающие приёмы. Применять оружие и наносить противнику удары запрещено. Отличительная особенность этого вида спорта – стремление к досрочному завершению боя.

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