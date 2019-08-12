Орловские силовики показали, как обезвреживают террористов

Орловские силовики рассказали о том, как проводятся контртеррористические операции и показали, как обезвреживают террористов. Представителей СМИ не только научили действиям при подобных событиях, но и позволили на практике прочувствовать: какая она, работа в экстремальных условиях?

Журналистов научили работать в экстремальных условияхФото: Ольга СУПОНЕВА

Мероприятие организовал региональный Оперативный штаб, локацией стало войсковое стрельбище Росгвардии Орловской области. Цель – рассказать журналистам об особенностях работы в зоне проведения контртеррористической операции, сокращенно КТО.

Первым этапом встречи стала теоретическая часть, где представителям СМИ рассказали все о том, как же проходят подобные операции, как действуют представители власти и силовики в случае реальной террористической угрозы, а также что можно, а что нельзя делать самим журналиста: при теракте на первое место выходит жизнь и безопасность людей.

Казалось бы, обычный мусор. Но в таком "мусоре" может быть спрятано взрывное устройствоФото: Ольга СУПОНЕВА

Вторая часть встречи оказалась практической. Силовики подготовили для журналистов «программу», которая показала лишь малую толику той работы, которую им приходится выполнять в реальных условиях: под взрывы настоящих снарядов и под свист летящих пуль. Корреспонденты познакомились с разным видом вооружения и военной техники, узнали, как не нарваться на мину и вести себя, если попал под обстрел, научились оказывать первую помощь при ранениях, а также примерили 10-килограммовый бронежилет.

Представители СМИ освоили снайперскую винтовку и пулеметФото: Ольга СУПОНЕВА

Отметим, что подобное мероприятие проводилось в регионе впервые.

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