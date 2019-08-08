2019-08-08T11:27:06+03:00
Общество

Отстоять сквер Ермолова: в Орле состоялся митинг

Споры вокруг установки сухого фонтана не утихают
Ольга СУПОНЕВА
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Страсти вокруг сквера Ермолова не утихаютСтрасти вокруг сквера Ермолова не утихаютФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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История с установкой сухого фонтана в орловском сквере Ермолова получила продолжение. Хотя решением горсовета точка в вопросе была поставлена, противники появления здесь фонтана не сдаются: накануне состоялся митинг в защиту сквера.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Весь сыр-бор начался, когда инвестор выделил 150 миллионов рублей на монтаж фонтана. Градостроительный совет согласовал его появление здесь, эскизный проект разместили в открытом доступе. Но понравился он далеко не всем. Активисты общественной организации «Граждане Орла» нашли массу минусов в грядущих изменениях, поддержали общественников и некоторые горожане. Так, активисты выступили против вырубки деревьев, а лидер движения Вадим Невров не раз называл подобные проекты «украшательством».

Одиночные пикеты и бурные споры не обошел стороной губернатор Андрей Клычков. В прошлом месяце он предложил жителям Орла встретиться в сквере Ермолова, чтобы открыто обсудить грядущие изменения. Тогда разговор продлился больше двух часов. Глава региона отметил, что услышал разные мнения, и решение будет приниматься с их учетом.

Фото: vk.com/cives.orel

Фото: vk.com/cives.orel

Через непродолжительное время депутаты горсовета внепланово встретились на сессии. На повестке дня было всего два вопроса: об изменениях в бюджет и о согласовании установки фонтана. Несмотря на огромное количество присутствующих в зале, это была очень короткая встреча: первый вопрос с повестки сняли, второй сразу поставили на голосование и большинством голосов народные избранники сказали фонтану «да».

МИТИНГ

7 августа в сквере Ермолова собралось несколько сотен человек: общественники, представители политических партий – ЛДПР и Справедливой России, неравнодушные горожане разных возрастов.

Фото: vk.com/cives.orel

Фото: vk.com/cives.orel

Речь велась о том, что сквер Ермолова является своеобразным зеленым островком в центре города и вырубать деревья ради фонтана здесь – это кощунство. Многие из собравшихся уверено высказывались о том, что для сухого фонтана можно найти другое место. Прозвучала и мысль о переносе парковки при дальнейшем благоустройстве, что создаст неудобства для автолюбителей.

Важным же аргументом общественники считают и тот факт, что сквер расположен в охранной зоне.

- Как бы мы с вами не относились к скверу, его расположение в охранной зоне подразумевает запрет проведения любых строительных, земельных, мелиоративных работ, - отметил Виктор Панков, координатор ОД «Граждане Орла», член Союза дизайнеров России.

Фото: vk.com/cives.orel

Фото: vk.com/cives.orel

Плакаты присутствующих гласили «Граждане Орла требуют бережного отношения к деревьям. Сначала сажать, потом пилить», «Я за живой сквер», и «Руки прочь от сквера Ермолова».

Впрочем, не все собравшиеся оказались противниками сухого фонтана: нашлись и те, кто выступал за его установку. «Провокатора», как назвали скандирующего «нам нужен фонтан» орловца организаторы, пришлось утихомирить полицейским. В целом же, мероприятие прошло без нарушений правопорядка и в достаточно спокойной атмосфере.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Противники недопустимых, по и их мнению, изменений намерены отстаивать сквер и дальше. Впрочем, уже в ближайшие пару месяцев должны состояться публичные слушания, в ходе которых состоится обсуждение вопроса. Благоустройство должно начаться не раньше 2020-го года.

Редакция «КП» следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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